— Мобильное приложение для связи с людьми

и интересными местами/заведениями в AR

— PokemonGO-подобная социальная сеть —

«наведи, нажми и напиши»

— Шлем Айронмена теперь доступен для всех!

Что случилось

XSight, первое приложение дополненной реальности с функционалом соцсети, выпущено на Product Hunt и привлекает ранних последователей, которые готовы встретить будущее.

Возможности приложения

Новое приложение позволяет пользователям использовать камеру смартфона, чтобы получать информацию об объектах и людях вокруг в режиме реального времени.

Наведите свою камеру на человека, кафе или такси, нажмите на появившуюся голограмму и отправьте сообщение мгновенно.

Разработчики нацелены на тесное сотрудничество с сообществом, потому ценят любую обратную связь. Кнопка обратной связи находится на главном экране приложения.

«Причина создания XSight довольна простая. Мы ненавидим тратить время на поиск информации — мы такие же ленивые как все вокруг, – говорит Сергей Козырев, Founder и CEO компании XSight. – Мы помогаем молодым людям находить контакт, становиться узнаваемыми и взаимодействовать онлайн опираясь на то что они видят в реальном мире».

Что касается конфиденциальности, XSight не использует никакой информации, позволяющей установить личность (Personally identifiable information), чтобы распознавать людей. Вместо этого приложение использует внутреннюю разработку — алгоритм Onion Recognition.

Говоря об инновациях, XSight это первое приложение-соцсеть, которое показывает AR голограммы над движущимися объектами в реальном времени — голограммы как бы прилипают к объекту (человек или транспорт), который они представляют. Также отметим — Machine Learning (ML) модели работают непосредственно на устройстве пользователя.

Что известно о компании

XSight – украино-австралийский стартап с видением «Объединить Виртуальный и Реальный миры».

Команда XSight включает в себя инженеров Amazon, Facebook и Atlassian, ML эксперта из ReFace, фаундера гейм-студии, iOS и Android архитекторов, имеющих опыт управления большими командами, технических спикеров и менторов. Это очень сплоченная команда и потенциал стать the next big thing.

Ребята сфокусированы на своей миссии сэкономить время и предоставить новые инструменты для поиска и взаимодействия, используя приложение-камеру дополненной реальности.

Мобильные приложения можно скачать по ссылке — Apple AppStore и Google Play Market