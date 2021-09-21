Вы когда-нибудь думали о возможности использования домашних беспроводных охранных систем? Если вы подумываете о том, чтобы вложить деньги в такую систему, то, возможно, у вас имеется целый ряд вопросов о том, каким образом данные системы смогут обеспечить безопасность вашей семьи. В частности, вас может интересовать следующее:

Каким образом работают домашние беспроводные охранные системы?

Какие функции имеются в домашних беспроводных охранных системах?

Каким образом домашняя беспроводная охранная система использует существующие в вашем доме технологии, расширяя возможности защиты?

Все эти вопросы имеют очень важное значение для правильного выбора домашней охранной системы. Поэтому редакция Mediasat обратилась в «ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ», это охранная компания в Киеве, с просьбой объяснить читателям как работают беспроводные охранные системы и как сделать правильный выбор при покупке такой защитной системы.

Как работают домашние беспроводные охранные системы

Домашние беспроводные охранные системы в своей работе опираются на существующие в доме интернет-сети, обеспечивая тем самым бесперебойную защиту.

Различные компоненты домашней беспроводной охранной системы обмениваются информацией друг с другом через Wi-Fi и радиочастотные каналы. Беспроводные камеры подключаются через РЧ-канал или радиопередатчик. Видеопоток направляется на приёмник, который подключен к встроенному хранилищу данных. Хранение данных в облаке позволяет сохранять отснятый материал и получать к нему удаленный доступ, а используя монитор или приёмник, можно получить доступ к изображениям или видеоклипам.

Среди ключевых преимуществ использования домашней беспроводной охранной системы можно выделить, в частности, такие:

Отсутствие запутанных или неэстетичных проводов: это обеспечивает дополнительную гибкость при выборе места для установки камер и датчиков. Также данное решение исключает возможность того, что злоумышленник сможет проникнуть в дом, перерезав провода охранной системы.

Благодаря наличию аккумулятора резервного питания установленная в доме беспроводная охранная система будет оставаться в рабочем состоянии даже в случае отключения электроэнергии в сети: в случае разрядки каких-либо батарей, владелец получит уведомление, которое поможет предотвратить прерывания в работе защиты.

Меньшая подверженность помехам или прерываниям: в частности, к радио- или электрическим помехам, а также внешнему вмешательству.

Функции, которые поддерживает домашняя беспроводная охранная система

Расширенные функциональные возможности, заложенные производителем в систему, позволят сделать дом максимально безопасным. Различные устройства, входящие в систему, и новое программное обеспечение создают дополнительные точки входа данных, и, таким образом, обеспечивают более высокий уровень безопасности при использовании беспроводной системы.

В число этих расширенных функциональных возможностей входят:

Выявление движения.

Поддержка Wi-Fi.

Удалённый просмотр.

Облачное хранение данных.

Выявление движения

Датчики движения срабатывают, когда что-либо попадает в зону наблюдения. Используя стратегический подход, «ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ» разместит датчики по всему дому таким образом, чтобы каждая его часть оказалась в зоне наблюдения той или иной камеры. Зафиксированное движение запускает реакцию. Это может быть подача светового сигнала безопасности или активация камеры, которая начинает запись – и все это происходит через беспроводное соединение. Группа мониторинга холдинга также может получать уведомления о движении.

С помощью индивидуальных настроек владелец может настроить систему безопасности таким образом, чтобы она уведомляла его о подозрительных движениях. Систему можно настроить на информирование о происходящем в доме, во дворе или во всех вышеперечисленных частях домохозяйства.

Поддержка Wi-Fi

Основа беспроводной охранной системы – это соединение через Wi-Fi. Это тот становой хребет, который связывает компоненты системы воедино и позволяет им взаимодействовать, когда они более всего необходимы. Камеры интегрированы в домашнюю интернет-сеть и вводятся в интерфейс безопасности.

Создайте собственный щит безопасности, который можно настраивать и эффективно использовать с помощью беспроводных компонентов.

Удалённый просмотр

Благодаря уведомлениям, отправляемым на смартфон или посредством электронной почты, владелец будет знать о том, что безопасность дома оказалась под угрозой. При этом он сможет оперативно и из любого места получить доступ к интересующему участку дома или двора. Активировав соответствующие домашние либо наружные камеры, можно посмотреть, что там происходит. Используя специальное мобильное приложение, домовладельцы могут вести наблюдение и проверять безопасность своей собственности в режиме реального времени.

