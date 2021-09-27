Перезапуск новостных проектов на региональных телеканалах. Опыт медиатренера Сергея Мамаева
Сергей Мамаев – украинский медиаэксперт и медиатренер с 20-летним опытом работы в журналистике. Работал главным редактором программы «Право на власть» на «1+1», руководил информационно-аналитическими программами на телеканале «UA:Перший», возглавлял департамент собственного производства на «Громадське.UA», занимал должность шеф-редактора телеканала UBR и шеф-редактора информационного вещания телеканала «К1».
Нынче – руководитель информационного вещания медиа холдинга LIVE. Также на протяжении многих лет Сергей с командой работает над перезапуском новостных проектов в регионах – приходя на телеканал эксперты полностью обновляют процессы производства и подачи новостей, а также проводят тренинги для коллективов.
Как выглядят «правильные» новости, каким должен быть идеальный ведущий и как сделать так, чтобы региональные информационные проекты выходили на один уровень с общенациональными – у Сергея узнавала редакция MediaSat.
Внутренняя уверенность
Киевский опыт очень помогает в работе в регионах. В столице ты видишь обратную связь ежедневно. Сделал программу, на следующий день глянул рейтинги: знаешь, кто смотрел, как смотрели, куда ушли зрители. Эта история позволяет понять, как работает аудитория – что она хочет смотреть и почему.
Когда мы зашли в регионы – сделали так же. Все, что мы реализовывали, как в Киеве – приносило положительный результат. Мы уверены в своей работе и точно знаем, а благодаря рейтингам и видим, что все получается правильно.
Внутренняя уверенность – важна. Если ты искренне любишь то, что ты делаешь, если ты приходишь не сам, а с командой (как в Запорожье было, работали Макс Оноприенко, Андрей Богданович, Альбин Вехетек, Сергей Затула), то успех обязательно будет. Мы пришли и каждый сразу по своему направлению четко знал, что нужно делать.
Аудитория
Сейчас мы себе представляем телезрителя, как женщину (в 60 процентах случаев) лет под 50. Но от региона к региону – ситуация разнится.
Например, очень важно во сколько аудитория встает на работу. Запорожье – индустриальный город, на ранние смены на заводах мужчины уходят на 7 утра. Их нет в это время у телевизора, они на работе. В Кропивницком все на работу к 9 приезжают, а в Киеве могут выходить в 8, но приезжать к 11. Поэтому их в это время у экрана не поймаешь – они едут в метро или маршрутке. Всегда важно выяснять особенности региона. Перед тем, как перезагружать канал, нужно в первую очередь описать аудиторию. Все интересы: когда она просыпается, какое у нее образование, сколько детей и пр.
Социология крайне важна. Какой бы гениальный контент ты не делал – это тебе не поможет, если нет аудитории. Это как мультики ставить в 12 часов ночи, а все дети уже спят – тогда, кто их будет смотреть?
Вдохновить коллектив
Очень важно зажечь команду. Это всегда непросто, так как никто не любит перемены. Если коллектив сопротивляется, есть два пути: либо убедить, либо переломить. Второе всегда хуже, хотя некоторые процессы вообще приходится ломать не морально, а физически. Например, когда мы пришли на запорожский телеканал TV5 – я обалдел. Для нас современный монтаж – это компьютеры, клавиатура, мышка. А на канале все еще был линейный монтаж: работали на видеомагнитофонах. Понятно, что в Киеве давным-давно никто таким не пользуется – а здесь приезжаешь, как в музей. Режиссеры монтажа наотрез отказывались признавать новую технику, мол, они не привыкли. Вот здесь и пришлось переламывать физически.
Формат и жанровость
Очень часто в регионах не понимают, что такое жанровость, что новости – это не просто снял и рассказал. Есть четкая структура.
Одна из первых вещей, которую мы делали, когда приезжали на канал – выписывали файл-формат. У любого большого шоу такие форматы существуют, особенно покупного. Например, Голос Америки, Голос Украины, Британии и так далее – они везде одинаковые, люди только разные. Потому что есть файл требований для форматов – по сути, книжка, где все расписано: от того, как выглядит картинка до того, как должны выходить и заходить участники, какие цвета использовать для оформления сцены и пр.
