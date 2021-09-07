Как провести спортивную трансляцию и не сойти с ума: Роман Поляченко о многофункциональности режиссерской работы

Роман Поляченко – медиадиректор украинского баскетбольного клуба «Запорожье». Также он руководит процессом проведения трансляций во время матчей. Редакция Mediasat.INFO поговорила с Романом о том, как провести стрим масштабного события в YouTube и на специализированном спортивном канале: какая для этого нужна техника, специалисты и связь.

— Рома, у вас техническое образование?

Я – математик. Но это не прикладная математика, а кибернетическое направление. Именно там произошло мое первое знакомство с техникой. Когда я поступал в ВУЗ, только на этом факультете был компьютер – он тогда занимал целый этаж. Уже в дальнейшем появились первые персональные компьютеры. Именно это повлияло на возможность найти хорошую работу – не так много людей тогда владели этой «диковинной» техникой. Но бухгалтерия очень скучное для меня направление, поэтому я пошел работать в газету верстальщиком-дизайнером. Чуть позже возглавил этот отдел. Именно там я сделал первый в Запорожье компьютерный коллаж для первой страницы газеты (раньше фотограф создавал такие коллажи в лаборатории). Плюс уже тогда увлекался спортом, а газета была хорошей возможностью публиковать небольшие спортивные материалы. Там же мы и начали делать первые программки для местных спортивных матчей.

— А монтажу и режиссуре где научились?

Тогда уже начали работу местные запорожские телеканалы. Я пришел на один из них в тот момент, когда было много различной специфической работы, и не хватало специалистов. Благодаря этому попробовал себя во всевозможных ролях. Была одна масштабная программа, где мне довелось работать режиссером, звукорежиссером, монтажером, редактором и суфлером. В общем, всевозможные профессии я освоил именно в те времена. Ночью программу снимали, а утром я брал 25 кассет с записями и по кусочку все выискивал, склеивал. Бывало такое, что дома был только два раза в неделю, а на работе купался, ел, ночевал.

— Когда поступило предложение возглавить медийный отдел баскетбольного клуба?

В 2009 году. У нас тогда была очень хорошая команда – называлась «Ферро-ЗНТУ» (сейчас БК «Запорожье»). Я не пропускал ни одного матча, а когда поступило предложение «приложить руку» к развитию клуба – естественно, я согласился.

Да, тогда еще использовали декодер аналогового сигнала в цифровой и транслировали с разрешением 640×360 пикселей. Интернет тоже был довольно медленным. Транслировали не в YouTube, он тогда еще не был настолько в этом плане развит. В основном, мы использовали программы YouStreamTV и YaTV. Позже начало развиваться программное обеспечение для трансляций, появились специализированные программы и новые стриминговые платформы – Twitch и так далее. Но всех догнал и обогнал YouTube.

— Какую программу вы используете для стримов?

Начинал с Adobe Stream Media Encoder. А обучался и разбирался во всем на тех же стриминговых платформах. Это сейчас вбил в поисковик запрос и получил пошаговое решение для чего угодно. Раньше с этим сложнее было – справлялись путем проб и ошибок.

Сейчас работаю в программе vMix – она очень удобная и оснащена многими тонкостями. С её помощью можно организовать многоканальную или информационную студию, а также – повторы. Можно запускать ролики, рекламу, графику.

Есть vMix-call в программе, что очень удобно. Эта функция позволяет подключать к эфиру несколько спикеров из различных городов. Собственно говоря, можно целое телевидение на дому устроить. А раньше для этого нужно было только профессиональное и дорогостоящее оборудование.

Есть еще неплохая программа OBS Studio – но она больше для блогеров.

Естественно – это видеокамеры, микшер, где я каналы переключаю, компьютер с платой видеозахвата Blackmagic DeckLink 8K Pro (стоимость около 20 тысяч гривен), компьютеры для титров и повторов. Есть еще декодеры, которые разводят звуковые или видеосигналы, одна такая «коробочка» – около 300-500 долларов. Используется очень много кабелей – один метр стоит 3 доллара. Но если спортивный зал большой и, допустим, нужно метров 100 кабеля, то сумма становится ощутимее.

В 2010-2012 году все в очень круглую сумму обходилось. А сейчас многокамерную трансляцию можно даже с телефонов организовать.

Сегодня стоимость трансляции одной двухчасовой игры колеблется от 8 до 30 тысяч гривен, в зависимости от количества задействованной техники и специалистов.

— Кто с вами, кстати, работает? Один режиссер все не потянет…

Не потянет. Это видеоператоры, инженер, два ассистента – на титры и повторы, естественно спортивный комментатор. Но режиссер обязан во всем разбираться – в случае каких-либо форс-мажоров, я должен уметь быстро закрыть любую позицию. Тут опять, как и на телеканале, приходится развивать многофункциональность.

У многих на подключении техники работает целая команда – у нас два человека, поэтому перед матчем 2-3 часа необходимо на то, чтобы всю аппаратуру подготовить к работе.

— Что касается форс-мажоров, работа в прямом эфире – дело серьезное. Это в записи можно что-то подрезать, что-то убрать – какие случались «ляпы» во время трансляций?

Сейчас, с развитием интернет-соединения, практически никаких. А раньше – его отсутствие и было основной проблемой. Были залы, где вообще не было связи, тогда мы обращались к местным провайдерам и проводили интернет. На тот момент это стоило около двух тысяч гривен в месяц. Сейчас же трансляцию провести можно и с использованием 4G-связи.

