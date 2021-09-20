HyperX – всемирно известный бренд, получивший признание в среде компьютерных игроманов и выпускающий множество аксессуаров и комплектующих – от гарнитур до модулей памяти. Гарнитуры HyperX обрели широкую известность, поскольку большинство моделей относятся к среднему классу и, как правило, доступны по цене.

Выбор игровой гарнитуры среднего класса часто может напоминать прогулку по минному полю, однако удобные и надёжные модели наушников HyperX являются приятным исключением из общей тенденции. И хотя данный бренд не выпускает аксессуары для аудио абсолютного качества, предлагаемые ими модели получили гарантированное признание в самых широких кругах в качестве одних из лучших бюджетных вариантов в различных категориях.

Почему стоит покупать гарнитуру HyperX

HyperX – это подразделение компании Kingston Technology, выпускающей высокопроизводительные продукты и являющейся ведущим игроком в сфере производства модулей памяти. Бренд был основан в 2002 году, постепенно расширялся и в настоящее время представлен в целом ряде линеек различных продуктов:

SSD- и Flash-накопители;

клавиатуры;

гарнитуры/наушники;

мыши и коврики для мышек.

HyperX рекламирует свою периферию как товары, подходящие для профессионального киберспорта, и в рамках этого сектора спонсирует более 20 команд по всему миру. Кроме того бренд активно спонсирует крупные мероприятия в сфере киберспорта – в частности, такие как Intel Extreme Masters и Dreamhack.

Независимо от того, идёт ли речь о гарнитуре стоимостью менее 50 долларов или о многофункциональной беспроводной паре, если мы видим бренд HyperX, то можем быть уверены в том, что этот продукт действительно стоит своих денег, обеспечив должный уровень комфорта и качества. И несмотря на то, что эти продукты могут и «не отображаться на радаре аудиофилов», геймеры в полной мере смогут насладиться производительностью, которую обеспечивают гарнитуры HyperX.

Где покупать наушники HyperX

Как упоминалось выше, гарнитуры HyperX – это всемирно известный бренд, поэтому приобрести пару таких наушников можно во многих популярных магазинах.

При этом гарантировано найти наушники HyperX можно в Stylus – универсальном интернет-магазине полезных гаджетов.

В HyperX призывают покупать свои продукты у популярных ритейлеров, ибо благодаря возможности приобрести гарнитуру в онлайн-магазине вам даже не придётся выходить из дому.

Широкий модельный ряд гарнитур

В линейке гарнитур HyperX найдётся что-то для каждого потенциального покупателя, независимо от того, являетесь ли вы активным игроком на консолях или же заядлым участником гонки мастеров на ПК. Гарнитуры от HyperX, цена на которые начинается от 50 долларов, также подходят для любых бюджетов.

Вы сможете подобрать гарнитуру специально для:

Xbox One. Nintendo Switch. PS4. Персональный компьютер (ПК).

А может вам необходима гарнитура, поддерживающая беспроводное подключение? В любом случае – у HyperX найдётся то, что нужно.

Проводные гарнитуры HyperX против беспроводных

В прошлом вопрос выбора между проводным и беспроводным подключением не был решающим для соревнующихся игроков, поскольку любое возможное снижение производительности воспринималось ими как огромный минус. Однако после того как беспроводные технологии сделали огромный шаг вперед в своём развитии, появилось множество надёжных вариантов, которые могут понравиться как обычным, так и заядлым игрокам.

Беспроводные модели гарнитур от HyperX обладают теми же параметрами, что и все остальные, обеспечивают превосходный комфорт и неплохо справляются со всеми задачами. Стоит отметить, что у беспроводных гарнитур, независимо от качества, будут наблюдаться небольшие погрешности или снижение производительности при падении уровня заряда батареи. Разумеется, проводные гарнитуры не подвержены таким проблемам и всегда будут обеспечивать беспрецедентную стабильность.

Независимо от того, какой выбор вам будет больше по душе, важно знать, что в конечном итоге вы жертвуете производительностью ради удобства.

Комфорт

Для всего ассортимента гарнитур HyperX характерно использование удобных материалов и продуманный дизайн. Начиная от вращающихся ушных вкладок и чашечек до набивки из пеноматериала с эффектом памяти – бренд стремится сделать свои гарнитуры максимально удобными для пользователя, независимо от формы и размера головы.

Комфортность гарнитуры имеет жизненно важное значение, поскольку среднестатистический геймер будет носить ее часами. Достижение чувства комфорта может быть трудным даже при использовании более дорогих игровых гарнитур. Однако HyperX, кажется, удалось достичь неплохих результатов в этой области.

Качество работы микрофона

Качество работы микрофона, установленного в игровой гарнитуре, всегда вызывает множество вопросов, и, откровенно говоря, никогда не бывает очень хорошим. Впрочем, некоторые из них работают лучше, чем другие, и основная проблема для большинства производителей гарнитур – обеспечение качества звука. Учитывая этот факт, вы вряд ли захотите использовать игровую гарнитуру, если планируете запускать стриминг или занимаетесь созданием контента, поскольку автономный микрофон для этого всегда будет лучшим вариантом.

Тем не менее, чёткость голоса может быть решающим элементом в профессиональном киберспорте, поэтому при выборе гарнитуры желательно получить максимально высокое качество микрофона из доступных по цене, не жертвуя тем, что действительно важно: звуком!

Итоги

Если для вас важно соотношение цены и качества, вы не ошибётесь, выбрав гарнитуру HyperX. Данный бренд действительно занимает уникальное место в мире гарнитур, предлагая одни из самых доступных и многофункциональных продуктов.

И хотя профессионалы и аудиофилы, возможно, будут искать себе новую гарнитуру в другом месте, в ассортименте HyperX имеется множество продуктов, которые могут удовлетворить широкие массам. От бюджетных до беспроводных – эти удобные опции только улучшат ваше конкурентное преимущество в игре.