В новостях формат тоже есть. Это самое сложное – выписать этот формат и потом ему обучить. Зато потом гораздо проще работать, потому что, когда журналист приходит и спрашивает: «А почему ты говоришь, что это так плохо? Другой сказал, что хорошо. Это вкусовщина». В таких случаях, проще всего, объяснить по формату. Вот сделал человек опрос на улице и уже чем-то забил эфир. А в формате написано – опросы нельзя. И ты ему: «А нет. Нельзя. Вот же приняли формат».
Журналисты не бегают каждый раз к редактору, а ориентируются на форматы, где прописано абсолютно все. Какие стендапы делать, когда их делать, как снимать. Что такое сюжет, какие есть жанры сюжета и пр.
Обучение коллектива
Моя философия – максимально сохранять существующий коллектив. Сейчас на работе у меня из новостей не ушел ни один ведущий – мы их наоборот добрали, потому что не хватало. За полгода только один журналист уволился с канала, пару человек перешли в редакторы. Все.
Если команда отлично перенастраивается, я вообще не сторонник увольнений. Каждый понимает: если ты хорошо работаешь в команде, ты повышаешь свою капитализацию, сам становишься дороже на рынке. Если ты сейчас стоишь 15, в хорошей команде ты за год легко подорожаешь до 20. Во многих холдингах так и происходит – раз в год пересматривают зарплаты. Если ты хорошо работаешь, руководитель это осознает и повышает оплату труда.
Везде, где я прихожу на новые проекты или на перезагрузку – мы всегда проводим тренинги. Это способ научиться говорить на одном языке, чтобы одни и те же слова для нас обозначали одно и то же. Если мы говорим «БЗ», то понимаем, что это видео. Так сказать, синхронизируем наше понимание.
Тренинги – это обязательная часть. Не получая новые знания, как человек может развиваться? Научили, рассказали и растем вместе. Обычно после обучения коллектив действительно загорается. Они говорят: «Ух ты, а можно по-другому было?».
Убираем «джинсу»
К сожалению, мало кто понимает, что новости работают в четком законодательном поле. И, по сути, если сейчас посмотреть на многие региональные каналы – у них в прайс-листе есть пункт «Сюжет в новости». Это прямое нарушение закона.
Несмотря на то, что у меня тоже не маленький опыт в телевизионной журналистике, надо мной всегда есть юрист. Стремные темы мы всегда делаем через юриста. У нас нет «джинсы» в новостях. Есть «партнерка», но она идет в другие продукты телеканала.
Когда ты начинаешь зачищать от «джинсы» новости – зритель это ощущает, а показатели – растут. Прямая связь. Хотя в регионах почему-то этого не понимают.
С 6 утра до 11 вечера – активное смотрение. Можно найти любое другое место для партнерских материалов. Кто-то придумывает конкретную программу, в которую уходит вся «партнерка», у кого-то выходят спецвыпуски сразу после новостей, кто-то дает такое в «Утро». Есть много способов, куда ее «пристроить». Главное, не в новости, ведь требования закона – приоритет.
Понимание руководства
Я понял, что система везде работает одинаково. На перезапуск необходимо три месяца с момента захода. Обсуждаем с заказчиком, заходим, перезагружаем и через три месяца – готовый результат. Дальше остаются понимающие выпускающие редакторы, которые контролируют рабочие процессы.
Еще все зависит от руководства и коллектива. Были случаи, когда мы приходили, перезагружали систему, а потом за несколько месяцев новости скатывались назад. В Полтаве, к примеру, на местном телеканале много было сделано, но инвестор не до конца понял, почему эти проекты надо завершить и на этом все закончилось.
Положительных результатов, конечно, больше. Иногда наблюдаю за продуктами, которыми занимался раньше. В Запорожье мы на трех телеканалах работали и, по сути, там все телевидение обновили. За то, что происходило и за то, что происходит сейчас – мне не стыдно.
Местные вещатели вообще могут быть очень влиятельными. Например, моя коллега с семьей живет в Техасе и рассказывает: там, если какое-то происшествие, что-то с погодой – достаточно запустить бегущую строку на локальном телеканале, чтобы все знали, что в школу завтра идти не нужно.
Если посмотреть статистику телевизионного смотрения, то сейчас пункт «other» составляет 30%, 10% из них – это, как по мне, местные телеканалы. Например, запорожский телеканал TV5 всегда был в десятке, а чаще 5-й или 6-й в регионе среди всех телеканалов. Боролся с бюджетом центральных вещателей и весьма успешно. Потому что делали правильный продукт. Зритель видит что-то у себя на улице днем, а вечером это уже в новостях показывают. Он тебе доверяет, потому что ты рядом.
