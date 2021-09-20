Как устроиться диджеем на радио и продержаться там десять лет: советы новичкам от украинского ведущего Игоря Белышева
Если задаться вопросом – как выглядит «идеальный ведущий», то получить на него ответ можно лишь взглянув на выпуски новостей с Игорем Белышевым. В Запорожье это имя известно почти каждому, кто смотрит местные телеканалы, а в столице – каждому редактору, кто хотел его заполучить в качестве ведущего на свою программу.
Уникальный тембр голоса Игоря многим знаком еще с 1990-х – тогда он только начинал работать на местных радиостанциях в качестве диджея. В целом на радио он трудился около 10 лет и очень хорошо запомнился слушателям под псевдонимом Егор Пистолетов.
Какими качествами должен обладать радиоведущий, как сделать так, чтобы тебя взяли работать на радиостанцию, как стать лучшим в своей отрасли и не разочароваться в профессии, и о дальнейшей судьбе радиостанций в Украине – далее в материале.
Досье
1996–2005 год – ведущий музыкальных и информационных программ на запорожских радиостанциях «Европа плюс Запорожье», «Алекс-Радио», «Великий Луг», «Новое радио», радио «Сага».
2015–2021 год – ведущий информационных и общественно-политических программ на телеканале TV5.
Игорь Белышев46 лет
О судьбоносной экскурсии на радио и первых прямых эфирах
Первое радио в Запорожье появилось в 1995 году. Тогда у FM-радиостанций была бешеная популярность, а диджеи были сродни сегодняшним звездам шоу-бизнеса.
На тот момент я заканчивал институт, а один из моих друзей, с которым мы занимались вместе в театральной студии, рассказал, что создается новая радиостанция в городе и он ходит на стажировку. Это была радиостанция «Европа плюс Запорожье». Естественно, я попросился посмотреть – тогда радио это было «вау», очень хотелось побывать там, увидеть всю работу изнутри. Через неделю мы уже приехали на радиостанцию.
Я захожу – а для меня там, как храм какой-то, что-то фантастическое. Со мной, естественно, люди здороваются, я с ними. «Здравствуйте», – говорю. И тут мне: «Стоп! А ну еще что-нибудь скажи!». Я повторяю, а мне: «А ну-ка иди сядь к микрофону поговори». Не помню уже, что наболтал там, но мне в тот же день предложили остаться на стажировку.
Тогда на «Европе» был очень строгий формат с регламентированным количеством твоих выходов. У меня было 4 выхода по часу, работали по плейлистам, без самодеятельности. Задача – поздороваться в начале каждого часа, рассказать немного о погоде, еще о чем-то и поставить нужный диск.
Первые эфиры – как в тумане. Одновременно говоришь и пытаешься диск нужный найти. Потом выходишь весь красный, мокрый. Руки трясутся. Но это круто было, адреналин.
С опытом уже запоминали – где на какой стойке, на какой высоте у тебя диск находится. Ставили, не глядя. Нас предупреждали: что-то выписывайте себе на бумажку и мы иногда просто с нее читали. Никто не разрешал нам говорить «от вольного», поскольку мы были учениками, но уже тогда на прямых эфирах работали.
Работа «вне форматов», Madonna в прямом эфире и гонки за машинами
Далее была эпоха «Алекс-Радио». Меня позвали знакомые пробоваться и я остался. Там было круто, потому что у нас не было форматов. То, чему подвержены современные радиостанции. Везде есть свой жесткий формат: или ты крутишь попсу, или это рок-радио, или это разговорное. В плане музыкального формата – у нас ничего не было. Каждый диджей был личностью, и у каждого были свои пристрастия. Когда человек включал «Алекс-Радио», он уже по музыке мог понять, кто был в эфире. И это было тоже круто, у каждого был свой круг слушателей.
У нас были интерактивы, квесты, гонки за машинами в прямом эфире. Мы сообщали водителям о том, где сейчас находится наш автомобиль (весь забрендированный). Люди нас искали и получали какие-то призы. Популярность была сумасшедшая, с нами работали все запорожские музыканты, мы выпускали с ними диски, которые расходились очень хорошими тиражами, устраивали вечеринки от «Алекс-Радио». Конкуренты нас немного недолюбливали.
