От качества работы интернета компании во многом зависит комфорт всех сотрудников, вне зависимости от выполняемых ежедневно задач. Подключение всех работников по LAN-кабелю не всегда целесообразно, поэтому лучше использовать роутеры. На самом деле выбрать маршрутизатор для офисных задач бывает непросто, но если обратить внимание на несколько параметров, решение задачи не отнимет много времени.

Что в приоритете?

Выбирая роутер для офиса, необходимо в первую очередь обратить внимание на:

площадь помещения;

примерное количество техники для подключения;

стандарты и скорость раздачи Wi-Fi.

Чем больше габариты офиса и количество ноутбуков, которые будут ежедневно подключаться к роутеру, тем мощнее он должен быть. Рекомендуется использовать модели с несколькими внешними антеннами. Они обладают большим коэффициентом усиления. Рекомендуется использование моделей, обеспечивающих не менее 5 dbi.

Важность вспомогательных функций

Для обеспечения комфортной работы необходимо потратить несколько минут на предварительную настройку устройства. Например, создать гостевую сеть. Даже если в вашей компании посетители встречаются не часто, вы можете не переживать о том, что недоброжелатели получат доступ к корпоративным данным через общую сеть.

При покупке офисного роутера стоит проверить и наличие VLAN, он обеспечит отдельную сеть для IP-телефонии для локальных пользователей и позволит создать несколько подсетей для решения различных задач.