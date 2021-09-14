Компании выступили с инициативой продвижения легальных способов просмотра спортивных трансляций. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

13 сентября медиасервис MEGOGO и компания Parimatch Ukraine представили соглашение о глобальном сотрудничестве. Теперь обе структуры будут способствовать широкому распространению легального потребления контента в Украине.

Суть сотрудничества

Сотрудничество компаний предусматривает совместную борьбу с интернет-пиратством. Медиасервис MEGOGO, благодаря усилиям собственного отдела по борьбе с пиратским контентом, ежедневно выявляет нарушителей и предотвращает их деятельность. Компания уже 10 лет меняет и развивает легальное потребление контента в стране.

По словам директора по стратегическому развитию MEGOGO Ивана Шестакова, улучшение легальной среды – приоритет компании: «Легальный спорт в Украине – важная составляющая, поскольку именно так мы формируем будущее индустрии. Спортивные трансляции играют одну из ключевых ролей в развитии всей экосистемы спорта и, в частности, в привлечении инвестиций в эту отрасль. Мы нередко говорим, что именно легальность лежит в ДНК нашей компании. Поэтому мы будем продолжать активно развивать и совершенствовать легальное потребление в стране».

Кроме содействия распространению легальных трансляций спортивных мероприятий, MEGOGO и Parimatch Ukraine планируют реализовывать ряд масштабных проектов, которые станут качественным дополнением к топовым матчам Лиги Чемпионов УЕФА.

«Мы, как первый и единственный легальный букмекер в стране, продолжаем поддержку украинского спорта на всех уровнях: профессиональном, региональном, любительском. Все эти значительные инвестиции в украинский футбол, его доступность для каждого и его популяризация – является частью нашей стратегии устойчивого развития спорта на национальном уровне и в регионах. Партнерство с крупнейшим медиасервисом MEGOGO является логическим продолжением этой работы. Мы поддерживаем легальный контент и заинтересованы в том, чтобы украинцы смотрели футбол и отдыхали только с легальными сервисами на рынке», – комментирует начало сотрудничества Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

О трансляциях еврокубков

MEGOGO – эксклюзивный транслятор Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА. Медиасервис предлагает большой ряд преимуществ для потребителей: удобный функционал, четкое качество, эксклюзивные спортивные студии с экспертами и топовые украинские комментаторы. Просмотр событий на MEGOGO доступен сразу в двух подписках: «Спорт» и «Максимальная» (199 и 299 грн/мес).

Ближайшая трансляция Лиги Чемпионов УЕФА на MEGOGO состоится уже 14 сентября в 19:45 с матчем Янг Бойз против Манчестер Юнайтед, а уже в 22:00 состоится долгожданный матч Динамо — Бенфика.