Там была очень хорошая и профессиональная команда. Многие уехали в Киев, стали достаточно известными людьми. Один из звукорежиссеров – сейчас саундпродюсер «Рок-радио» и «Kiss-FM». Еще один, Борис Кукоба, известный композитор и аранжировщик, пишет музыку для фильмов и украинских артистов, работал с Лободой, Потапом, Алешей. Еще один коллега, Леонид Веселков, стал одним из лучших спортивных журналистов в стране – освещает Олимпиаду.
Эта радиостанция была как звезда: загорелась в небе, ярко засияла и пропала, к сожалению.
Потом был «Великий луг». Радиостанция тоже отличилась тем, что стала единственным транслятором крутого зарубежного live-концерта. Это заслуга музыкального редактора, который вышел на организаторов, связался с ними. И тогда у нас в прямом эфире пела даже Madonna. Я о том, что можно быть крутым в своем городе и для этого необязательно ехать в Киев.
Как проходит день на радио и кто такой Егор Пистолетов
Радио «Великий луг» – пожалуй, самый длительный этап в карьере. Здесь я был не только ведущим музыкальных программ, вел общественные новости и новости спорта. Первый опыт журналистики я приобрел именно на этой радиостанции.
Утро у меня начиналось в четыре-пол пятого. Я собирался, за мной приезжало такси, и к 6, когда начиналась моя смена, уже был на радиостанции. Где-то до 10 я работал в утренней музыкальной программе. Потом писал спортивные новости и выходил в прямой эфир. Где-то что-то дополнял, записывал и уже дальше они шли несколько раз в повторе.
Так как работали неделя на неделю, то следующую неделю я уже работал в отделе новостей – как журналист, как редактор. Мы собирали новости, точно так же, как и на телевидении, ездили на мероприятия, записывали на диктофон синхроны, обзванивали все службы. Потом сам же читал их в эфире, вечером – в записи.
В целом на нашей радиостанции работали где-то 20-30 человек. Отдел информации, музыкальные редакторы, звукорежиссеры, естественно диджеи. Плюс, как и везде, все сопутствующие службы – бухгалтерия, водители и т.д. Отдельно работала рекламная служба, так, как мы существовали только за счет рекламы. Так радио могло себя самоокупать.
Когда я пришел на «Алекс-Радио» директор Александр Кузьмов мне сказал: «Ну давай, все же с псевдонимами работают, у тебя есть?». Я говорю – «Нет». И давай придумывать. Думаю раз не Игорь – Егором буду. Это близко, мне будет легко этот момент проговаривать. Директор говорит: «У тебя ж такой голос, ты такой весь резкий. Как пистолет. Слабо Пистолетовым выходить?». Я говорю: «Что? Мне слабо?». На следующее утро в эфире уже сидел Егор Пистолетов.
Как-то очень смешная ситуация была с этими псевдонимами. Я тогда начал новости спорта вести и мне сказали, что это же уже посерьезнее: «Егор Пистолетов – это диджей, давай, как Игорь Белышев в спорт будешь выходить?»
Далее ситуация в эфире выглядела так: я сижу возле микрофона, говорю – ну а теперь пришла пора спортивных новостей и я с удовольствием передаю слово Игорю Белышеву. Потом говорю – спасибо Егор, в студии Игорь Белышев. Читаю новости спорта, потом говорю – на этом все, слово Егору Пистолетову – и я опять – спасибо Игорь.
Голос один и тот же, ничего? Люди послушали и решили – пусть будет только Егор Пистолетов, а то очень уж смешно выглядит со стороны.
Совет №1: какие навыки развить в себе, чтобы стать радиоведущим?
- Дикция
Для диджея на радио дикция очень важна. На телевидении у ведущего может быть небольшой дефект, но если этот человек обаятельный и харизматичный – это превращается в особенность.
Если какие-то конкретные проблемы с дикцией есть, то их только логопед решает. А для ежедневных тренировок ведущим подходят чтение вслух, скороговорки (желательно их проговаривать с препятствиями во рту – карандаш в зубах, винная пробка). Есть специальные ежедневные звуковые разминки по типу «сти, стэ, ста, сту и т.д».
- Дыхание
Можно походить в театральную студию, где вас научат правильно дышать – животом, диафрагмой, а не грудью. Так, вы сможете долго говорить без добора воздуха.
Это тоже очень важно при записи радиороликов. Когда вам приносят огромный текст, а его надо вместить в 20 секунд – здесь каждый задыхается. Понятно, что звукорежиссер это может потом вырезать, но чем меньше вы будете набирать воздуха, тем это будет красивее.
