Мало кто из владельцев бизнеса в наше время хоть раз не задумывался о создании сайта. Владелец небольшого магазина цветов или одежды на рынке, турагентства, фотограф, строительный подрядчик, музыкант из кафе в центре города, начинающая модель, фермер, юрист, репетитор или риэлтор – представителю любой коммерческой деятельности наличие сайта поможет в привлечении клиентов и увеличении её доходности. Просто некоторые не слышали о том, что сайт можно сделать самостоятельно, не будучи при этом программистом со стажем, да и вообще никак не интересуясь этой нишей IT-сферы. Многие до сих пор считают, что это дорого, долго и не стоит вложений.

На самом деле, на рынке полно недорогих и классных конструкторов сайтов, с помощью которых, недолго думая, человек с нуля и без кошмарных усилий сделает своему бизнесу отличную визитку или лендинг с презентацией услуг или товаров. Да, это реально. Но есть один большой нюанс, точнее, вопрос: что делать с сайтом после публикации? Вот он готов, красивый, с добротным контентом, всё подключено, хорошо работает, а дальше-то что? Нужно сделать так, чтобы на него начали заходить люди, часть которых станет клиентами. В этом весь смысл.

Многие новички не понимают, что само по себе создание сайта ничего не даёт, если к нему не привлечь посетителей. Происходит это не автоматически, над этим нужно работать дополнительно, как правило, намного дольше, чем над самой визиткой для бизнеса. Выбирая конструктор, обращайте внимание на встроенные инструменты для продвижения сайтов.

Дмитрий Луценко, https://uguide.ru



Таким образом, создание сайта – это половина дела, причём, не факт, что более сложная, чем его продвижение, привлечение трафика. Можно создать аккаунты в соцсетях, синхронизировать их с сайтом, давать ссылки знакомым, на других сайтах, в тематических пабликах и т. д. Как правило, визитка или, тем более лендинг, содержат довольно мало текста – не столько, чтобы поисковые системы разглядели в них ценный источник нишевой информации. Помогает добавление раздела блога, который увеличит контентную массу и охват ключевых фраз. Тем не менее, ожидать благосклонности господ Гугла и Яндекса придётся, в лучшем случае, несколько месяцев.

А что делать? Получается, сайты бесполезны, раз так трудно маленьким из них получить трафик? Нет, вопрос решается контекстной рекламой. Она быстро приводит посетителей. Но возникает другой нюанс – для её грамотной настройки нужно пройти курс обучения. Не каждого это обрадует и устроит. Особенно тех, кому кажется, что сама по себе публикация сайта – это 100% гарантия результата.

Конструктор сайтов uKit

Мы подошли к основной идее – выбору конструктора для тех, кто ничего не понимает в разработке, но хочет получить для своего бизнеса через сайт новых клиентов и увеличить прибыль.

uKit.com – простой для понимания конструктор с визуальным редактором, в котором легко собирать страницы. Предназначен конкретно для создания бизнес-сайтов аудиторией предпринимателей любых направлений деятельности. И что тут такого? Полно же других сервисов с похожим профилем. Нет, всего один. И вот почему.

В uKit есть встроенный рекламный модуль, который умеет самостоятельно оптимизировать сайт для поисковых систем и запускать контекстную рекламу в Яндекс и Google. То есть вам не нужно разбираться в продвижении, достаточно выбрать предложенные ключевые фразы или указать свои (посмотреть и выбрать их можно на Yandex.Wordstat), после чего добавить регион(ы) продвижения и запустить рекламную кампанию. Минимальный бюджет операции составляет 1300 рублей в месяц. Система даёт прогноз успешности, стоимости клика и всё такое. Суть в том, что после создания и публикации сайта у вас не будет болеть голова, где взять трафик – пару кнопок, немного монет, и дело пошло.

uKit – качественный WYSIWYG-конструктор. Не самый мощный, не самый слабый. Сбалансированный, скажем так. Но есть изюминки, главная из которых как манна небесная для новичков – автоматический запуск контекстной рекламы прямо из панели управления. Это делает его выигрышным вариантом на фоне многочисленных конкурентов.

