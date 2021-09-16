Новый смартфон iPhone 13 стал реальностью. Но, как и в случае с предыдущими, обновлённая линейка будет доступна в виде нескольких моделей.

Как и в минувшем году, компания Apple решила разделить линейку на четыре модели:

iPhone 13 mini (5.4 дюйма).

iPhone 13 (6.1 дюйма).

iPhone 13 Pro (6.1 дюйма).

iPhone 13 Pro Max (6.7 дюйма).

В данной публикации авторы рассматривают каждую модель новой линейки iPhone, дабы упростить выбор нового смартфона.

iPhone 13

Это стандартная модель линейки iPhone 13. Подобно предыдущей модели – iPhone 12 – данный телефон укомплектован 6.1-дюймовым экраном, созданным по технологии OLED, которая гарантирует чёткую разницу между светлыми и тёмными частями картинки. Данный параметр известен как коэффициент контрастности, и чем он выше, тем большую глубину имеет картинка, а, следовательно – тем более реалистичной она выглядит.

Подобно прочим моделям данной линейки iPhone, телефон собран на базе процессора A15 Bionic, который обеспечивает более высокую скорость в сравнении с предыдущими моделями. Это означает более быструю работу приложений, в особенности тех, которые являются критичными к ресурсам процессора (в частности – приложений для редактирования фото и видео).

Также, подобно всем телефонам линейки iPhone 13, на 20% в сравнении с предыдущей моделью уменьшена выемка на экране. Это означает, что модуль, в котором размещается фронтальная камера и другие компоненты, намного меньше и менее заметен, занимая меньше места на экране.

В телефоне устанавливается система с двумя объективами. 12-мегапиксельная широкоугольная камера пропускает на 47% больше света и использует более совершенную технологию стабилизации изображения, а 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив идеально подходит для съёмки пейзажных фото.

Телефон также поддерживает новый кинематографический режим, который позволяет пользователю менять объект фокусировки в процессе съёмки.

Модель выпускается в трёх модификациях, которые различаются объёмом хранилища: 128 Гб, 256 Гб и 512 Гб.

Предварительные заказы на iPhone 13 открываются 17 сентября, а доставка начнется через неделю, 24 сентября. Кстати, в интернет-магазине ROZETKA уже доступен предварительный заказ на модель iPhone 13 512 Gb Midnight с официальной гарантией.

iPhone 13 mini

Данная модель практически идентична модели iPhone 13, отличаясь от неё меньшим размером.

Модель iPhone 13 mini имеет экран с диагональю 5.4 дюйма – в то время как экран стандартной модели 13-ой линейки имеет 6.1 дюйма.

Это делает модель намного более компактной: её размеры – 13.2×6.4×0.7 см (для сравнения: размеры iPhone 13 составляют 14.7×7.2×0.7 см).

В остальном это тот же самый телефон, с тем же процессором, таким же OLED-экраном того же качества, той же памятью и тем же набором камер.

Опять же, предварительные заказы на iPhone 13 mini открываются 17 сентября, а поставки начнутся 24 сентября.

iPhone 13 Pro

Модель Pro также очень похоже на стандартную модель 13-ой линейки, она даже имеет аналогичный размер. Однако данная модель поддерживает более продвинутые фотографические функции.

В данном телефоне вместо двух камер установлено три. 77-миллиметровый телеобъектив имеет 3-кратный оптический зум, а сверхширокоугольный объектив пропускает на 92% больше света, чем аналогичный объектив предыдущей модели. Помимо этих объективов в телефоне имеется также широкоугольный объектив, что открывает перед пользователями массу возможностей для съёмки.

Помимо этого, данная модель имеет более широкий спектр модификаций по размеру хранилища данных. Можно выбирать из модификаций с объёмом хранилища 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб и даже 1 Тб!

Предварительные заказы на iPhone 13 Pro открываются 17 сентября, а поставки начнутся 24 сентября.

iPhone 13 Pro Max

Это – самая крутая модель линейки. Модель Pro Max – это, по сути, тот же телефон, что и Pro, но с большим экраном. Скачок с 6.1 дюйма на 6.7 дюйма означает наличие в телефоне гораздо большего дисплея, что станет настоящим преимуществом для тех, кто на своём телефоне смотрит много фильмов или часто играет в игры. Это также очень удобно для кадрирования фотографий.

Экран большего размера также подразумевает увеличение корпуса телефона. Его размер – 16.1х7.8х0.7 см. Так что это модель для тех, у кого есть большие карманы или кошельки. Бюджет также потребуется больший, поскольку наличие экрана большего размера делает стоимость модели дороже, чем стоимость других моделей iPhone 13.

Ёмкость аккумулятора в данной модели также большая. В компании Apple официально не сообщают, насколько она велика, но указывают на то, что заряда хватит в среднем на 2.5 часа больше времени, чем iPhone 12 Pro Max.

Предварительные заказы на iPhone 13 Pro Max открываются 17 сентября, а поставки начнутся 24 сентября.