- Умение интонировать
Вы можете говорить абсолютно ровным голосом, но по вашим глазам, по мимике, по жестам можно понять – шутите вы или нет, это сарказм или что-то серьезное. Это хорошо видно на телевидении или в обычной жизни. На радио такой возможности нет, поэтому учитесь интонировать.
Для этого мы опять же читаем вслух художественные произведения, и делаем ударения на отдельных словах – сразу будет видно, как меняется смысл.
Первые свои тексты берите обязательно в распечатанном виде. И просто карандашом подчеркивайте слово, на которое нужно поставить акцент. Потом у вас все автоматически будет проходить.
О том, как взять от радио все и даже больше
Радио учит тебя быть честным, искренним. Если ты не честен в своих эмоциях – люди это сразу чувствуют. Без этого – ты просто говорящая голова, ретранслятор.
Вот ты сидишь в комнате три на три, а тебя в данный момент 10 тысяч человек слушает. Ты понимаешь это, но не осознаешь до конца. И вот надо сказать так, чтобы эти десять тысяч человек тебе поверили.
Изначально, чтобы человек свыкся – ставили фотографию перед собой. Это может быть твой друг, девушка, мама, бабушка – главное, чтобы ты видел и понимал, кому ты это рассказываешь. Тогда искренность вот эта появляется – и тогда люди чувствуют, они тебе начинают верить.
Радио научило быть собой, где-то в чем-то не боятся. Очень часто мы хотим походить на кого-то, стесняемся себя в чем-то, переживаем, что о нас подумают другие. Уже после стажировки мы могли ставить музыку, какую хотели, говорить о том, о чем думали – высказывали свои мысли по любому поводу. Еще очень важен психологический момент – тебя же не видят. Вот ты говоришь, тебя слышат, но не видят – поэтому проще сказать обо всем.
Я с женой познакомился тоже на радио. Она работала там с 1995 года, была одной из первых радиоведущих в Запорожье, Анна Пруглова.
Два одинаковых специалиста в семье – это не скучно. Скорее наоборот – нам всегда есть о чем поговорить. Мы никогда не конкурировали друг с другом. Всегда помогали, подсказывали, критиковали – но аккуратно и безболезненно. И то для того, чтобы помочь – только родной человек может сказать тебе всю правду.
Теперь вот на телевидении работаем, на разных телеканалах – но направление снова одно.
Людям важнее слышать о том, что в их городе пробка на мосту, а не о мероприятии где-то в Киеве
Мне сейчас очень жалко, что в Запорожье не осталось своих радиостанций. Есть радио от «Суспільне.Запоріжжя», которое на пару часов выходит в эфир, остальное – ретрансляции. Я надеюсь, что мы когда-то к этому вернемся. Собственно говоря, по этому пути когда-то пошли и Америка, и Европа. Была популярность радио, потом переформатирование, ретрансляции, но потом Америка первая начала от этого уходить – и с успехом работают региональные радио, а не ретрансляторы.
Человеку интересно, что во дворе, что у соседа. И эту информацию оперативно передать может только местная радиостанция. Телевидение должно приехать, отснять, начитать, смонтировать. Радио в этом плане гораздо проще, быстрее и менее затратно.
У меня был такой случай: я жил на Бабурке (Хортицкий р-н г. Запорожье) и рано утром ехал на работу на такси. На первом мосту сразу же попали в пробку – так, как в этот день начали плотину ремонтировать. Я пешком Хортицу перешел, потом снова вызвал такси и доехал на радио. По дороге – вообще не видел сотрудников ГАИ, о чем на эмоциях и сказал в эфире. Потом мне уже рассказывали люди: оказывается, тогда свой день рождения отмечал бывший мэр Запорожья, покойный Александр Поляк. Собрались компанией гулять и фоном включили наше радио. И вот он слышит эту тираду – люди рядом краснеют-белеют и кричат, что мы его уволим. На что Поляк говорит: «Так, а чего вы? Почему там нет гаишников? Вы же знали, что там будет?». Буквально через десять минут мне позвонили, не уволили, а поблагодарили и попросили сказать, что ГАИ на место выехало, все уже решается.
Это пример того, как здесь на местах даже обычный радиоведущий мог повлиять на какие-то события в городе. Какая из радиостанций, которые вещают в Запорожье, может это сделать сейчас? Никакая.
О сне в прямом эфире и кошмарах
Сейчас уже все роботизировано и это круто. Но все равно кажется, что не хватает эмоций. Понятное дело, что раньше и лаж с паузами было больше, и звук не совсем такой – но в этом и есть какая-то романтика радио.