Ведущие
Есть два типа ведущих новостей: хороший читатель и ведущий с бэкграундом. Читатель выходит и правильно декламирует текст. Есть такое хорошее английское слово «presenter» – хороший новостной ведущий презентует все то, что сделала большая команда. Он отлично подходит для коротких новостей. Если говорить про итоговые программы, большие вечерние выпуски, то там ведущие должны иметь собственный большой бэкграунд. Они пишущие, думающие, начитанные. Они носители знаний, которые отдают зрителю.
Важно, чтобы ведущие были умными. Если посмотреть на американских и европейских ведущих, мы там не увидим 20-25-летних в кадре. Им всем за 40. Это тоже не случайно. Там, пока учишься на журфаке, ты не имеешь права ничего нигде писать. Фактически не можешь работать журналистом, пока учишься. Потом приходишь и помогаешь журналисту в поиске героев и т.д., проходишь все этапы работы и годам к 40 дорастаешь до того, чтобы «садиться в кадр». А к этому времени у тебя уже есть огромный бэкграунд, тебе не нужно искать и вспоминать какие-то даты или персоналий – ты это все знаешь.
Структурирование
Вся информация – структурирована. Есть событие, мы его показали в новостях. К концу дня оно обросло какими-то подробностями – мы их обсудили в вечерней итоговой программе.
Событие – это точка, а вокруг нее есть огромный контекст. И когда ты отодвигаешься от события, но погружаешься в контекст – это позволяет по-другому взглянуть на ситуацию. Такой материал уже подается в «тыжневыках» – итоговых недельных программах. В них можно абстрагироваться, можно обсуждать события со зрителем – прямо или косвенно. Если в «тыжневыке» двое ведущих, они могут говорить между собой.
Эта еженедельная итоговая программа позволяет раскопать какую-то эксклюзивную историю, дать то, чего, допустим, не хватит для 30-минутного сюжета в программу расследований. Либо есть интересная тема, но она не заслуживает новостного формата. «Тыжневык» – возможность для показа таких интересных штук.
Новостные марафоны
Обычно они к чему-то приурочены. Есть два типа программирования – стабильное и специальное. Спецпрограммирование может быть по двум причинам:
- Серьезное происшествие
11 сентября (прим., теракт в Нью-Йорке в 2001 году), взрыв дома в Киеве и так далее. Система переходит в режим круглосуточного вещания, постоянной подачи свежей информации. Этот режим должен быть настроен у всех редакций, чтобы все понимали, если вдруг что – кто куда бежит и чем занимается.
- Специальное событие
К примеру, выборы – очень важное событие для страны. Практически для всех телеканалов, где есть информационное вещание, вечер выборов – это вечер спецэфира. У людей максимальный интерес к этому, а мы обязаны давать зрителю то, что ему необходимо. С одной стороны, это большая подготовка. Когда эфир планируется, он расписан поминутно – кто и когда приходит, какой гость, какой сюжет. С другой стороны, спецэфир – это еще и значительная часть экспромта. Ситуация меняется постоянно и команда должна быть готова к любым изменениям. Если нужно кого-то позвать или включить в прямой эфир – должна быть готовая гостевая книга.
Это показатель: если команда быстро переходит в режим спецэфира и справляется с ним – значит она хорошо обучена, она профессиональная.
О работе в холдинге Live Network
Стратегия развития холдинга Live Network подразумевает переход на национальный уровень, сейчас мы этим процессом занимается. Будем работать с национальными подходами, с большими шоу, глобальными новостями.
В июле KYIV.LIVE был преобразован в телеканал LIVE, а ODESA.LIVE по-прежнему остаётся региональным вещателем. Вместе с тем 10 августа мы запустили новый канал «Типичный Киев». Сейчас у нас в холдинге три телеканала и, что очень важно, огромная digital-платформа – YouTube-каналы, Telegram-канал, сайт.
Все продукты раскладываются по запросам аудитории. Если Telegram – это короткие сообщения, если программа новостей – сюжеты. На YouTube доступны как программы с телевидения, так и собственный уникальный контент. Поэтому, если посмотреть на эти платформы, то нельзя сказать, что все эти новости «вытянутые из телевизора» и отправленные на видеосервисы. У каждой платформы свои редакционные группы, они самостоятельно работают и понимают интересы каждой из аудиторий. Так что, не все то, что делается для телевизора, попадает в интернет, как и не все, что есть на платформах – попадает в эфир.
