1 сентября интернет-пространство взорвалось новостью: iPhone 13 будет работать со спутниковым интернетом. И понеслась по социальным сетям и новостным сайтам волна технологической фантазии о гигабитах и гигабайтах с космических орбит.

Пример таких заявлений:

Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из TF International Securities, отметившийся массой правдивых утечек о разных устройствах Apple, выдал поистине сенсационную новость. Оказывается, используемый в iPhone 13 модем Qualcomm X60 будет модифицирован таким образом, что в отсутствие устойчивого покрытия LTE и 5G-связи телефон будет переключаться на передачу данных через спутниковые системы! Если так, то iPhone 13 станут самыми компактными, удобными и массовыми спутниковыми смартфонами в мире. А еще довольно дешевыми. «Мы прогнозируем, что iPhone 13 могут поддерживать спутниковую связь с помощью спутников на низкой околоземной орбите. Если Apple включит соответствующие программные функции, пользователи iPhone 13 смогут звонить и отправлять сообщения через спутник, находясь вне сети 4G», – сказал Минг-Чи Куо. По данным информатора, Apple сформировала специальную команду для исследования и разработки соответствующей технологии. Что касается спутникового оператора, то в его качестве рассматривается в первую очередь Globalstar. Однако не исключается также взаимодействие с сервисом Starlink, активно разворачиваемым компанией Илона Маска SpaceX.

Звучит красиво, как для гуманитариев. 🙂 Но давайте разбираться.

Если чип Qualcomm, которым собираются по предположениям аналитика снабдить iPhone 13 – сможет технологически работать с сигналом спутниковой группировки GlobalStar, то пора знать о Globalstar больше.

GlobalStar – спутниковая группировка, состоящая из 52 аппаратов весом в 450 кг каждый на наклонной орбите 52 градуса и высоте 1414 км. Проект существует с 1991 года.

Телефоны, которые предлагает для работы в своей сети GlobalStar – далеки от форм-фактора iPhone. На сайте спутникового оператора доступны 2 модели: GSP-1700 и GSP-1700.

Передача данных в сети Globalstar осуществляется на скоростях от 9.6 до 38 килобит/сек по принципу Dial-up (коммутируемый доступ). Клиент платит за каждую минуту соединения в среднем от 1$. Тарифные планы больше ориентированы на передачу голоса.

Издание Bloomberg изучило ажиотаж, связанный с заявлением о возможной обработке сигнала чипом iPhone 13 и выдало свой вердикт:

Утверждается, что Apple исследует возможность использования спутниковых частот как минимум с 2017 года. И, несмотря на то, что iPhone следующего поколения могут оснастить необходимыми аппаратными компонентами, любая функциональность, связанная со спутниками, появится в нём не раньше следующего года. Кроме того, по данным источника, от функции вообще могут отказаться. Ожидается, что первый компонент, названный Emergency Message via Satellite (сообщение экстренным службам с помощью спутника) позволит отправлять текстовые сообщения службам спасения в случаях, когда обычная связь недоступна. Функция будет интегрирована в приложение «Сообщения» в качестве третьего протокола наряду со стандартными SMS и iMessage – вместо «зелёных» или «синих пузырей» такие сообщения будут маркироваться серым цветом. Вторая функция позволит сообщать о масштабных катастрофах вроде падений самолётов или кораблекрушений — не исключено, что в этом случае можно будет сделать и звонок. Инструмент под кодовым названием Stewie inside Apple ограничит длину отправляемых сообщений, тексты будут автоматически отправляться на номера экстренных служб даже в случаях, когда настройки телефона предусматривают полное отсутствие связи. Один из запланированных вариантов позволит пользователю отправить сообщение, набрав вместо имени получателя команду Emergency SOS. Функция может быть полезна в горах или на других труднодоступных объектах, где мобильная связь отсутствует. Утверждается, что Apple рассматривала даже запуск собственных спутников, но пока будет полагаться на уже существующие сети. Второй вариант позволяет пользователю сообщить о катастрофе — с машиной, самолётом, кораблём, о пожаре. Система может дополнительно получать предварительно уточняющую информацию — например, тонет ли корабль или кто-то выпал за борт, нужна ли помощь экстренных служб, произошёл ли инцидент с использованием оружия, получили ли пострадавшие травмы. После обращения к службам спасения система может отправить спасателям медицинские данные, данные геолокации, информацию о возрасте, принимаемых лекарствах и даже росте и весе нуждающегося в помощи. Заодно могут оповещаться и близкие пострадавшего.

Это предположение подтверждается наличием у компании Globalstar решения для отправки сообщения экстренным службам через спутник. За 149.99$ компания предлагает SPOT Gen4™ Global Satellite GPS Messenger – девайс, который в случае нажатия на кнопку S.O.S. и нахождении в зоне прямой видимости неба отправит на номер служб сообщение с вашими координатами.

Есть еще одна не менее правдоподобная версия: создатель анти-хакерского софта BlackICE и руководитель Errata Software Робер Грэм (Robert Graham) заявил, что слухи о том, что iPhone будет поддерживать спутниковую связь не правдоподобны. Суть в том, что рассуждения Куо основаны на информации о поддержке грядущими iPhone частотного диапазона от 2,4835 ГГц до 2,4950 ГГц, который прежде использовался для предоставления услуг спутниковой связи компанией GlobalStar. Поскольку GlobalStar обанкротилась, лицензии на купленные ею диапазоны частот всё ещё очень ценны и могут быть задействованы для наземных услуг. Указанный диапазон входит в верхнюю часть частот 14 канала Wi-Fi. Правда, в большинстве стран он не используется. Например, в США в основном в ходу 11 канал. Тем не менее, Грэм предполагает, что новые iPhone смогут использовать диапазон от 2,4835 до 2,4950 ГГц для повышения качества сотовой связи в помещениях с помощью Wi-Fi-роутеров. К тому же, верхняя половина 14 канала Wi-Fi обозначена в спецификациях 5G как Band N53. Так что, есть большая вероятность, что аналитик принял за потенциальную поддержку спутниковую связи лишь нестандартный диапазон для работы в сотовых сетях. И это звучит куда более правдоподобно, нежели поддержка спутниковой связи обычным смартфоном, пусть даже от Apple. Компания Apple не подтверждала и не опровергала слухи, кривотолки и предположения, коими полнится интернет перед очередной премьерой. И при этом неплохо заработала на биржевых котировках своих акций, которые взлетели в цене.

Будет ли уметь iPhone 13 работать через низкоорбитальные спутники хотя бы на уровне передачи сообщений экстренным службам в отсутствии покрытия связью мобильных операторов – узнаем сегодня, 14 сентября 2021 года во время презентации Apple.