Сергей Гаврилов, https://site-builders.ru

Теперь об обычных вещах. В системе более 500 шаблонов, отражающих своим содержанием около 40 видов коммерческой деятельности: строительство, юриспруденция, сельское хозяйство, образование, недвижимость, туризм, продукты питания, реклама и дизайн, мебель, фотограф, финансы, творчество и т. д. Все макеты адаптивные и поставляются с тематическим демо-контентом и заточенной для определённой тематики структурой. То есть новичок может ориентироваться на эти данные, как на шпаргалку, и понимать, какую и куда информацию следует размещать.

Оформление легко изменить: шрифтовые пары и цветовые схемы, множество эффектов появления блоков и целых страниц, фоны, включая видеозаставки. Все страницы состоят из виджетов, образующих широкоформатные блоки, которые хорошо смотрятся на любых видах устройств – ПК, мобильниках, планшетах. Их набора достаточно для сборки качественных страниц бизнес-сайта: меню, кнопка, иконка, слайдер и галерея, текст, прайс, таймер, таймлайн, цитата, таблица, отзывы, контакты, карта, этапы, карточка, спойлер, файл, видео и т. д.

Отдельно выделим виджет калькулятора услуг, который позволит собрать формы любой сложности для подсчёта стоимости товаров и услуг. То есть посетители смогут узнать цену, скажем, окон ПВХ выбранной конфигурации без необходимости звонить вам. Также можно добавить онлайн-консультанта, заказ обратного звонка, синхронизировать сайт со всеми значимыми социальными сетями и прочее.

uKit – удачный, хорошо сбалансированный конструктор, который предлагает своей аудитории не только комфортную разработку сайтов, но и простой механизм их раскрутки. Чего не делают другие. Умеренная стоимость и практически 100% эффективность делают эту платформу чуть ли не лучшей в своём классе.

Евгений Куликов, https://konstruktorysajtov.com/



Помимо прочего, в системе есть инструмент для сборки всплывающих окошек, с помощью которых удобно объявлять об акциях, предлагать популярные услуги/товары, давать форму регистрации и т. д. Также uKit поддерживает отображение динамического текста, который меняется в зависимости от географии посетителей сайта.

После оплаты тарифа появляется возможность подключения любого домена. SSL-сертификат система добавляет автоматически. Дисковое пространство на сервере не ограничено. Стоимость uKit начинается $2.5/мес при оплате за 2 года минимального тарифа и заканчивается $15/мес для самого дорогого тарифа при помесячной оплате. Смысл такой, что удобнее всего платить за год. Лучший тариф для визиток «Базовый» обойдётся в $84 в год. Если поищете, легко найдёте промокоды со скидкой на 25%. Итого, себестоимость визитки в uKit составит $63 плюс цена домена ($10-15/год).

Подводим итоги

Используя удобный конструктор, вы легко сделаете современный сайт. Используя uKit, вы не только легко сделаете, но и практически без усилий привлечёте трафик на свой сайт. С этим проблем не возникнет. Технически вы легко решите вопрос с наличием своего сайта на желаемом домене.

Сайт является рамкой для контента, обрамлением информации, которую нужно правильно, качественно подать аудитории. Эта часть и является наиболее ответственной – сочинение заголовков, описаний услуг, подборка фотографий, иллюстраций, да и вообще характера информации, которая может заинтересовать посетителя и мотивировать его стать клиентом.

В общем, сайт в uKit вы точно сделаете, если он вам нужен. И получите трафик с помощью рекламного модуля. Главное – готовьте контент. Продумайте, что, сколько и как описывать. Если нет навыка, лучше заплатите знакомому или копирайтеру, которые могут эту часть работы выполнить грамотно. Всё это несложно делается, начните, и дело пойдёт.