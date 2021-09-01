Первый детский подкаст MEGOGO «У міста є я»

Сегодня, 1 сентября, на медиасервисе MEGOGO появился первый детский подкаст собственного производства «У міста є я». Проект не только ориентирован на детскую аудиторию, но и создан при участии детей. В подкасте приняли участие 16 школьников от 6 до 11 лет.

Подкаст создан по мотивам одноименной книги телеведущей и общественной деятельницы Ирины Озимок. Его можно использовать как для развлечения, так и для обучения. Рекомендуется к прослушиванию детьми вместе с родителями или учителями.

«У міста є я» — это 7 эпизодов, в которых дети вместе с ведущей подкаста Ириной Озимок отвечают на вопросы, связанные с жизнью города и его жителей. Юных героев приглашали из Киева, Киевской области и Львова.

«Мы работаем над тем, чтобы создавать аудиоконтент для всех пользователей медиасервиса MEGOGO. Значительная часть родители, которые постоянно ищут контент для своих детей. Поэтому команда MEGOGO Audio создала первый детский подкаст «У міста є я». Этот проект микс образовательного и развлекательного контента в удобном формате аудио. Подкаст станет хорошим вариантом для совместного прослушивания и обсуждения по дороге в школу или садик. Верю, что его можно слушать во время уроков или внеклассных часов и обсуждать с учителями. Этот подкаст это попытка дать не только полезную информацию о том, как функционирует город, но и услышать мнения детей об этом», — говорит менеджерка проекта MEGOGO Audio Катерина Котвицкая.

Темы эпизодов могут быть полезны учащимся начальных классов. Слушая подкаст во время уроков, школьники смогут вместе найти ответы на важные вопросы: кто такой мэр и входит в его обязанности, для чего существуют коммунальные службы и ОСМД, как свалки влияют на город и тому подобное.

«Мы стремились понять, что дети знают о городе, как они его видят, и как хотели бы изменить. На самом деле мы очень часто говорим на такие темы со взрослыми и, кажется, что только у взрослых есть определенные потребности. Но на самом деле у детей они тоже есть, иногда даже больше. Их видение довольно осознанное и зрелое, поэтому это также возможность показать взрослым, что нужно менять в городах, чтобы всем его жителям было удобно», — отмечает ведущая подкаста Ирина Озимок.

Прослушать подкаст бесплатно можно в мобильном приложении MEGOGO в разделе «Аудио» на смартфонах на базе iOS и Android и в автомобилях с аудиосистемами Android Auto и Apple CarPlay.

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