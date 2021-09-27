Перезапуск новостных проектов на региональных телеканалах. Опыт медиатренера Сергея Мамаева

Вдохновить коллектив

Очень важно зажечь команду. Это всегда непросто, так как никто не любит перемены. Если коллектив сопротивляется, есть два пути: либо убедить, либо переломить. Второе всегда хуже, хотя некоторые процессы вообще приходится ломать не морально, а физически. Например, когда мы пришли на запорожский телеканал TV5 – я обалдел. Для нас современный монтаж – это компьютеры, клавиатура, мышка. А на канале все еще был линейный монтаж: работали на видеомагнитофонах. Понятно, что в Киеве давным-давно никто таким не пользуется – а здесь приезжаешь, как в музей. Режиссеры монтажа наотрез отказывались признавать новую технику, мол, они не привыкли. Вот здесь и пришлось переламывать физически.

Формат и жанровость

Очень часто в регионах не понимают, что такое жанровость, что новости – это не просто снял и рассказал. Есть четкая структура.

Одна из первых вещей, которую мы делали, когда приезжали на канал – выписывали файл-формат. У любого большого шоу такие форматы существуют, особенно покупного. Например, Голос Америки, Голос Украины, Британии и так далее – они везде одинаковые, люди только разные. Потому что есть файл требований для форматов – по сути, книжка, где все расписано: от того, как выглядит картинка до того, как должны выходить и заходить участники, какие цвета использовать для оформления сцены и пр.

В новостях формат тоже есть. Это самое сложное – выписать этот формат и потом ему обучить. Зато потом гораздо проще работать, потому что, когда журналист приходит и спрашивает: «А почему ты говоришь, что это так плохо? Другой сказал, что хорошо. Это вкусовщина». В таких случаях, проще всего, объяснить по формату. Вот сделал человек опрос на улице и уже чем-то забил эфир. А в формате написано – опросы нельзя. И ты ему: «А нет. Нельзя. Вот же приняли формат».

Журналисты не бегают каждый раз к редактору, а ориентируются на форматы, где прописано абсолютно все. Какие стендапы делать, когда их делать, как снимать. Что такое сюжет, какие есть жанры сюжета и пр.

Обучение коллектива

Моя философия – максимально сохранять существующий коллектив. Сейчас на работе у меня из новостей не ушел ни один ведущий – мы их наоборот добрали, потому что не хватало. За полгода только один журналист уволился с канала, пару человек перешли в редакторы. Все.

Если команда отлично перенастраивается, я вообще не сторонник увольнений. Каждый понимает: если ты хорошо работаешь в команде, ты повышаешь свою капитализацию, сам становишься дороже на рынке. Если ты сейчас стоишь 15, в хорошей команде ты за год легко подорожаешь до 20. Во многих холдингах так и происходит – раз в год пересматривают зарплаты. Если ты хорошо работаешь, руководитель это осознает и повышает оплату труда.