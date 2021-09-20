Как устроиться диджеем на радио и продержаться там десять лет: советы новичкам от украинского ведущего Игоря Белышева

Теперь вот на телевидении работаем, на разных телеканалах – но направление снова одно.

Людям важнее слышать о том, что в их городе пробка на мосту, а не о мероприятии где-то в Киеве

Мне сейчас очень жалко, что в Запорожье не осталось своих радиостанций. Есть радио от «Суспільне.Запоріжжя», которое на пару часов выходит в эфир, остальное – ретрансляции. Я надеюсь, что мы когда-то к этому вернемся. Собственно говоря, по этому пути когда-то пошли и Америка, и Европа. Была популярность радио, потом переформатирование, ретрансляции, но потом Америка первая начала от этого уходить – и с успехом работают региональные радио, а не ретрансляторы.

Человеку интересно, что во дворе, что у соседа. И эту информацию оперативно передать может только местная радиостанция. Телевидение должно приехать, отснять, начитать, смонтировать. Радио в этом плане гораздо проще, быстрее и менее затратно.

У меня был такой случай: я жил на Бабурке (Хортицкий р-н г. Запорожье) и рано утром ехал на работу на такси. На первом мосту сразу же попали в пробку – так, как в этот день начали плотину ремонтировать. Я пешком Хортицу перешел, потом снова вызвал такси и доехал на радио. По дороге – вообще не видел сотрудников ГАИ, о чем на эмоциях и сказал в эфире. Потом мне уже рассказывали люди: оказывается, тогда свой день рождения отмечал бывший мэр Запорожья, покойный Александр Поляк. Собрались компанией гулять и фоном включили наше радио. И вот он слышит эту тираду – люди рядом краснеют-белеют и кричат, что мы его уволим. На что Поляк говорит: «Так, а чего вы? Почему там нет гаишников? Вы же знали, что там будет?». Буквально через десять минут мне позвонили, не уволили, а поблагодарили и попросили сказать, что ГАИ на место выехало, все уже решается.

Это пример того, как здесь на местах даже обычный радиоведущий мог повлиять на какие-то события в городе. Какая из радиостанций, которые вещают в Запорожье, может это сделать сейчас? Никакая.

О сне в прямом эфире и кошмарах

Сейчас уже все роботизировано и это круто. Но все равно кажется, что не хватает эмоций. Понятное дело, что раньше и лаж с паузами было больше, и звук не совсем такой – но в этом и есть какая-то романтика радио.

Как-то я приехал на работу и поставил диск с очень длинной песней. И уснул. Вот просто взял и уснул, человеческий фактор. Если бы работали в программе, как сейчас – ничего бы не было, песни просто шли бы одна за одной. А тут один звук заело и что самое смешное – на фразе «утро придет». И вот я просыпаюсь – а мне, как мантра какая-то «утро придет, утро придет, утро придет». Я спросонья не могу понять, что происходит, откуда этот звук.

Потом очень долгое время мне снились кошмары, что не успеваю найти нужный диск, что у меня пауза в эфире. Но потом попустило со временем.