Когда мы, менеджеры, пришли на телеканал, ему не было и полугода. По сути, мы начинали все строить с нуля. Приходилось перестраивать, а это сложнее, чем строить канал изначально. Первые четыре месяца ни у кого не было собственного кабинета. Все сидели в переговорке, что дало классный результат – мы всячески коммуницировали и помогали друг другу. К примеру, мой новостной отдел знает, если они едут на какую-то «событийку» – они берут телефон, снимают еще дополнительно видео и отправляют все это в digital-отдел. Коллаборация сложилась.
Запуск политического ток-шоу и выход на общенациональный уровень
Есть несколько ключевых критериев для хорошего телеканала – хорошие новости, ежедневная итоговая программа, недельная итоговая программа (скорее всего, появится в этом году), утренняя программа, программа расследований, политическое ток-шоу и так далее. Вся эта линейка передач распланирована и будет выходить в эфире осенью.
Политическое ток-шоу запустили 31 августа. Мы решили, что вторник является очень хорошим временем для программы, потому что это первый сессионный день, в который заседает Рада. Плюс, честно сказать, мы понимаем, что есть конкуренция. А наша цель выдавать продукт, который бы смотрели, не входя при этом в жесткую конкуренцию с другими.
Изначально мы думали: должны же быть какие-то особенности, чем мы отличаемся от других шоу? Если кому-то сказать «политическое ток-шоу», то сразу в голову приходит: «Ага, ведущий или ведущая, гости ругаются между собой». Такой формат пришел с российского рынка. Мы хотим делать свое. Придумали, что в центре нашей студии должен быть большой круглый стол, а он, как правило, не подразумевает ругательства. Обсуждение, споры – да. В программу «Діалог з країною» мы приглашаем политиков и экспертов для того, чтобы они в первую очередь объясняли стране, что происходит, почему принимаются такие решения.
Ведущий Александр Преподобный был нашим прекрасным приобретением, не смотря на молодой возраст, он очень опытный журналист в сфере расследований. И он тоже хочет и может разбираться в политической тематике.
Наша глобальная цель – получить национальную лицензию и мы над этим работаем. У нас всеукраинское спутниковое покрытие. Привели в порядок новости, в сентябре запускаем ряд программ и шоу, в ноябре расскажем о стратегии на следующий год.
Случайный человек в журналистике и новостной завод
Преподаватель на журфаке должен уметь зажечь искру. Я учился на журналистике в начале 1990-х. Поступил туда, потому что там был один из самых низких конкурсов. Мне не стыдно признаться, что я в журналистике – случайный человек. И вот там преподаватели смогли заинтересовать меня.
Ключевым, конечно, стало убийство Влада Листьева (прим., журналист, телеведущий, первый генеральный директор телеканала ОРТ). Был март, помню, и это страшное событие вызвало большой резонанс. У меня пол группы, и я в том числе, решили точно будем журналистами. Потому что поняли, журналистика – это не просто так. Это огромная ответственность, за это могут убить.
Сейчас, к сожалению, на журфаках дают мало необходимых знаний. Там преподают, скорее всего, неработающие журналисты. В большей степени, это касается регионов. И получается, что в медиашколах, мы рассказываем то, что студенты должны были узнать еще в университете. Особенно расстраивают коммерческие журфаки, где родители пять лет платят за обучение ребенка, а по итогу – ничего. Да, теория журналистики – это хорошо, но она должна внедряться на практике. Поэтому на всех тренингах мы, по сути, заново обучаем стандартам: радио – это в первую очередь звук, газета – текст, а телевизор – видео. Телевизионную журналистику мы начинаем с самого простого: видео – это первично, текст же – вторично. Рассказываем, что есть определенный темпоритм, как у сюжета, так и у большого выпуска новостей, этот темпоритм надо сохранять. Если у тебя нечего показывать – не нужно лепить «отраженку».
Я как-то подсчитывал, что базовые знания телевизионной журналистики можно вычитать в активном режиме за неделю. Это не значит, что я или мои коллеги разговариваем по 80 часов в неделю, наоборот – очень много практики. Рассказали – попробовали.
Новостная журналистика – это завод. Я об этом честно говорю журналистам: «Вы работаете на заводе, у нас цикличное производство, вы не можете себе позволить делать один сюжет два месяца». Но при этом здесь очень много творчества – можно найти интересного героя, пообщаться с ним, написать качественный, классный материал и запомниться зрителю, как хороший, понимающий журналист.