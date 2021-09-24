Дельтахост – надежный провайдер для вашего сайта

В наше время, время продвинутых технологий, есть два варианта развития собственного бизнеса. Первый состоит в оптимизации предприятия и оснащении последнего инновационными средствами привлечения дополнительного дохода. Второй же, тупиковый метод, заключается в следовании классическим, порядком устаревшим канонам. Без презентабельных сайтов, красивых социальных сетей и прочего. Мы, как несложно понять, сконцентрируем внимание на первом направлении. Сегодня мы поговорим про ту вещь, без которой не обходится ни один серьезный проект. Далее мы расскажем, что такое виртуальный сервер, как и для чего он используется в современных цифровых реалиях. Итак, приступим.

Немного теории

Сперва о том, как устроен актуальный сайт, ведь без понимания базовых концепций невозможно понять природу облачных серверов. Собственно, сайт компании, на котором неустанно обитают постоянные клиенты, куда регулярно добавляется новый текстовый материал, подобный данному, сродни большому автомобилю. И ему, разумеется, нужен мощный двигатель. В качестве оного в сайто-строении выступает сервер или ыиртуальный сервер характеристики по ссылке — https://deltahost.ua/vps.html. На специализированных компьютерах происходят все вычислительные операции, позволяющие нам с вами моментально обращаться к Всемирной паутине и видеть красивые, тщательно оформленные страницы. Но проблема в том, что приобретение и поддержка собственного сервера – это крайне затратная процедура. Более того, нужно учитывать массу нюансов. От поломки оборудования до необходимости периодического обновления вычислительных мощностей. Словом, сплошные нюансы, которые совсем ни к чему.

Ведь можно просто обратиться к облачным серверам. Компания Дельтахост предоставляет собственное отлаженное оборудование под самые разные нужды клиентов. Вы приобретаете не дорогостоящие устройства, а возможность пользоваться ими удаленно. При этом все сопутствующие заботы перекладываются на плечи наших компетентных специалистов. Чтобы убедиться в беспроигрышности подобного сотрудничества, следует узнать об основных характеристиках хорошего облачного сервера. Следует узнать, почему наш сервер – это оптимальный вариант.

На что смотреть, выбирая виртуальный сервер?

Первый фактор – это поддержка со стороны провайдера. Вам, как предпринимателю, совсем не обязательно разбираться в классификации типов передачи данных, скоростях трафика и аналогичных вопросах. Поскольку во всем этом компетентны наши сотрудники. Полностью управляемый сервер работает, подобно хорошим часам. Вам остается лишь наслаждаться комфортом и безукоризненной производительностью.

После наличия поддержки, переключаем внимание на техническую оснастку сервера. Наш облачный сервис предоставляет вычислительные мощности, оснащенные и подкрепленные всеми требуемыми установками. Таким образом, гарантируется максимальная производительность, безопасность и устойчивость сервера перед самыми различными типами нагрузок. Это решение как для продающих лендингов, так и для больших интернет-магазинов с тысячами товарных позиций. Показатель «Server Uptime», демонстрирующий надежность системы, в компании Дельтахост находится на пиковой отметке в 99,9%.

Таким образом, сочетая производительность и доступность цен, мы гарантируем бесперебойное обеспечение работы для вашего сайта. Осталось лишь заключить договор и насладиться перспективностью взаимовыгодного сотрудничества. Мы ждем ваших обращений и всегда готовы к продуктивной, долгосрочной работе. Спасибо за внимание. Желаем удачи!

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