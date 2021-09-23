Английская Премьер-лига остаётся на канале Setanta Sports. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Setanta Sports договорилась с Английской Премьер-лигой о продлении прав на эксклюзивный показ футбольных матчем на территории Украины с 2022/23 по 2024/25 год.

О соглашении

Новое соглашение предусматривает значительное увеличение количества матчей Премьер-лиги, доступных для трансляции в прямом эфире. Начиная с сезона 2022/23 болельщики Премьер-лиги смогут посмотреть все 380 матчей на линейных телеканалах и цифровых платформах Setanta Sports.

О количестве контента

С момента запуска в Украине в 2019 году, Setanta Sports последовательно увеличивала набор спортивного контента на своих телеканалах. Кроме Английской Премьер-лиги, Setanta Sports является эксклюзивным транслятором Бундеслиги, Чемпионата Бельгии, Шотландского Премьершипа, Кубка Англии, Кубка Английской футбольной лиги, Чемпионшипа Английской футбольной лиги, Формулы 1, женского тенниса WTA, мужского тенниса ATP, Уимблдона, UFC, НБА, НХЛ, баскетбольной Евролиги, гонок Формулы Е и NASCAR, гольф-турниров Евротур и Мастерс.

Сами говорят

Дуайер МакКоли, генеральный директор Setanta Sports говорит: «Мы рады и в дальнейшем оставаться единственным местом в Украине, где можно будет смотреть Премьер-лигу до конца текущего сезона и в течение следующих трёх сезонов. Премьер-лига всегда имела значительное количество поклонников по всей Украине, а в последнее время два украинских футболиста – Зинченко и Ярмоленко – регулярно выступали за Манчестер Сити и Вест Хэм соответственно. Мы с нетерпением ждём продолжения показа этого невероятного продукта с качественным украинским комментарием в ближайших сезонах».

Пол Молнар, директор по медиа Премьер-лиги, добавляет: «Премьер-лига с удовольствием закрепляет долгосрочное партнерство с Setanta Sports, объявляя о соглашении в Украине на ближайшие три сезона. Setanta Sports обеспечивает качественное освещение Премьер-лиги, и болельщики в Украине могут ждать ещё большее количество матчей в прямом эфире с комментириями на украинском языке».