В Украине запустили новый телеканал, который призван популяризировать путешествия по нашей стране среди соотечественников и иностранцев. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

10 сентября на платформе онлайн-телевидения «Киевстар ТВ» стартовала трансляция UTRAVEL – первого украинского телеканала о туризме, путешествиях и приключениях. Тревел-канал в развлекательно-познавательном формате популяризирует путешествия по Украине как среди украинцев, так и среди иностранцев.

UTRAVEL доступен абонентам «Киевстар ТВ» на эксклюзивной основе.

Напомним, в июле текущего года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выдал телеканалу UTRAVEL лицензию на кабельное вещание по технологии OTT в многоканальных телекоммуникационных сетях сроком на 10 лет.

Что в эфире

Зрители могут смотреть новые тревел-шоу, которые ранее не транслировались на телевидении. Кроме этого UTRAVEL привлёк к созданию контента тревел-экспертов, популярных ведущих и известных блогеров («Однією Правою з Владом Хільченко», «Visit Ukraine Антона Тараненка», проект «Ніна-Україна», «Подорожі Ореста Зуба», «Пригоди Євгена Панюти» и другие). С ними зритель сможет больше узнать о различных уголках Украины и по-новому раскрыть для себя пляжные и горные курорты, крепости, замки и храмы, исторические музеи и природные заповедники, озера и реки, а также города и городки.

Сами говорят

Павел Рыбак, руководитель проекта «Киевстар ТВ», комментирует: «Тревел – это контент, который всегда захватывает и мотивирует на новые путешествия, поэтому мы гордимся иметь в арсенале нашей платформы такой крутой канал! Уверен, что пользователи это оценят. Наша общая задача как социально ориентированного бизнеса – популяризировать Украину, её уникальные места и красоту, поэтому UTRAVEL очень резонирует нам в этом направлении».

Директор по вещанию, дистрибуции и развитию телеканалов FILM.UA Group Нариман Гусейнов говорит: «Это не первое сотрудничество между компаниями FILM.UA Group и Star Media и, кроме других направлений, имеем успешную коллаборацию в сфере ТВ – телеканал BOLT. Теперь вместе запускаем новый для нас и первый для Украины телеканал о путешествиях – UTRAVEL, который имеет большой потенциал собственного производства, а также поспособствует развитию туризма в Украине. Символично, что стартует наш телеканал на ˝Киевстар ТВ˝ – также совместном сервисе двух компаний ˝Киевстар˝ и 1+1 media и, кажется, это первый случай, когда телеканал с украинской лицензией сначала появляется эксклюзивно на OTT-сервисе».

Алексей Шульдешов, генеральный продюсер телеканалов Star Media, добавляет: «UTRAVEL – это больше чем просто канал. UTRAVEL – это концентрация всех знаний о путешествиях по Украине и за её пределами. Мы также видим развитие канала вне эфира. А то, что мы появились в эксклюзиве на отечественной ОТТ-платформе – это большая ответственность и высокое доверие, которое мы обязательно оправдаем».