Организаторы объявили список из 50 номинантов. Редакция Mediasat рассказывает подробности о новой премии.

Что произошло

Медиасервис MEGOGO презентовал первую профессиональную украинскую аудиопремию – «Слушно». Премия будет отмечать лучших подкастеров страны и нацелена объединить профессиональное сообщество и стимулировать развитие инфраструктуры – от производства до дистрибуции контента.

О премии

Премия «Слушно» основана командой MEGOGO Audio и впервые состоится в 2021 году. Куратор премии – Федор Попадюк, журналист и руководитель подкастов на УП. Среди жюри – участники профессионального подкаст-сообщества, редакторы, радиоведущие и журналисты украинских изданий.

Организаторы совместно с куратором премии представили список номинантов, в котором собрано 50 украинских подкастов в разных жанрах. Отметим, аудиопроекты организаторов не участвуют в премии. Ознакомиться с полным перечнем номинантов можно по ссылке.

Определение победителей

В дальнейшем в рамках премии путём голосования члены жюри определят победителей в пяти номинациях, а именно: лучшее интервью, лучшее ток-шоу, лучший нарративный подкаст, лучший журналистский подкаст, лучший авторский подкаст. Также будет избран гран-при премии «Слушно», в рамках которого определят аудиопроект, который продемонстрировал наиболее оригинальный подход к освещению темы и устанавливает новую планку для подкастов этого жанра. В каждой номинации работает по три члена жюри. Все подкасты будут оцениваться по следующим критериям: оригинальность идеи, качественная реализация, креативный подход к продвижению готового продукта. Победителей аудиопремии «Слушно» определят по количеству голосов от членов жюри и объявят на церемонии награждения, которая состоится 30 сентября – в Международный день подкастов.

Сами говорят

«Основная наша задача – развить индустрию подкастинга в Украине. Показать пользователям, что это удобный формат потребления контента, а подкастерам – творческие и экономические перспективы развития этого направления. В мире подкасты награждают престижными премиями, а некоторые аудиопроекты даже получают Пулитцера. И это тот уровень производства и качества, к которому должно стремиться украинское подкаст-сообщество. Именно поэтому премия «Слушно» от MEGOGO Audio – это логический шаг к развитию украинского подкастинга и формирования конкурентоспособной среды. Здесь нет места субъективности, разногласия взглядов или договоренностей. Победителями премии станут авторы действительно качественного аудиопродукта, избранного путем честного голосования», – рассказал директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков.

«То, что было на украинском подкаст рынке два года назад, и то, что есть сейчас – это словно была пустыня с несколькими деревьями, а теперь вырос небольшой оазис, о котором знают лишь избранные. За два года появилось достаточно большое количество качественных подкастов, но слушает их меньше людей, чем эти подкасты того заслуживают. И, как мне кажется, такие премии одновременно и популяризируют подкасты среди тех, кто о них ничего не знает, и мотивируют тех, кто подкасты делает. Именно поэтому я присоединился к аудиопремии «Слушно». Мы почти сразу решили, что попробуем отобрать в лонглист 50 подкастов, и если сначала мне казалось, что будет трудно набрать такое количество, то оказалось, что крутых подкастов гораздо больше и трудно было ужимать это количество только до 50-ти. Надеюсь, что наша премия заставит авторов делать больше крутых подкастов и развивать этот рынок», – говорит куратор аудиопремии Федор Попадюк.

Упор на аудиоконтент

Напомним, MEGOGO активно развивает украинский аудиоконтент. В прошлом году медиасервис начал производство собственных аудиокниг, а в этом году объявил о создании аудиосериалов. Среди последних: «Куренёвка: история киевского потопа», «Припять», «Маятник», посвященный Валерию Лобановскому, и детективный аудиосериал «Вісім» от Ирэны Карпы.