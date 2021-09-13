Национальный телеком-оператор Vega вошёл в состав группы Vodafone Украина, которая является одним из лидеров на рынке телекоммуникаций. В связи с этим компания Vega получила нового руководителя, который поможет компании развиваться и укреплять позиции.
Что произошло
Новым Генеральным директором Vega назначен Сергей Скрипников. Он сменил на посту Мурата Чинара, который занимал должность СЕО с 2016 года. Сергей имеет успешный опыт работы на руководящих должностях в телекоммуникационных компаниях и прошел карьерный путь от начальника отдела до заместителя генерального директора Vodafone.
Вместе с генеральным, к команде Vega присоединится новый финансовый директор – Александр Магдик, который будет управлять финансами вместо Андрея Молибоги.
Сами говорят
«В Vega начинается новая страница жизни. Мы будем писать её вместе, соблюдая общие ценности и приоритеты. Мы продолжим развивать ключевые направления бизнеса компании, сосредоточив усилия на современных технологиях фиксированной связи, покрытие которой Vega уже начала активно расширять. В синергии с одним из крупнейших операторов мобильной связи мы выйдем на рынок консолидированных услуг, в которых так нуждаются сегодняшние пользователи. Я уверен, что с командой профессионалов, которая имеет опыт в предоставлении качественных телеком-услуг, и поддержкой Vodafone, мы сможем реализовать все планы», – прокомментировал Сергей Скрипников.