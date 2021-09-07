Смартфоны с великолепной камерой и возможностью записи видео в высоком разрешении уже далеко не редкость – их можно найти всюду. И создатели профессионального видеоконтента считают, что использование мобильных телефонов для съёмок коротких видеороликов имеет целый ряд существенных преимуществ:

Мобильные телефоны вездесущи, мы их постоянно носим с собой. И более нет необходимости таскать с собой громоздкую видеокамеру, чтобы быстро и спонтанно снять что-то интересное в случае, когда неожиданно подвернётся такая возможность.

Для мобильных устройств iOS (Apple) и Android (Google) доступно множество различных приложений, которые расширяют функциональные возможности видеокамеры, предоставляют пользователю интеллектуальные инструменты для редактирования и создания цифровых эффектов, а также позволяют загружать готовые видеоролики в интернет – для распространения и немедленного просмотра.

Возможно, наиболее важным является то, что по мере того, как телефоны стали более функциональными, предприниматели, работающие с видео, осознали возросшую доступность участия в предпринимательском кинопроизводстве.

Однако, наличие смартфона с великолепной камерой – это лишь одна из составляющих успешного проекта, поскольку если вы не обучены технике видеосъёмки, то и результат будет далёк от совершенства. Это подобно строительству дома: тот факт, что вы приобрели дорогой молоток за безумные деньги, ещё не гарантирует, что вы сможете без опыта и тренировки построить великолепное здание.

Ваше видео не обязательно должно быть безупречным, однако если вы будете следовать советам, изложенным ниже в виде семи пунктов, то сможете с лёгкостью снимать пристойное видео, и отснятый материал будет просто великолепен! А незаменимым помощником в профессиональной съёмке контента на смартфон станет Набор блогера 5 в 1 Gelius Blogger Set Life Hack GP-BS001.

#1 Хорошее освещение имеет решающее значение

Правильное освещение критически важно для камеры смартфона, поскольку данные камеры имеют небольшие датчики изображения и объективы. Старайтесь по возможности снимать видео в ярко освещённых местах. Это поможет избежать ненужных теней и зернистых кадров в вашем видео. Впрочем, главное – не переборщить.

Старайтесь не направлять камеру прямо на источник света, поскольку это приведёт к появлению передержанных и засвеченных кадров, а также бликов. Освещение должно быть стабильным и ровным: датчики изображения в камерах большинства смартфонов не очень хорошо реагируют на резкие изменения в уровне освещения.

Если в процессе съёмки вы испытываете проблемы, вызванные недостатком или избытком освещения, попробуйте «поиграться» с настройками задней подсветки и баланса белого, если ваш телефон или установленное в нём приложение позволяют это.

Большинство телефонов также имеют функцию «сенсорной фокусировки», которой следует воспользоваться в случае, когда камера фокусируется не на той области вашей композиции. После установки фокуса на наиболее важный аспект видео системе автоматического контроля экспозиции будет легче вносить небольшие корректировки в случае изменения условий освещённости.

#2 Стойте ровно и не двигайтесь

Стабилизатор видео смартфона. Если вы не хотите, чтобы ваше видео было полным искажений, выглядело размытым, чтоб на нём присутствовал «эффект скользящего объектива», старайтесь держать телефон во время съёмки неподвижно в одном положении. В процессе записи телефон лучше всего держать обеими руками, как можно ближе к себе. Это, разумеется, может быть утомительно – особенно при съёмке длинных сцен или развёрнутого сюжета. Однако существуют и некоторые технические решения, упрощающие данный процесс:

Стабилизаторы, треноги и кожухи для камер позволяют удерживать смартфон или мобильное устройство неподвижно в процессе съёмки; для удобства использования они снабжены специальными ручками.

Если покупка треноги или стабилизатора для смартфона не вписывается в бюджет или использование данных устройств кажется непрактичным в условиях съёмки, то можно разместить телефон на прочие физические опоры, которые подвернутся под руку: на стол, на стул, на парту, на полку и т.д.

Однако, чтобы сделать процесс видеосъёмки более удобным, мы рекомендуем приобрести Набор блогера 5 в 1 на сайте компании Gelius.

