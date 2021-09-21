Смартфоны кардинально изменили наш образ жизни. При помощи мобильного телефона сегодня можно выполнять целый ряд совершенно разных задач, которые в прошлом приходилось выполнять отдельно друг от друга и при помощи различных устройств. В силу такой универсальности и незаменимости смартфон очень важно беречь от повреждений. Вот почему люди ищут различные аксессуары для своих телефонов и, в первую очередь, – защитные чехлы. Поэтому авторы данной публикации подготовили пять основных рекомендаций для тех, кто покупает защитный чехол. Эти рекомендации применимы как при выборе чехлов для Android-устройств, так и для смартфонов компании Apple. Кстати, покупайте чехлы для iPhone 12 в Vchehle – интернет-магазине аксессуаров с регулярно обновляемым ассортиментом.

Советы тем, кто покупает чехол

При выборе защитного чехла, который верой и правдой прослужит много лет, учитывайте следующие советы.

Форма

Чехлы для смартфонов бывают разных форм, каждая из которых имеет свой уровень безопасности. Ниже дано краткое описание типов чехлов в разрезе их форм.

Бампер

Чехлы для телефонов, относящиеся к данному типу, отличаются минималистическим дизайном. В большинстве случаев такие чехлы прикрывают заднюю панель телефона, а также обеспечивают защиту боковых поверхностей. В целом, такие чехлы обеспечивают достаточно слабую защиту для телефона.

Чехол-книжка

Чехол-книжка своим дизайном действительно чем-то напоминает книжку. Он защищает переднюю панель и боковые поверхности откидной крышкой, предохраняющей экран. Большинство чехлов-книжек изготавливается из кожи.

Стандартный чехол

Стандартные чехлы для телефонов, как правило, можно найти в коробке. Многие модели телефонов продаются вместе с такими чехлами. Чехлы, относящиеся к данному типу, обычно прозрачны и предохраняют лишь заднюю панель и боковые поверхности телефона.

Чехол-кошелёк

Чехол-кошелёк выполняет роль мини-сумки для телефона. Такие чехлы защищают все поверхности корпуса телефона. Большинство чехлов-кошельков являются универсальными и могут использоваться для защиты различных моделей телефонов, а не каких-то конкретных.

Доступность

Никому из нас не нравится, когда аксессуар стоит дорого. И никто не хочет тратить лишних денег. Если бюджет ограничен, поищите купоны, дающие право на скидку, а также постарайтесь сделать лучший выбор в рамках существующего бюджета.

Также советуем тщательно изучить ценовые предложения и сравнить аксессуары от различных производителей, дабы подобрать себе отличный чехол по хорошей цене.

Совместимость

Телефоны производства различных брендов могут сильно отличаться дизайном корпусов. Соответственно, существуют и чехлы, созданные для различных моделей телефонов.

Покупка «неправильного» чехла может привести к тому, что у вас окажется заблокированным доступ к некоторым портам телефона либо вы не сможете воспользоваться какими-то важными функциями гаджета.

Поэтому при выборе чехла важно помнить и учитывать название бренда и модель своего телефона.

Подбирайте чехол по вкусу

При выборе чехла прислушивайтесь к своему сердцу и учитывайте свой вкус. Ведь однотипные чехлы выпускаются в различной цветовой гамме и могут также незначительно отличаться между собой отдельными элементами дизайна.

Выбор чехла в соответствии с индивидуальными предпочтениями повысят ценность смартфона в ваших же глазах. Это, в свою очередь, повысит ощущение безопасности по отношению к мобильному телефону.

Материал изготовления чехлов

Для производства чехлов для мобильных телефонов могут использоваться различные материалы. Чаще всего это резина, стекло и пластик.

Срок службы чехла чаще всего зависит от материала, из которого он изготовлен. Стеклянный чехол изнашивается быстрее, чем резиновый.

Свою роль могут также играть и индивидуальные предпочтения. Не каждому нравится прикасаться к пластику при работе с телефоном. Аналогично обстоит дело и с другими материалами. Поэтому подержите в руке чехол, который вы решили покупать, чтобы проверить свои ощущения.

Заключение

Важность использования чехла для телефона переоценить сложно. Ведь он защищает гаджет от повреждений, а вас – от излишних расходов.

Выбор чехла для смартфона зависит исключительно от вас. Прочтите эту статью и, прежде чем принимать окончательное решение о покупке, изучите все достоинства и недостатки аксессуара.