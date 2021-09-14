Криминальные истории, наполненные головоломками и яркими поворотами сюжета, способны захватить воображение читателя, заставляя его читать страницу за страницей.

Что такое детективная история?

Детективная история – это произведение, сюжет которого построен вокруг преступления, расследуемого героями повествования. Большинство детективных историй, часто называемых просто детективами или криминальными историями, написаны от имени детектива, ведущего расследование, и очень часто авторы таких историй используют образ одного и того же героя в целой серии произведений.

Первым современным детективом принято считать «Убийство на улице Морг» авторства Эдгара Аллана По. После этого на страницах книг различных авторов появилось множество вымышленных сыщиков, наибольшую известность среди которых обрели Шерлок Холмс и доктор Ватсон из рассказов и романов сэра Артура Конан Дойля, а также Эркюль Пуаро из романов Агаты Кристи. Эти и многие другие детективы всегда можно купить в Книгарня «Є» – интернет-магазине книг с самым большим выбором отечественной и иностранной литературы.

Детективные истории можно разделить на несколько поджанров.

Истории из жизни полицейских департаментов. Такие истории описывают работу полиции, а их главными героями очень часто выступают следователи, ведущие расследование убийств, а также сотрудники других отделов местной полиции.

Такие истории описывают работу полиции, а их главными героями очень часто выступают следователи, ведущие расследование убийств, а также сотрудники других отделов местной полиции. Уютный детектив. Таким историям свойственен более светлый тон, чем традиционным детективам, а их авторы избегают детальных описаний убийств. Действие таких детективов обычно происходят в маленьком городке, а сюжет сосредоточен на решении головоломок, а не на ожидании.

Таким историям свойственен более светлый тон, чем традиционным детективам, а их авторы избегают детальных описаний убийств. Действие таких детективов обычно происходят в маленьком городке, а сюжет сосредоточен на решении головоломок, а не на ожидании. Крутые детективные истории. Это, как правило, мрачные истории с достаточно натуралистичным сюжетом. Главным героем таких произведений, как правило, является опытный детектив, ведущий тщательное расследование преступлений, связанных с насилием.

Это, как правило, мрачные истории с достаточно натуралистичным сюжетом. Главным героем таких произведений, как правило, является опытный детектив, ведущий тщательное расследование преступлений, связанных с насилием. Триллеры. Таким произведениям свойственен напряжённый сюжет, часто – со сценами погони или убийствами, которые детектив должен остановить до того, как истечёт отмеренное время.

Таким произведениям свойственен напряжённый сюжет, часто – со сценами погони или убийствами, которые детектив должен остановить до того, как истечёт отмеренное время. Убийство в закрытой комнате. В подобных историях описываются преступления, которые с самого начала кажутся невозможными – например, убийство происходит в, казалось бы, запертой комнате, в которой нет другого выхода или входа.

5 основных элементов детективной истории

Для того чтобы научиться писать детективные истории, необходимо знать основные элементы, которые присутствуют почти в каждом хорошем детективном произведении.

Детектив. В центре сюжета каждой хорошей детективной истории находится детектив, который, как правило, является её главным положительным героем. Однако, создать образ частного детектива не так просто – необходимо выдумать персонаж, за которым читателю будет интересно следить на протяжении всего романа (или даже серии романов). Придётся потратить немало времени на размышления о личности героя, его мотивациях, его происхождении, его сильных и слабых сторонах. При этом нужно сделать всё, чтобы частный детектив выделялся на фоне других сыщиков. Преступление. Сюжет большинства детективных историй вращается вокруг основного преступления или ряда взаимосвязанных преступлений. Поскольку преступление станет катализатором рассказа или романа, оно должно быть интересным, запоминающимся и, казалось бы, не подлежащим расследованию – так читатели будут настолько заинтригованы тайной преступления, что им придётся читать дальше. Найденный труп – очень распространённый элемент завязки сюжета детективной литературы, однако есть и много других вариантов – от ограблений до таинственных исчезновений. Подозреваемые. В сюжете многих детективных историй присутствует множество подозреваемых, которые теоретически могли бы совершить преступление (у них либо слабое алиби, либо они были пойманы на истории лжи). Подозреваемые – обязательная часть детективной истории, поскольку они выполняют роль отвлекающих персонажей (или отвлекающих факторов), которые уводят внимание читателей от истинного виновника преступления. Однако в некоторых детективных романах нет подозреваемых – и это сознательный выбор писателей-криминалистов, который усиливает напряжённость истории. Впрочем, если в истории отсутствуют подозреваемые, то придётся искать дополнительные творческие решения, чтобы сюжет не остыл. Антагонист. В каждой хорошей детективной истории – и в каждом хорошем произведении в целом – присутствует антагонист, или же человек, чьи цели находятся в прямом конфликте с целями антагониста. По логике, антагонистом должен являться истинный виновник преступления (или серии преступлений) в истории, однако, это не тот вариант, который подходит для истории. Это сразу же убьёт всю интригу. Антагонистом истории может быть полицейский, который хочет раскрыть преступление первым, либо кто-то, кому известна личность преступника, и кто пытается его скрыть. Сеттинг (место действия). Это очень важная часть любой детективной истории, поскольку действие в большинстве детективных произведений происходит на улицах населённого пункта, где произошла описываемая история. Поэтому детективные сюжеты неразрывно связаны со временем и местом, в которых они разворачиваются, и именно благодаря этим деталям они становятся знаковыми.

5 секретов написания хорошей детективной истории

При написании детективной истории или романа помните о следующих вещах.