#3 Звук не менее важен, чем видео

Хорошее видео с плохим качеством звука – это мусор, спасти который сможет лишь добавление совершенно новой звуковой дорожки к видеоряду (в процессе редактирования). Поэтому, несмотря на то, что видео должно хорошо выглядеть визуально, качество звука важнее видеоряда, поэтому вы должны заботиться о записи звука точно так же, если не больше.

К сожалению, встроенные микрофоны в большинстве (если не во всех) моделей смартфонов имеет низкий класс качества и размещён не всегда правильно. Очень часто при съёмке видео бывает ветер и ненужный шум окружающей среды, который будет конкурировать со всеми важными для записи звуками или заглушать их в процессе съёмки видео на улице. В дальнейшем при редактировании эти помехи практически невозможно удалить.

Желательно снимать видео в тихом месте, предпочтительно в помещении – если это возможно, с меньшим окружающим шумом. Профессионалы снимают различные коммерческие видеоролики и художественные фильмы при помощи своих мобильных телефонов, но звук при этом почти ВСЕГДА записывается с помощью отдельного записывающего устройства, подходящего для работы в конкретных условиях. Таким образом, для создания видео исключительного качества с превосходным звуком необходимо будет приобрести внешнее записывающее устройство или хотя бы направленный микрофон, который будет работать с вашим смартфоном.

Если использование внешнего микрофона не представляется возможным или нецелесообразно, держитесь как можно ближе к источнику звука и попробуйте применить следующий небольшой трюк: прикрывайте рукой микрофон телефона (но при этом не закрывайте его полностью). Это позволит немного уменьшить нежелательный шум и может дать дополнительный шанс на успех конечному продукту.

#4 Подойдите поближе к объекту съёмок

Приблизившись к объекту съёмок физически, вы сможете получить лучшее качество изображения, уменьшить уровень цифрового шума, а также улучшить фокусировку видео, поскольку в большинстве смартфонов используется цифровой зум, а не оптический. Если для видео требуется крупный план с суперзумом и крупным планом крошечных деталей, используйте специальные макрообъективы на клипсах, которые подойдут для любых смартфонов iPhone или Android.

#5 Избегайте синдрома вертикального видео

Запомните, зарубите себе на носу – это действительно очень важно. Перестаньте снимать вертикальное видео! Некоторые видео-операторы (да и предприниматели, снимающие видео тоже), использующие свои смартфоны для цифровой видеосъёмки, часто совершают ошибку, держа смартфоны вертикально, а не горизонтально в процессе записи.

Держите телефон горизонтально, чтобы видео, воспроизводимое на других экранах (практически на всех), выглядело нормально.

#6 Улучшайте снятые видеоматериалы, используя мобильные приложения

Приложение для работы с камерой, установленное на смартфоне, может неплохо справляться с задачей съёмки видео, но для записи видео требуется больше, чем то, что может предложить большинство из таких приложений! Некоторые сторонние приложения очень интуитивно понятны и имеют отличные функции для новичков в сфере создания видеоконтента, в то время как в других приложениях имеются профессиональные функции, которые могут выявить вашего внутреннего Джорджа Лукаса. И, несмотря на то, что вы можете найти несколько довольно хороших бесплатных приложений, инвестирование в пару приложений, за которые заплатить немного денег, может принести в итоге огромные дивиденды.

#7 Будьте готовы к съёмке

Прежде чем начинать запись видео, убедитесь в том, что у вас есть всё, что для этого необходимо: оборудование, реквизит, сценарии, актёры и места для съёмок. Также убедитесь в том, что ваш телефон находится в хорошем состоянии и в нём имеется достаточное количество свободного места (свободной памяти) для хранения отснятого материала – видеофайлы в высоком разрешении (HD или 4K) могут быть достаточно объёмными, а их съёмка – быстро разряжать аккумулятор.

Создание отличных видеоматериалов может быть интересным и прибыльным занятием для продвинутых режиссеров. Следуя данным советам, вы сможете овладеть искусством видеосъемки при помощи своего смартфоном. Путём практик, проб и ошибок вы в конечном итоге добьётесь профессиональных результатов! А используя для съёмки Набор блогера 5 в 1 Gelius Blogger Set Life Hack GP-BS001, ещё и облегчите весь цикл создания видеоконтента.