У культовых фильмов 1984 и 1989 годов об охотниках за привидениями до сих пор много фанатов, несмотря на то, что это уже давно не подростки, а вполне состоявшиеся мужчины и женщины. Секрет успеха кинокартин, наверное, в том, что «парни в комбинезонах» были не супергероями со сверхспособностями, а самыми обычными молодыми людьми, такими же, как все вокруг.

Долгожданная премьера

11 ноября 2021 выходит адаптированное продолжение с прежним актерским составом Охотники за привидениями: Наследники. По отзывам зрителей CinemaCon получилось канонически и впечатляюще.

А сейчас, спустя почти сорок лет после выходы первых фильмов, фанклуб «Охотников» ностальгирует не сидя в удобных креслах перед телевизором, а занимаясь благотворительностью.

«Охотники за привидениями»: сюжет фантастической истории

В центре сюжета в долгожданном продолжении находится семья, которая переезжает в маленький город в связи с появившимся наследством. Герои поселяются в доставшемся им старом заброшенном доме и даже не рассчитывают, что их жизнь настолько перевернется сразу после переезда.

В доме начинают происходить таинственные паранормальные явления, которые просто не дают наследникам спокойно здесь находиться. И кто же поможет разобраться в происходящем и устранить серьезные последствия событий, не поддающихся логическому объяснению? Правильно: в этом деле все надежды возлагаются на новое поколение охотников за приведениями!

Несмотря на напряженность сюжета, фильм обещает быть веселым и подарит массу положительных эмоций.

Чем обернется это большое приключение? Смогут ли охотники за привидениями справиться с поставленными задачами? На все вопросы вы найдете ответ уже в ноябре — премьера запланирована именно на конец осени.

Примечательно, что премьерный показ новой части уже неоднократно переносили в связи с карантинными ограничениями. Так, впервые создатели киноленты упоминали как дату выхода в прокат в США еще июль 2020 года.