Вообще на каждой трансляции могут возникнуть сложности, но их зритель не замечает. Например, отключилась одна камера. Пока восстанавливаем ее, то показываем картинку других камер. Заглючили титры – просто отключаем и перезагружаем. Главное – все делать быстро.

— Вы очень любите спорт, а баскетбол тем более – сколько лет все-таки в этой отрасли проработали. Все фанаты очень эмоциональные – было такое, что не сдерживались во время трансляций?

О, это постоянно! Просто возле меня микрофона нет. Операторам сложнее, особенно тому, который возле комментатора находится. Один из наших специалистов – бывший баскетболист, и мы с ним обсуждаем матчи постоянно.

На прошлой неделе была небольшая трансляция предсезонного турнира на одну камеру – и когда матч закончился, микрофоны вовремя не отключили, а возмущения оператора пошли в эфир. Нам тогда писали – зачем так жестко?

— В каких трансляциях, кроме баскетбола, принимали участие? И должен ли вообще режиссер разбираться в том виде спорта, с которым работает?

Конкретно в спортивных трансляциях – обязан. Крупный план, повтор, на общем плане показать цельную атаку, довести до конца кадр. Работал на гандболе, футзале, волейболе. Были даже настольный теннис и разные боевые виды спорта. Сложнее с джиу-джитсу – мне иногда непонятно, какой повтор нужно дать в эфир, если они все время на полу лежат (смеется)?

— Во время чемпионата по баскетболу чаще всего матчи транслируются на украинских спортивных каналах. В чем особенность стриминга именно на телевидении, есть ли отличие от трансляции на YouTube?

По сути, разницы нет. Тут вопрос в коммуникации. Я с телеканалом должен быть всегда на связи – чтобы знать, когда мы вышли в эфир, когда они запускают рекламные паузы. Сейчас такая система, что они пишут в мессенджер или звонят, сообщая – эфир через 30 секунд. Когда ты находишься на матче, когда вокруг шум, а у тебя помимо общения с представителем телеканала еще десяток задач – это усложняет процесс работы. Поэтому обычно во время матча я сижу с телефоном в руке, в одном наушнике, пытаюсь что-то говорить операторам, параллельно переключать камеры и в это время еще пытаюсь понять, что от меня хочет телеканал.

— Насколько вообще важна коммуникация с командой во время трансляции?

Я до сих пор использую микшер, хотя от этого многие отказались, – потому что он оснащён функцией связи с операторами. Когда они в эфире, они видят это по красной кнопке, которая горит на камере. Я могу им что-то подсказать, а они – что-то уточнить. Сегодня на трансляциях профессиональный видеомикшер многие режиссеры практически не используют– считают, что операторы достаточно профессиональны и могут сами разобраться, что и когда им показать. Максимум, рации оставляют на всякий пожарный случай. Это все касается, конечно, только клубных трансляторов или небольших продакшенов.

У нас команда тоже профессиональная и люди работают на различных трансляциях для местных телеканалов – поэтому не всегда могут быстро перестроиться на показ баскетбола. Появляются новые игроки – их тоже они могут не знать. Я стараюсь все подсказать перед игрой, но если что и забыл, то благодаря связи делаю это и во время прямого эфира.

Опять же, к каждому матчу готовлюсь не только в техническом плане. Изучаю команды соперников, общаюсь с нашим тренером – чтобы иметь возможность в нужный момент и комментатору чем-то быть полезным. Его тоже слушаю внимательно, чтобы текст соответствовал картинке на экране.

— Как сейчас улучшаете свои знания в плане трансляций? Возможно, наблюдаете за играми NBA и оттуда что-то берете? И как бы вы хотели, чтобы трансляции выглядели в идеале?

Конечно же смотрю NBA (мужская профессиональная баскетбольная лига Северной Америки). Очень нравится уровень трансляций NFL (профессиональная лига американского футбола в США). В последнее время на трансляциях поединков NFL использовалась специальная камера, которая позволяет выдавать в эфир крупные планы с размытым фоном. Смотрится очень интересно. У нас также можно использовать все эти новшества и камеры на кольца ставить. Но для уровня баскетбольной Суперлиги – вполне достаточно того, что используется на данный момент.

Сейчас мы переехали в новый спортивный зал и картинка трансляций заметно улучшилась. В запорожском дворце спорта «Юность» все сделано по европейским стандартам – качественное освещение, место для режиссера с ассистентами, места для операторов, куб с мониторами в центре зала – на них тоже можно выводить видеотрансляцию либо проводить какие-то интерактивы в перерыве.

— В каком качестве сейчас идут трансляции?

Мы транслируем в HD-качестве. Понятно, что сейчас все переходят на 4K. Но думаю, что ближайшие пару лет мы будем использовать HD-формат.

А для трансляций в 4K в дальнейшем придется полностью менять всю аппаратуру – это миллионы гривен.

— Помимо многофункциональной режиссерской работы, вы во время трансляций также исполняете функции медиадиректора. Как еще и с этой нагрузкой справляетесь?

Раздать билеты, проконтролировать работу фотографа, группы поддержки, фан-сектора, провести послематчевую конференцию – здесь еще очень-очень много функций, которые выполняются на каждом матче.

У нас есть пресс-атташе, а по совместительству и комментатор, часть функций он взял на себя. Но при этом он также делает превью и послематчевые отчеты. В идеале – нужно задействовать еще с десяток людей, которые будут закрывать все эти задачи. Но уже много лет мы справляемся своими силами.

Как справляемся – сам не знаю. Тут нет больших денег или каких-то еще привилегий. Наверное, все дело в любви – к своей профессии и спорту в целом.

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