Ох и лютая дичь несется просторами интернета, социальными сетями, блогами. Зрада, теории заговора и конспирология. Требование плановой экономики, развитого социализма и коммунизма.

Причина тому – показ боя между Энтони Джошуа и Александром Усиком за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO не на общенациональном телеканале, а на ОТТ-платформе.

Что только не приписывали, какие только полеты мысли не пытались прикрутить к банальному, по меркам контента, явлению далекие от медийного рынка всезнающие диванные эксперты.

Предлагаю без эмоций разложить все по полочкам, как есть, а не как кажется.

Почему трансляции не было на телеканале «Интер» или «UA:Суспільне»?

Телевидение – занятие дорогое, а спортивное телевидение – еще более дорогое. В этом бренном мире не регулярные спортивные мероприятия принято уже как 30 лет продавать по системе a-la cart, то есть pay-per-view, где каждый, кто считает нужным и важным – приобретает индивидуальный просмотр интересующего спортивного мероприятия, как билет в кинотеатр или на стадион.

С одной стороны – комфортно, с другой – все, кому это не интересно, не платят за не нужный дорогой контент.

Может, кто не заметил, но бокс уже как второй год прекрасно себя чувствует на платформе MEGOGO, а телеканал «Интер» его давно не ретранслирует. Еще год назад бой Усик – Чисора был доступен на MEGOGO по системе Pay-per-View.

Почему так? Потому что телевидение – больше не основной бенефициар бюджетов, часть рекламных денег ушла в диджитал. Приобретать телеканалу спортивное мероприятие за космические деньги, потому что правообладатели не дураки и права на покрытие «Вся страна» задешево не отдадут, – нерентабельно, как и искать рекламодателей под это шоу. Куда проще показатели телесмотрения получать при помощи старых дедовских методов без инвестиций в разовые трансляции и шоу – сериалы, фильмы 90-х, ток-шоу и прочие новости. Поэтому премиальный спорт давно законно и планомерно мигрирует на платные телеканалы, платформы платного телевидения, ОТТ-сервисы.

Нигде в цивилизованном мире ни один телеканал, даже не ТОПовый, общенациональный с эфирным покрытием не показал этот бой. По всему миру, за исключением некоторых стран, трансляция была доступна через ОТТ-платформу DAZN. Исключения составили несколько платных телеканалов для DTH-платформ: Canal+ France, DAZN 1 Bar Deutsch, RTL7 HD, Sky Box Office HD.

Что касается телеканала «UA:Перший» и заявлений в сети интернет о том, что событие всеукраинского масштаба обязаны были показать на канале НСТУ, есть одно небольшое замечание. Было бы прекрасно, чтобы в Украине изначально работали законы. А Общественный вещатель, для начала, получал хотя бы те деньги, которые просит и мог рассчитывать на сумму, прописанную в Законе, а не получал который год подряд регулярное обрезанное финансирование. Может быть, тогда и появилась бы возможность закладывать покупку прав подобного масштаба. Но я что-то не помню, чтобы граждане, которые негодуют – активно напрягали своих мажоритарных и партийных избранников и требовали не голосовать за поправки в бюджет, где НОТУ получает не 100% от запланированного.

Почему права эксклюзивно у одной платформы?

Спортивные мероприятия настолько дорого стоят, что их, как правило, продают только в одни руки, чтобы покупатель смог отбить вложенные инвестиции, не было демпинговой конкуренции и прочих прелестей. Такая же ситуация с футболом – Лига Чемпионов/Лига Европы – у одного транслятора. Раньше было Oll.tv, теперь стало MEGOGO.

Логика правообладателя проста: кто принес деньги больше остальных – тому и продали. В нашем случае – это MEGOGO. Хотя, возможность приобрести – была у всех желающих. На тендер могли податься все, запрета и ограничений не было.

Почему дорого?

Спортивные права стоят дорого. Даже не так, а вот так: ДОРОГО!!! Их необходимо отбить. Прошли те времена, когда добрые дяди приобретали шоу для показа, чтобы потешить тщеславие электората. Теперь все умные, научились считать. Платить деньги за то, что не отобьется – желающих нет.

Поэтому MEGOGO, как покупатель, перепродавало подписку на бой по цене от 29 до 109 грн. В зависимости от наличия подписки у зрителя, класса абонемента и платежной системы. Напрямую через сайт – всегда дешевле. Через PlayMarket или AppStore – дороже, в цену заложены комиссионные платформ-посредников.

В той же Англии подписка на бой стоила – 24 фунта на платформе Sky. В мире – за месячную подписку сервис DAZN требовал с зрителя 20$.

Кстати, когда многие радуются многомиллионным гонорарам спортсменов, – необходимо помнить, что свои зарплаты и комиссионные они получают от продажи телеправ, а не из тумбочки. И права эти проданы не в Украине, к сожалению. А то на наш рынок стояли бы очереди из всех мировых спортивных лиг с предложением – приобрести права на их шоу или провести мероприятие в дворце спорта Жмеринки или ледовом дворце Павлограда.

Почему государство не вмешалось?

Не вмешалось и слава Богу. У нас давно нет плановой экономики. И какое отношение государство имеет к частному спортивному событию, да еще и заграничному? Ни у Госкомтелерадио, ни у Нацсовета, ни у Министерства культуры нет полномочий указывать частным вещателям, что им приобретать, на каких условиях, и как показывать, если это не противоречит суверенитету и целостности государства.

Технические проблемы у MEGOGO

То, что у MEGOGO был сбой – факт. Наличие технических проблем в технологических процессах – явление постоянное. Падают все. И Facebook, и Google и даже Microsoft с Sony и Netflix. Поэтому никто не застрахован, даже обладатели многомиллиардных бюджетов и бекапов. Мониторить работоспособность мировых диджитал-гигантов позволяет ресурс DownDetector.

Пиратство и трансляция на «Рен ТВ»

То, что многие, у кого были технические проблемы – гуглили ссылки на пиратские трансляции телеканала «Рен ТВ» – тоже факт. Как и факт, что те, кто не имели технических проблем, – смотрели на «Рен ТВ».

Почему на российском федеральном эфирном телеканале «Рен ТВ» показывали бой Джошуа и Усика с цифровым эфирным покрытием – вся Россия? Все просто. У этого телеканала есть собственник – «Национальная Медиа Группа», а у НМГ есть глава Наблюдательного совета – некто Кабаева Алина Маратовна, – не чужой человек для Путина. Поэтому, вваливание бюджетных денег в кремлевские телеканалы для приобретения контента – вопрос, не имеющий под собой экономического обоснования. В цивилизованном мире так никто не делает. Но «Газпром – мечты сбываются»! и «Россия – щедрая душа»!

P.S. Мне кажется, что в Кремле давно разгадали стремление к халяве в отдельно взятой стране и активно помогают, при помощи пиратства, быть гражданам отдельно взятого государства поближе к русскому миру, русским нарративам и Рассеюшке. И вместо развития собственного рынка, многие успешно помогают эти нарративы вкушать. Главное – бесплатно. Данной ситуации с боем Джошуа – Усик это не касается. Глобальный тренд.