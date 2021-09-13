К концу текущего года на рынок поступят смарт-телевизоры с новой операционной системой. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Компания LG Ads, ранее известная как Alphonso и работающая с телевизионными данными, запускает новую платформу для смарт-телевизоров – River OS. По словам разработчиков, она поддерживает функции персонализации и голосового управления, а также будет доступна по приемлемой цене.

Когда ожидать

В LG Ads заявили о том, что компания уже заключила соглашения с целым рядом OEM-партнёров и планирует до конца текущего года начать поставки смарт-телевизоров под управлением River OS в Индию, а начиная с 2022 года – в США и прочие страны мира.

Возможности новой платформы

В компании заверили, что владельцам телевизоров, работающих под управлением River OS, будут доступны все ведущие стриминговые платформы и приложения. Партнёры компании по контенту и рекламодатели брендов получат доступ к интерактивным форматам нативной рекламы, таким как захват главного экрана, а нативная реклама позволит зрителям переходить через рекламные блоки к трейлерам, видео, микросайтам и другим материалам.

В LG Ads сообщили также о том, что River OS будет использовать обработку естественного языка и машинное обучение, что позволит системе понимать, кто именно смотрит телевизор, и давать персональные рекомендации каждому члену семьи. Универсальные рекомендации по контенту и списки программ будут отображаться на персонализированной домашней странице, создаваемой для конкретного человека, смотрящего телевизор.

Соучредитель и генеральный директор компании LG Ads Рагу Кодиге сказал, что система River OS была создана для того, чтобы дать OEM-партнёрам его компании возможность предлагать потребителям телевизоры класса «хай-энд» по низким потребительским ценам.

«Телевизоры с поддержкой River OS расширят демографический пул для таргетинга LG Ads за счёт охвата более широкого круга потребителей на всех рынках, по сравнению с потребителями более дорогих моделей LG Ads», – сказал он.

Появление системы River OS позволит предлагать большие объёмы видеорекламы на подключённых телевизорах. Однако, учитывая её поэтапное внедрение, увеличение количества будут идти умеренными темпами, по мере масштабирования платформы, сказал Кодиге.

Тем более что в настоящее время компания LG находится в процессе разработки и внедрения платформы webOS для своих брендовых смарт-телевизоров. В феврале в компании озвучили планы, связанные с расширением доступности WebOS для сторонних производителей смарт-телевизоров.

Об инвестициях в LG Ads

Ранее в этом году LG инвестировала почти 80 миллионов долларов в контрольный пакет акций компании Alphonso, которая затем была переименована в LG Ads.