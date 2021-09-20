Одно из самых обсуждаемых событий в мире гаджетов — появление iPhone 13 с динамичной «герцовкой». Дисплеями с частотой, которая подстраивается под потребности пользователя, оборудованы модели «Про» и «Про Макс». На сайте «Эпл» их цена стартует от $999. Сколько будет стоить флагманский iPhone 13 в магазине в Украине предстоит узнать совсем скоро.

Чем гибкая частота лучше фиксированной?

Главный плюс заключается в том, что переменная частота обеспечивает максимально комфортное взаимодействие с контентом. Второе веское преимущество — оптимизированный расход ресурсов аккумулятора.

Фиксированная частота 120 Гц создает постоянную пиковую нагрузку на батарею. Как результат, смартфон разряжается быстрее.

Адаптивная «герцовка» от 1 до 120 Гц нагружает аккумулятор периодически — только во время работы с динамичной графикой. В остальное время (пока картинка на экране неподвижная) частота снижается и, соответственно, затраты энергоресурсов уменьшаются.

Для чего нужна динамичная «герцовка»

Использовать продвинутый iPhone 13 Pro с ProMotion-дисплеем или iPhone 13 Pro Max с сайта https://www.moyo.ua/telecommunication/smart/iphone-13-pro-max/ можно для разных целей.

Игры

У чипа Apple A15 рекордная мощность. Соответственно, смартфоны, работающие на его базе, подходят для гейминга.

Адаптивная частота гарантирует полное отсутствие графических артефактов, а также снижает задержку ввода. В результате игровой персонаж максимально быстро реагирует на команды игрока, что позволяет достигать больших успехов при прохождении сложных уровней и миссий.

Работа

Смартфоны «Эпл» все еще прекрасно подходят для работы (например, для бизнеса). Можно заметить разницу между привычной частотой 60 Гц и новой адаптивной частотой до 120 Гц даже при поиске в меню программ, нужных для решения рабочих задач. Сам процесс прокручивания приложений более плавный, а ранее заметное размытие при пролистывании исчезло.

Творчество

Польза динамичной частоты отчетливо ощущается во время создания анимации, монтажа видеороликов и их просмотра перед публикацией. Быстрая, но при этом плавная кадросмена позволяет замечать ошибки, допущенные на стадии монтирования и своевременно их устранять.

Просмотр видеоконтента

Плюсы дисплеев новых «продвинутых» «Айфонов»:

большой размер;

высокое разрешение;

топовая яркость.

Все эти фишки в тандеме создают оптимальные условия для просмотра видеороликов:

«Герцовка» обеспечивает плавность картинки. Большой размер позволяет без труда рассматривать мелкие детали. Разрешающая способность гарантирует четкость и контрастность.

Экран с адаптивной частотой позволяет «выжать» из смартфона Apple максимум.