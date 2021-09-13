Национальный телеком-оператор Vega вошёл в состав группы Vodafone Украина, которая является одним из лидеров на рынке телекоммуникаций. В связи с этим компания Vega получила нового руководителя, который поможет компании развиваться и укреплять позиции.

Что произошло

Новым Генеральным директором Vega назначен Сергей Скрипников. Он сменил на посту Мурата Чинара, который занимал должность СЕО с 2016 года. Сергей имеет успешный опыт работы на руководящих должностях в телекоммуникационных компаниях и прошел карьерный путь от начальника отдела до заместителя генерального директора Vodafone.

Вместе с генеральным, к команде Vega присоединится новый финансовый директор – Александр Магдик, который будет управлять финансами вместо Андрея Молибоги.

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