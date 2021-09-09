Огромный выбор предложений кофемашин, представленных на рынке, может легко ввести в замешательство рядового обывателя. А подбор кофемашины для офиса технологичной компании требует более тщательного подхода, ведь такой аппарат будет обслуживать как минимум несколько десятков сотрудников. Для больших офисов существует два варианта:

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Как же выбрать кофемашину и на какие нюансы нужно обращать внимание? Читайте в нашем материале.

Определитесь с предназначением

Вы хотите, чтобы кофемашина готовила различные сорта кофе – латте, эспрессо и капучино? Хорошая кофемашина действительно может готовить кофе всех различных сортов. Представьте, как обрадуются все сотрудники офиса! Однако, если вы чётко знаете, что сотрудникам необходим просто хороший кофе, а сорта им безразличны, то и дорогую модель кофемашины покупать ни к чему.

Обратите внимание на цены

Вне зависимости от покупки, всегда нужно учитывать финансовые возможности компании и доступный бюджет. Поэтому ограничьте выбор типов кофемашин рамками своего бюджета. Это несколько сузит выбор и ускорит процесс.

Среди всех вариантов, попадающих в рамки вашего бюджета, выберите наиболее качественные. Покупка кофемашины – это разовое вложение денег. Поэтому следует выбрать качественный аппарат, которым сотрудники смогут пользоваться очень долго.

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Определитесь с размером кофемашины

Выбор размера кофемашины следует делать, исходя из площади офиса. Если офис небольшой, это может стать одним из определяющих факторов при выборе аппарата. Обратите внимание на малогабаритные, качественные кофемашины. Не стоит думать о том, что размер кофемашины как-то определяет качество её работы. На рынке можно найти очень качественные компактные аппараты, способные готовить кофе лучших сортов. Так что определитесь со свободным местом в офисе и подберите модель соответствующего размера.

Впрочем, следует ещё учесть некоторые факторы. Предположим, вы купили небольшую кофемашину, но при этом большое количество сотрудников захочет пить кофе почти одновременно.

Возле кофемашины возникнет толчея. Очевидно, что работникам не очень понравится перспектива стоять в очереди во время рабочего процесса. Поэтому выбор должен быть таким, чтобы аппарат вписывался в размеры помещения офиса и в то же время мог удовлетворять потребности сотрудников в кофе.

При определении размера кофемашины подумайте и о количестве кофе, которое может требоваться каждый день. Задайте себе 3 важных вопроса, и процесс выбора кофемашины станет проще:

Сколько сотрудников работает в офисе?

Какое количество сотрудников хотело бы регулярно пить чай, кофе или прочие напитки?

Сколько чашек в день они могут выпить?

Ответы на эти три вопроса помогут определить соотношение чашек кофе в день на каждого сотрудника. Впрочем, не каждый сотрудник готов пить одинаковое количество кофе каждый день. Поэтому процесс определения размера кофемашины в значительной мере будет основан на приблизительном подсчёте. И в зависимости от знаний о предпочтениях сотрудников вы сможете купить для офиса подходящую кофемашину – небольшого, среднего или большого размера.

Время приготовления кофе

Машина проста в эксплуатации, или с этим есть сложности? Она реагирует на команды немедленно, или же после некоторых пауз? Также обратите внимание на время, которое уходит на готовку кофе. Ведь далеко не каждый готов ждать вечность, чтобы выпить чашечку кофе посреди рабочего дня.

Дополнительные параметры

При поиске подходящей кофемашины убедитесь, что на понравившуюся модель предоставляется хорошая гарантия. В идеале гарантийный срок должен составлять от двух до трёх лет.

Проверьте репутацию производителя

В случае возникновения неисправности в кофемашине покупатель должен иметь возможность оперативной связи со службой поддержки, чтобы получить консультацию по возникшей проблеме. Некоторые компании-производители даже гарантируют возможность возврата аппарата в течение 30 дней. Обратите внимание на данные преимущества при выборе кофемашины.

На первый взгляд, это может показаться не очень важным, однако, вопрос обслуживания также является важным фактором при поиске кофемашины. Подобно любому другому электронному устройству кофемашина требует надлежащего ухода. Внимательно прочтите руководство по эксплуатации, дабы знать, как часто и каким образом следует чистить устройство.

То же самое касается и аренды зерновой кофемашины. Обращайте внимание на предложения, как у Сиба.Кафе, аренда кофемашин выполняется на безвозмездной основе (при условии приобретения кофе) и с комплексом дополнительных услуг со стороны компании: установкой, подключением и сервисным обслуживанием аппаратуры с гарантийными обязательствами.