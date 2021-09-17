Сьогодні компанія зі світовою відомістю та знайомим кожному логотипом, пропонує безліч модних лінійок таких пристроїв як iPhone, iPad, iMac, MacBook та ін. Звісно, річ йде про корпорацію Apple і її якісну та бажану продукцію. І найголовніше питання, з яким стикається кожен поціновувач «яблука» в Україні – де ж придбати техніку Apple?

Майже щодня у пресі спливають історії, коли щасливі покупці новеньких iPhone виявляють, що користуються краденими смартфонами або підробками. Щоб не потрапити на перші шпальта таких сумних новин, купувати пристрої рекомендовано лише в офіційних представників.

В іншому випадку економія в декілька тисяч гривень (а може й менше) обернеться тим, що ви як мінімум не зможете користуватись безліччю програм для покупців легальних пристроїв, в тому числі, гарантією.

Щоб зрозуміти, що все йде за планом, а ви купуєте в офіційного та сумлінного представника, звертайте увагу на такі моменти:

Вам повинні видати фіскальний чек і гарантійний талон від виробника. На коробці має бути наліпка з інформацією українською мовою. Офіційна техніка на теренах України комплектується звичною нам зарядкою з євро-вилкою, а в Сполучених Штатах – американською. Спробуйте перевірити гаджет за артикулом – це можуть бути такі комбінації: UA/A, RM/A, RK/A, Z/A, SU/A, FS/A.

Можемо порадити новий інтернет-магазин техніки Apple – BlackMarket, де ви знайте весь асортимент смартфонів, планшетів, ПК, аксесуарів та багато іншого. Завітайте на сайт компанії https://blackm.com.ua/ та зробіть свою покупку безпечною, приємною та легкою.

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