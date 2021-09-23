Неожиданное изменение позиции правительства по вопросу т.н. спектральных коэффициентов мобильной связи напоминает «раскулачивание» крупных компаний в пользу «бедноты»

Одним из важнейших событий последних лет на рынке мобильной связи стал т.н. рефарминг используемых операторами частот. Вместо традиционной мешанины небольших полос спектра, от которой много лет страдали участники рынка, возникла стройная, логичная картина. Теперь во всех частотных диапазонах у каждой компании есть сплошная, неразрывная полоса спектра. Это позволило, наконец, использовать для 4G-сетей диапазон 900 МГц и за счёт этого резко нарастить покрытие в сельской местности, преодолевая «цифровой разрыв».Дефрагментация спектра, используемого для мобильной связи, оказалась делом весьма сложным и, если можно так выразиться, неприятным. Искушение использовать большую государственную надобность для исправления собственных грубых ошибок оказалось слишком сильным. С точки зрения рынка, произошло принудительное перераспределение ресурсов крупнейшей компании в пользу её конкурентов. В результате рефарминга Киевстар потерял 1,9 МГц радиочастотного спектра (РЧР) в диапазоне 900 МГц и ещё 1,5 МГц в диапазоне 1800 МГц. Благодаря этому lifecell прибавил 2,2 МГц и 1,8 МГц соответственно. Прибавка Vodafone оказалась немного меньше: 1,5 МГц и 2,7 МГц. Одним из ключевых инструментов передела стали т.н. спектральные коэффициенты.

С 2017 года при оплате операторами частот применяются как повышающие, так и понижающие коэффициенты. Повышающими являются коэффициенты фрагментации спектра (КФС) и концентрации спектра (ККС). Понижающим является коэффициент дефрагментации спектра (КДС). Появление коэффициентов было призвано стимулировать обмен частотами и появление сплошных полос радиоспектра, без чего невозможно функционирование 4G-сетей.

Нерыночный характер подобного инструментария не является секретом. Например, суть ККС состоит в директивном угнетении хозяйственной деятельности крупнейших компаний. С другой стороны, КДС является налоговой скидкой за «хорошее» поведение.

После того как фрагментация спектра была успешно устранена, спектральные коэффициенты превратились в препятствие для дальнейшего развития рынка

Первого июля Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный проект изменений к Налоговому кодексу, известный как законопроект 5600. В нём, вопреки ожиданиям и обещаниям, отсутствует норма об отмене спектральных коэффициентов. Между тем изначально речь шла о восстановлении равных условий для участников рынка, отказе от антирыночных по своей сути инструментов директивного вмешательства. Однако что-то снова пошло не так…

Забыли? Потеряли? Окей! Депутаты спешат на помощь. Глава парламентского комитета Даниил Гетманцев озвучивает соответствующую поправку на одном из заседаний рабочей группы, которая готовит законопроект ко второму чтению. Неожиданно для всех представитель правительства в лице замминистра финансов заявляет о невозможности отмены коэффициентов, причём обосновывает это договорённостями на уровне президентов Украины и Турции, которые были достигнуты в апреле этого года. Не допустить ухудшения условий работы для оператора с турецкими корнями, так, якобы, была сформулирована задача для правительства.

Как следует из расчётов, подготовленных МЦТ, lifecell является, по сути, единственным выгодополучателем практики применения спектральных коэффициентов. В случае их отмены налоговые отчисления третьего игрока увеличатся на 118 млн. грн. Впрочем, на 44 млн. грн. вырастут и суммарные поступления в бюджет. Примечательно, что соображения «мобилизации средств», традиционно заявляемые как ultima ratio при обсуждении фискальной политики, в данном случае оказались несущественными для Министерства финансов.

Пока что основной версией можно принять успешный лоббизм Turkcell интересов своего самого большого на постсоветском пространстве и самого убыточного детища.

Альтернативная версия заключается в уже привычных манипуляциях Минфина. Это ведомство неоднократно замечено в том, что считает себя выше всех сразу органов власти, с поразительным нахальством навязывая своё видение целей и приоритетов государственной политики. Много примеров этого даёт изучение того, как ведут себя представители министерства в проектах международной технической помощи.

Типичная история выглядит следующим образом. Очередной проект финансирования медицины, образований или ещё чего-нибудь богоугодного. Всё многажды обсуждено и согласовано, назначается финальная встреча, по итогам которой должны появиться несколько недостающих виз. Вроде бы всё на мази и тут слово берёт даже не министр или его заместитель, а начальница или ведущая специалистка отдела, которую Минфин отрядил в качестве своего полномочного представителя. Берёт слово и в хамской (по меркам кабинетного политеса) манере требует, чтобы ей прямо сейчас обосновали пункт за пунктом толстенький проект. То есть повторили за полчаса процесс, на который ушло несколько недель.

Если говорить о телекоме, наиболее известным примером самоуправства Минфина стала некрасивая история с мораторием на увеличение фискального давления для операторов «большой тройки». Несмотря на то, что премьер-министр публично дал соответствующие обещания, а 9 июля 2021 года подписал соответствующее поручение, Минфин посчитал возможным всё это проигнорировать и не поддержал соответствующую норму при рассмотрении законопроекта 5600.

Имеет место характерная, к сожалению, ситуация. Спектральные коэффициенты — это фискальный инструмент политики, нацеленной на решение совершенно конкретных задач, причём в краткосрочной перспективе. Поскольку эти задачи — реорганизация спектра, его конверсия и выдача 4G-лицензий, — успешно решены, соответствующий инструмент должен быть устранён. Иначе получается странная ситуация налоговых преференций, возникших буквально на ровном месте, в обход всех сразу механизмов защиты конкуренции на рынке. В случае принятия законопроекта в нынешнем виде, в 2020-21 годах Киевстар и Vodafone не просто будут переплачивать в бюджет. За их счёт, по сути, продолжится субсидирование lifecell.

То, что происходит сейчас, выглядит как очередной обман, злоупотребление доверием бизнеса со стороны государства. При этом государство, фигурально выражаясь, прямо сейчас заглядывает операторам в глаза, предлагая взять на себя повышенные обязательства ради внедрения 5G, покрытия ж/д-магистралей, прочих замечательных затей МЦТ, Партии и Правительства. Независимо от того, что думает на сей счёт Минфин, крупнейшие компании с иностранным капиталом получают от украинского государства совершенно недвусмысленный сигнал.

Кредит доверия, которым государство злоупотребляет, не безграничен. Что оно будет делать, когда этот кредит закончится?