Как-то я приехал на работу и поставил диск с очень длинной песней. И уснул. Вот просто взял и уснул, человеческий фактор. Если бы работали в программе, как сейчас – ничего бы не было, песни просто шли бы одна за одной. А тут один звук заело и что самое смешное – на фразе «утро придет». И вот я просыпаюсь – а мне, как мантра какая-то «утро придет, утро придет, утро придет». Я спросонья не могу понять, что происходит, откуда этот звук.
Потом очень долгое время мне снились кошмары, что не успеваю найти нужный диск, что у меня пауза в эфире. Но потом попустило со временем.
Совет №2: как работать на прямых эфирах и не волноваться
- Подглядывайте
В телефон, планшет, обычный листок. Это придаст уверенности в начале, а со временем привыкнете и будете обходиться без этого.
- Не бойтесь ошибок
Неправильно думать, что в прямом эфире нет шансов на ошибку. Все мы люди. Ломаются и виснут даже самые современные компьютеры, а ты человек.
Мне в прямом эфире работать легче – внутренние резервы включаются и я отрабатываю все сразу. Если в записи – понимаешь, что можно не раз повторно записать, расслабляешься и начинаешь лажать.
- Репетируйте
Перед мамой, папой, бабушкой, перед друзьями. Да, будет неловко или смешно, но пробуйте. Фишка с фотографией – тоже подходит.
- Посмотрите на себя со стороны
Многие актеры часто занимаются перед зеркалом. Если это прямой эфир на телевидении – тоже предварительно посмотрите на себя со стороны – в зеркало или снимите на камеру телефона. Человек может шмыгать носом, дергать волосы, кусать губы – все это в экране ярче бросается в глаза, чем в жизни.
Как-то я даже заработал хороший бонус. Делал включения с важных матчей – у многих тогда не было возможности посмотреть. И звонит мне человек и говорит, что я ему сэкономил тысячу долларов. Привез нам на радио ящик пива, еще что-то. Оказалось, он проспорил деньги другу по результатам матча и ехал расстроенный в машине, услышал мое включение о другой игре с абсолютно сенсационным результатом. Сразу своему знакомому перезвонил - давай поспорим на это. Выиграл и, получается, в ноль вышел.
Ведущие на моем радио были бы личностями. Со своими не очень удобными характерами, мыслями и для меня в том числе. Они были бы интересными, пусть и сложными людьми.
Радио VS Телевидение. Что сложнее?
На радио ты можешь приехать помятый, тебе все равно, как ты выглядишь. Твой инструмент – это голос и мозг.
На телевидении внешность очень важна. Ты должен понимать, что на тебя смотрят. Особенно, если это новости – люди ведущему должны доверять. А зрители верят тому, кто в костюме, тому кто более-менее стандартно выглядит.
На радио больше свободы. Главная моя надежда, что рано или поздно радио вернется в Запорожье. Вот я честно скажу – сам пришел бы и попросился, для себя. Один эфир в неделю брал бы и просто кайфовал.
Радио – это первая любовь. И те эмоции, что я там пережил – они до сих пор со мной.
Совет №3: как устроиться работать на радио?
- Подбираем нужные радиостанции и составляем резюме
В резюме указываем перечень всех работ и занятостей, которые могли привить навыки, необходимые для работы радиоведущим.
- Запись демо
Демка – это самое важное. У всех сейчас есть телефоны с диктофонами. Берете две песни, связываете их между собой текстом, который начитываете. Если есть возможность сделать демку в студии, где звукорежиссер может подправить неточности – вообще хорошо.
- Собеседование – слушайте музыку, следите за новостями, читайте художественную литературу
Обязательно нужно следить за музыкальными трендами. Вне зависимости от того, какой жанр вы любите, вы должны знать все. Чему меня еще научило радио – не бывает плохой музыки. В том смысле, что рок – хорошо, а попса – плохо. В каждом направлении есть качественно сделанная музыка, и некачественно сделанная музыка. Как в попсе, так и в роке, джазе, классике и т.д.
Нужно быть в курсе того, что происходит в мире – политика, культура, другие новости. Если хотите работать в любом медиа – вы должны быть знающим человеком.
Читайте художественную литературу, и не обязательно классику. Книги развивают мышление, умение говорить и писать. Оттуда всегда можно брать интересные фразы и обороты.