Сегодня, 1 сентября, на медиасервисе MEGOGO появился первый детский подкаст собственного производства «У міста є я». Проект не только ориентирован на детскую аудиторию, но и создан при участии детей. В подкасте приняли участие 16 школьников от 6 до 11 лет.

Подкаст создан по мотивам одноименной книги телеведущей и общественной деятельницы Ирины Озимок. Его можно использовать как для развлечения, так и для обучения. Рекомендуется к прослушиванию детьми вместе с родителями или учителями.

«У міста є я» — это 7 эпизодов, в которых дети вместе с ведущей подкаста Ириной Озимок отвечают на вопросы, связанные с жизнью города и его жителей. Юных героев приглашали из Киева, Киевской области и Львова.

«Мы работаем над тем, чтобы создавать аудиоконтент для всех пользователей медиасервиса MEGOGO. Значительная часть — родители, которые постоянно ищут контент для своих детей. Поэтому команда MEGOGO Audio создала первый детский подкаст «У міста є я». Этот проект — микс образовательного и развлекательного контента в удобном формате аудио. Подкаст станет хорошим вариантом для совместного прослушивания и обсуждения по дороге в школу или садик. Верю, что его можно слушать во время уроков или внеклассных часов и обсуждать с учителями. Этот подкаст — это попытка дать не только полезную информацию о том, как функционирует город, но и услышать мнения детей об этом», — говорит менеджерка проекта MEGOGO Audio Катерина Котвицкая.

Темы эпизодов могут быть полезны учащимся начальных классов. Слушая подкаст во время уроков, школьники смогут вместе найти ответы на важные вопросы: кто такой мэр и входит в его обязанности, для чего существуют коммунальные службы и ОСМД, как свалки влияют на город и тому подобное.

«Мы стремились понять, что дети знают о городе, как они его видят, и как хотели бы изменить. На самом деле мы очень часто говорим на такие темы со взрослыми и, кажется, что только у взрослых есть определенные потребности. Но на самом деле у детей они тоже есть, иногда даже больше. Их видение довольно осознанное и зрелое, поэтому это также возможность показать взрослым, что нужно менять в городах, чтобы всем его жителям было удобно», — отмечает ведущая подкаста Ирина Озимок.

Прослушать подкаст бесплатно можно в мобильном приложении MEGOGO в разделе «Аудио» на смартфонах на базе iOS и Android и в автомобилях с аудиосистемами Android Auto и Apple CarPlay.