В Украине ожидается повышение стоимости услуг доступа в сеть интернет. Всему виной – удорожание кабельно-проводниковой продукции. Такое мнение озвучил заместитель главы парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

По словам народного депутата – тарифы интернет-провайдеров возрастут, как минимум, на 23%. Именно такое удорожание импорта кабелей ожидается после специального расследования, которое прошло в «довольно закрытом режиме». Разумеется, это приведёт к наценке на услуги операторов, которая ляжет на плечи конечного абонента.

Правда, как отмечает господин Федиенко, финальные итоги по расследованию всё ещё не обнародованы.

Помимо роста стоимости интернет-пакетов, введение дополнительных пошлин на импорт в Украину кабельной продукции приведет к замедлению цифровизации нашей страны.

Александр Федиенко отмечает, что к объекту расследования было отнесено одновременно две большие группы товаров: силовые кабели и телекоммуникационные кабели.

«Хочу отметить, что указанные группы товаров не являются взаимозаменяемыми, поскольку имеют разные как физические, технические, качественные характеристики, так и сферу применения. Если говорить коротко, силовые кабели предназначены для передачи тока, а телекоммуникационные кабели – для передачи информации. Это различные отрасли: одна отрасль – это энергетическая, другая – телекоммуникационная. Проводив соответствующее расследование, специальная комиссия даже не пыталась разобраться, чем отличаются соответствующие кабели. Считаю, что объединение указанных групп товаров априори привело к неправильным выводам, ведь показатели по указанным групп кабелей не могут консолидироваться, фактически – это два разных рынка».

Господин Федиенко также видит во введении спецпошлин на импорт кабельной продукции – угрозу монополии со стороны государственных компаний.