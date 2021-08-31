SEO обеспечивает наиболее высокую окупаемость инвестиций, вложенных в создание интернет-магазинов. Однако лишь немногие интернет-магазины смогли освоить инструменты SEO до такой степени, чтобы серьёзно повысить свои рейтинги. Большинство полагается на дорогие услуги маркетинга в социальных сетях и платную рекламу. Однако, после того как вы «прокачали» свою учётную запись и вывели её на высокий уровень, вы можете, что называется «включить автопилот» и сохранять ведущие позиции без дополнительных расходов.

Интернет-магазины могут использовать множество стратегий SEO для повышения рейтинга. Однако, наиболее продуктивные из этих стратегий не требуют оплаты. Они вращаются вокруг структуры web-сайта и того, как организована презентация товаров, доступных в магазине. Как известно, продвижение интернет магазина – задача не из лёгких, но эти три шага помогут обеспечить наилучший рейтинг в поисковой выдаче.

1 Оптимизируйте web-сайт

Интернет-магазин – это обычный web-сайт, который, как и все прочие сайты, конкурирует за внимание поисковых «пауков». Однако, он сможет успешно конкурировать с другими сайтами только в том случае, если он будет оптимизирован. Оптимизация web-сайта требует внимания к его архитектуре. Вот перечень простых стратегий, которые делают web-сайт внутренне оптимизированным для поисковых систем.

Лёгкая архитектура

Выбирайте для web-сайта лёгкие шаблоны. Избегайте создания большого количества страниц с «тяжёлым» контентом – и ресурс будет загружаться быстро на всех устройствах и операционных системах. Заходя на стартовую страницу, пользователь должен видеть чёткую графику, комфортную для глаз. Если посетителю понравится стартовая страница – он захочет провести на сайте больше времени. Поэтому работайте над созданием графики, которая производит приятное впечатление на посетителей.

Скорость загрузки

Насколько быстро загружается ваш web-сайт? Допустимый порог – две секунды. Если интернет-магазин загружается дольше двух секунд – возрастает вероятность ухода пользователей.

Скорость загрузки зависит от контента, размещённого на web-сайте, а также – от пропускной способности канала, предоставляемой хостинг-провайдером. Можно запросить более широкий канал – из расчёта ожидаемого трафика. Хостинг-провайдер также должен гарантировать, что сервер всегда будет активен. Хорошая скорость загрузки позволяет посетителям в мгновение ока переходить на другие страницы онлайн-магазина, просматривать каталог и совершать покупки.

Лёгкие картинки и видео

Размер и формат контента, размещённого на web-сайте, будет влиять на скорость его загрузки. Старайтесь использовать более лёгкие картинки и видео, поскольку для их загрузки потребуется меньшее время, независимо от того, каким устройством пользуется посетитель. Впрочем, часто лёгкие картинки и видео могут иметь плохое качество. Поэтому обратитесь к профессионалу в области графического дизайна, который поможет «облегчить» контент без ущерба для качества.

Оптимизация для мобильных устройств

Данные статистики по электронной торговле указывают на то, что более половины покупок через интернет совершается при помощи мобильных устройств. Поэтому поисковые системы при ранжировании подобных площадок отдают предпочтение сайтам, которые оптимизированы для работы с мобильными гаджетами. Убедитесь в том, что ваш интернет-магазин может без проблем отображаться на дисплеях мобильных устройств. Контент должен хорошо читаться на экране смартфона. Картинки и видео должны автоматически подстраиваться под размер экрана мобильного устройства.

Навигационная карта

Размещайте навигационную карту на каждой странице. Такая карта должна быть доступна на верхней либо боковой панели. Это позволит легко перемещаться между внутренними страницами без захода на стартовую.

Общий пользовательский опыт

Насколько комфортным является пребывание на вашем сайте? Всё зависит от первого впечатления при заходе на страницу. Графика на странице должна быть привлекательной для глаз. Картинки должны дать посетителю повод задержаться подольше и изучить, что же предлагает магазин.

Пользовательский опыт также требует простоты навигации при переходе с одной страницы на другую. Если у посетителя возникают вопросы касательно ваших товаров или услуг, он должен быстро находить ответы.

2 Оптимизируйте описание продуктов и контент

SEO для интернет-магазина работает по точно такому же принципу, как для блога или любого другого web-сайта. Впрочем, стратегии будут нацелены на отдельные продукты. Оценивайте описание продуктов и весь прочий контент на web-сайте в качестве кандидатов на SEO следующим образом:

Определитесь с ключевыми словами к описаниям отдельных продуктов. Как только заинтересованный покупатель будет вводить ключевое слово – будет захвачено описание продукта.

Придумывайте и добавляйте подписи к каждому изображению и видео в своём интернет-магазине. Данные подписи должны содержать ключевые слова, которые потенциальные покупатели используют в поисковых системах.

Оптимизируйте длину описаний, добавляемых к товарам или любому другому разделу интернет-магазина. Длинный контент подходит для определенных отраслей и продуктов в определенное время года. Время от времени изучайте текущие тенденции SEO и приводите описания в соответствие с преобладающими в данное время тенденциями.

Подбирайте захватывающие изображения и видео для продуктов. Видео и изображения также занимают важное место при поиске в интернете. Ваши продукты должны появляться на изображениях и видео.

С целью увеличения трафика также можно рассмотреть возможность добавления на сайт интернет-магазина блога. Все данные стратегии делают контент более привлекательным для «пауков» поисковых систем. Они делают web-сайт более конкурентоспособным вне зависимости от типа товара, который ищет потенциальный покупатель.

3 Создавайте ссылки

Создавайте ссылки, ибо они помогают поднять рейтинг онлайн-магазина в поисковых системах. Можете создавать ссылки двух типов:

Внутренние ссылки – они направляют читателя на другие страницы внутри структуры магазина. Это могут быть ссылки на сопутствующие товары, а также полезную информацию о продукте в блоге, способную заинтересовать покупателя.

– они направляют читателя на другие страницы внутри структуры магазина. Это могут быть ссылки на сопутствующие товары, а также полезную информацию о продукте в блоге, способную заинтересовать покупателя. Внешние ссылки – перенаправляют посетителей с вашего web-сайта на другие ресурсы или дают возможность использовать другие web-сайты для перенаправления трафика на ваш web-сайт. Ссылки действуют как рефералы и рекомендации, которые создают лучшее впечатление о вашем магазине. Они делают ваш web-сайт таким, который вызывает большее доверие.

Стратегии SEO для интернет-магазинов требуют регулярного пересмотра. Например, вы можете, обновлять описания продуктов, фиксируя в них новые ключевые слова. Такое SEO продвинет ваш сайт в топы выдачи и без особых усилий поддержит его высокий рейтинг.