Почему легко провалиться на IT образовании

Существуют очень важная и актуальная на сегодняшний день тема, что касается обучения IT профессиям. Мы знаем, что эта сфера развивается быстрее всех, совершенствуется лучше всех.

То, что масса людей хотят уйти в IT, не означает, что у них это получится или получится легко. Технологии не каждому даются с нуля, и есть большая вероятность, что вы не одолеете все барьеры и вызовы, которые встретите на протяжении всех курсов программирования. Вот вам несколько советов для начинающих в сфере IT.

Советы от специалистов DAN.IT

1. Постоянно уделяйте внимание основам. И не забывайте, что овладение любой специальность занимает три этапа. На каждом из них вы приделяете больше/меньше концентрации и усилий:

— Знание — почти вся концентрация уходит на их применение в деле.

— Умение — на этом этапе человек больше уделяет времени работе, а 30-40% идут на применения новых знаний.

— Навык — без особой концентрации вы выполняете работу качественно и своевременно.

2. Не спешите писать код. В сфере IT теория скреплена с практикой очень надежно. С каждой темой, с каждым скиллом нужно проработать, что позволит его закрепить в собственном арсенале программиста.

3. Не копируйте «в тупую» код. Очень важно, чтобы новичок осознавал саму концепцию программирования.

4. Не бойтесь задавать вопросы. Такая боязнь присущая любой сфере деятельности, и это проблема.

5. Не думайте, что все зависит от курсов по программированию. Обучение программирования с нуля или подобных направлений занимает не месяц и не два. Даже при частоте занятий 3 раза в неделю по 2,5 часа может быть недостаточно, дабы освоить специальность.

Курсы программирования, которые еще с трудоустройством помогают

Ситуация с курсами, которую мы описали выше, есть абсолютно нормальной закономерностью. Учитывая, что сфера IT развивается быстрее, чем какая-либо другая, новичок должен понимать, что ему придется постоянно самосовершенствоваться.

На курсах программирования вы получите полноценный стек знаний, набор навыков по работе с инструментами программиста. Но нужно понимать, что этого очень мало. Нужно, чтобы практика полностью доминировала над теорией. Обреченными на успех становятся те, кто проходит обучение в https://dan-it.com.ua/.