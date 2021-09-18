Сегодня в Украине чрезвычайно популярны смарт тв приставки на базе операционной системы Android TV. Они буквально незаменимы для тех, кто планирует стать «кабельным отказником», а также для тех, кто желает расширить возможности своего смарт-телевизора.

Однако, если пользователь не очень хорошо знаком с приставками на Android TV, то может возникнуть вопрос о том, что же это за устройства и что они могут предложить?

В таком случае стоит ознакомиться с данной публикацией, которая и поведает о том, что такое приставки на Android TV, каковы их функциональные возможности и какую пользу они могут принести.

Что же такое приставки Android TV

Приставки Android TV – это устройства, выпускаемые в виде донглов или сет-топ-боксов, которые можно подключать к телевизору. После подключения такой приставки к телевизору, пользователь сможет смотреть на его экране телевизионные шоу из интернета, видео с потоковых платформ и приложений.

При этом сам термин «Приставка Android TV» не имеет чёткого определения, поскольку подобные устройства бывают разных форм и размеров, например, как смарт приставка x96, и могут обладать разными функциональными возможностями. Однако эти приставки объединяет то, что они могут работать под управлением операционной системы Android TV.

Что такое операционная система Android TV

Android TV – это текущая версия операционных систем Android, предназначенная для установки на смарт-телевизоры и медиаприставки. Она существует с 2014 года и заменила собой систему Google TV, которая более не поддерживается и не работает.

Подобно версиям операционных систем Android для мобильных устройств, версия для медиаплееров сильно фрагментирована, поскольку производители телевизионных приставок Android видоизменяют данную ОС с учётом поддержки собственных функций и соответствия техническим параметрам устройств. Кроме того различные варианты ОС появляются из-за большого количества циклов обновления.

Также ОС Android TV можно встретить в смарт-телевизорах, поскольку производители популярных марок используют данную ОС для расширения возможностей своих продуктов.

Функциональные особенности Android TV

Теперь, когда понятно, что такое Android TV, – самое время узнать, что же предлагает данная операционная система. Ниже представлены некоторые самые примечательные возможности и особенности:

1 Что можно смотреть

Если пользователь использует Android TV – у него есть доступ к магазину Google Play Store. Независимо от того, на каком устройстве установлена данная ОС, пользователь сможет найти, загрузить и установить любое приложение для просмотра потокового видео – в частности, с таких платформ как Netflix, YouTube, MEGOGO и т.д.

Одна из самых замечательных особенностей приставок Android TV заключается в том, что можно загружать приложения от сторонних производителей. Просто установите APK-файл приложения, которого нет в Play Store, и вы сможете без проблем запустить его в среде данной ОС и использовать в своё удовольствие. Впрочем, всё же стоит для начала убедиться в том, что устанавливаемое приложение технически совместимо с устройством.

2 Различный тип контента

Благодаря приставке Android TV у пользователя появится возможность смотреть не только видео. Также можно использовать другие приложения и управлять доступом к музыке или изображениям. К примеру, можно использовать такие музыкальные приложения, как Spotify, такие видеоплееры, как VLC, а также прочие служебные приложения с дополнительными функциями.

Любопытно также то, что некоторые приставки Android TV предлагают доступ к альтернативным магазинам приложений, в которых можно найти множество различных игр.

3 Много дополнительных функций

Помимо всего упомянутого выше, также можно воспользоваться различными дополнительными удобными функциями Впрочем, следует учитывать то, что разные бренды могут предлагать различный набор функций, поэтому при поиске подходящего устройства следует внимательно изучить их характеристики. Вот несколько функций, которые доступны в популярных моделях приставок Android TV:

Встроенная поддержка Chromecast, позволяющая передавать контент с большинства устройств непосредственно на телевизор любого производителя. Во многих продуктах среднего и высокого класса также присутствует Google Assistant.

Наличие дополнительных портов – таких как USB-порты, слоты для SD-карт и даже порты Ethernet для проводного подключения к интернету. Это позволит подключать к приставке различные устройства, расширяющие её возможности.

Bluetooth, который позволит подключаться к другим Bluetooth-совместимым устройствам по беспроводной сети.

Большинство приставок Android TV можно найти в продаже по доступным ценам, которые зависят от бренда и модели. Покупая такую приставку, пользователь получает неплохую отдачу от вложенных средств, поскольку сможет передавать на телевизор большую часть контента и запускать на нём полезные приложения, которые превратят любой телевизор в смарт-телевизор.

Выбор подходящей приставки Android TV

Несмотря на то, что любая приставка Android TV может предложить много полезных функций, следует убедиться, что вы выбрали именно ту, которая необходима и позволит использовать её в полной мере. Вот несколько полезных советов, которым следует следовать при выборе приставки Android TV:

Обязательно внимательно изучите все отзывы реальных покупателей, а также обзоры устройства, которое планируете приобрести. Это поможет не ошибиться в своих ожиданиях и знать, что именно получите. Кроме того это сузит выбор и позволит определить именно тот вариант, который получил самые положительные отзывы и обладает необходимыми функциями.

Обратите внимание на разрешение выходящего сигнала – вы можете выбирать между 1080p и 4K через HDMI. Обратите внимание, что смарт приставка 4к позволит наслаждаться более качественной и чёткой картинкой.

Изучите технические параметры и характеристики приставки Android TV. По возможности, обратите внимание на модели, в которых установлен восьмиядерный процессор и много оперативной памяти, что гарантирует быструю и эффективную работу. Это также улучшит качество воспроизведения мультимедиа и позволит запускать различные приложения без каких-либо проблем.

Внимательно изучите параметры внешнего хранилища заинтересовавшей приставки Android TV. Некоторые устройства имеют встроенный слот для жёсткого диска, поэтому вы сможете устанавливать жёсткие диски в них напрямую. У других имеется специальный USB-порт, позволяющий подключать внешние диски, или даже возможность использовать облачное хранилище и сетевые диски.

Подведём итоги

Итак, теперь вы можете превратить свой ЖК-телевизор в смарт-телевизор, и всё это – благодаря приставке на базе Android TV, которую уже можно купить по достаточно низкой цене. Благодаря широкому выбору функций и мультимедиа, вам не придётся скучать. Просто убедитесь в том, что выбираете качественные устройства, соответствующие вашим потребностям.

Надеемся на то, что данная статья о приставках с ОС Android TV дала читателям общее понимание о том, что они представляют собой и почему их полезно иметь дома. Если вы планируете приобрести приставку Android TV для себя, постарайтесь принять осознанное решение при выборе, чтобы получить именно тот вариант, который вам подходит.