Вы можете сохранять отснятый камерами материал в случае необходимости его использования в будущем или же удалить его, если сочтёте, что зафиксированное движение не представляет угрозы. Благодаря возможности проверять безопасность дома практически из любого места можно мгновенно получать ответы на все возникающие вопросы касательно происходящего и оперативно начинать принимать необходимые меры по обеспечению безопасности дома.

Облачное хранение данных

Благодаря облачному хранилищу владелец домохозяйства всегда сможет иметь доступ к снятому камерами материалу. Использование облачного хранилища – это надёжный и безопасный вариант хранения данных, который может повысить стабильность работы беспроводной охранной системы. Как домовладелец вы периодически будете сталкиваться с необходимостью безопасного хранения материалов, собранных охранной системой. И вы можете быть уверены в том, что к каждому фрагменту записи возможно получить доступ через облако. А возможность сохранять данные в течение длительного времени повысит степень безопасности ещё больше.

Настроив систему в соответствии с потребностями вы сможете сохранять то, что необходимо, и не загружать память тем, что не нужно.

Какие компоненты работают через беспроводное подключение

Ваш дом – ваша крепость. В компании «ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ» желают помочь вам вложить истинный смысл в эту фразу. Поэтому наша охранная компания может предложить вам множество настраиваемых компонентов, таких как камеры и дверные датчики, которые могут быть установлены в доме для обеспечения максимального уровня надёжности беспроводной охранной системы. Каждый дом имеет свою уникальную планировку, и главная цель – обеспечить наилучшее покрытие. Вы сможете использовать беспроводные технологии, чтобы гарантировать максимальную защиту дома.

Добавьте к своей беспроводной охранной системе такие функции, как:

Внутренние камеры.

Наружные камеры.

Датчики дверей/окон.

Внутренние камеры

Внутренние камеры видеонаблюдения позволяют в режиме реального времени видеть собственность. Благодаря этим камерам вы сможете увидеть то, что на самом деле происходило в доме – понаблюдать за своим спящим ребенком или выяснить источник того жуткого звука, который вы слышали посреди ночи. Установите камеры, которые отслеживают любые потенциально-слепые зоны, чтобы обеспечить себе душевное спокойствие.

Вы можете настроить камеры для постоянного ведения записи или же лишь при обнаружении движения. Беспроводные камеры также отправляют уведомления о низком заряде батарей, поэтому вы поймёте, когда их необходимо менять, чтобы всё работало должным образом.

Наружные камеры

Благодаря установке наружных камер вы сможете отслеживать происходящее даже в самых труднодоступных участках вашей собственности. Функция записи, активируемая движением, позволит видеть и слышать всё, что необходимо. Вы точно будете знать о том, что происходит вокруг дома, даже когда вас там нет. Также у вас есть возможность проверять ситуацию в режиме реального времени, если что-то вызовет подозрение.

Датчики дверей и окон

Стратегически размещённые на имеющихся в доме оконных и дверных проёмах (или потенциальных проёмах), датчики дверей и окон предупреждают о потенциальном вторжении через порог. Каждый раз, когда будет открываться дверь или окно, вы будете получать уведомление. Каждый датчик состоит из двух частей, которые соединяются магнитным полем. При разрыве соединения – то есть, при открытии двери или окна – срабатывает сигнализация. Вы также получите на свой смартфон уведомление, информирующее вас о том, к какой именно части дома был осуществлён несанкционированный доступ.

Данные беспроводные функции добавляют дому ещё один уровень защиты.

Настройте датчики окон и дверей для работы в паре с камерами – и вы сможете быстро понять причину их срабатывания.

Используйте надёжную охранную компанию

Знание того, как работают беспроводные домашние охранные системы, поможет понять, каким образом они обеспечивают защиту дома. Это понимание поможет обрести душевное спокойствие при определении зоны покрытия и настройке ключевых функций, таких как датчики дверей или датчики движения.

Помните о том, что каждый компонент беспроводной системы безопасности вносит свою лепту в обеспечение безопасности дома. Вместе они формируют 360-градусный контур защиты собственности. Разместите внешние камеры в труднодоступных участках двора, обеспечив тем самым надёжную защиту семье.

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