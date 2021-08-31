Операторы мобильной связи – Киевстар, Vodafone и lifecell – подвели итоги работы во втором квартале текущего года. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Киевстар

Киевстар сфокусировался на развитии технологии 4G/LTE по всей Украине и внедрении цифровых продуктов. Это привлекло в компанию новых абонентов, способствовало увеличению потребления услуг и позитивно повлияло на ключевые финансовые показатели деятельности во II квартале 2021 года.

Оператор продолжил развивать цифровые сервисы на основе облачных технологий и Big Data. В числе таких облачное решение Microsoft Azure Stack, которое дает возможность клиентам быстро переводить бизнес-процессы компаний в дистанционный режим работы. Во втором квартале доходы от услуг Big Data и облачных решений увеличились в 4 раза по сравнению с 2-ым кварталом 2020.

Абоненты больше использовали систему онлайн-обслуживания «Мой Киевстар», которая стала более удобной. За год количество таких пользователей увеличилось на 91%. Количество абонентов услуги онлайн-телевидения «Киевстар ТВ» во II квартале текущего года достигло 426 тысяч – всего за полтора года с момента запуска сервиса.

Количество абонентов мобильного интернета во 2 кв 2021 увеличилось на 9,2% в сравнении с 2 кв 2020, при этом почти 60% пользуются услугами в сети 4G. За год количество абонентов 4G увеличилось на 32,2% до 10,3 млн. По состоянию на конец 2 кв 2021 Киевстар обслуживал 25,9 млн абонентов мобильной связи, что на 2,1% больше в сравнении с 2 кв 2020.

Использование дата трафика в расчете на одного абонента во 2 кв 2021 увеличилось на 23,6% до 6,2 ГБ. Тогда как использование голосового трафика на одного абонента (MoU) уменьшилось на 3,3%. В результате увеличения количества абонентов, роста потребления дата-трафика, средний доход в расчете на одного абонента (ARPU) в сравнении с 2 кв 2020 увеличился на 16,4%.

Абонентская база услуги «Домашний интернет» увеличилась на 11,5% в сравнении с 2 кв 2020, достигнув 1,16 млн пользователей. Показатель ARPU услуги «Домашний интернет» увеличился на 2,9%. Напомним, что клиенты услуги получают преимущества в результате использования услуг мобильной, фиксированной связи и интернета и телевидения по единому счету.

Общий доход компании во 2 кв.2021 увеличился на 18,1%, по сравнению с 2 кв 2020. Доходы от услуг мобильной передачи данных выросли на 25,3% в результате роста количества пользователей и потребления.

Капитальные затраты Киевстар в первом полугодии 2021 составили 2,539 млрд грн. Эти средства в основном были направлены на строительство сетей 4G на автодорогах и в сельской местности, и улучшение качества услуг. На сегодня услуги по технологии 4G/LTE в сети Киевстар доступны на территории, где живет и работает 89% населения Украины.

В первом полугодии 2021 Киевстар перечислил в госбюджет 4,9 млрд грн налогов и других платежей и остается крупнейшим плательщиком налогов в отрасли связи.

Vodafone Украина

Группа компаний Vodafone Украина улучшила основные финансовые показатели во втором квартале 2021 года. Доход группы в апреле-июне 2021 года составил 4,9 млрд грн. Vodafone Украина достигла двухцифрового роста доходов, увеличив выручку на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Остальные финансовые показатели группы во II квартале также демонстрируют устойчивый рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель OIBDA увеличился на 31% – до 2,8 млрд грн. Маржа OIBDA выросла на 5,3 п.п. до 57,9%. Чистая прибыль возросла на 20% и составила 1,2 млрд грн.

Основным фактором роста стало увеличение потребления услуг связи в voice&data тарифах. Постепенное восстановление доходов от роуминга также повлияло на рост доходов. Во втором квартале 2021 года выручка от роуминга собственных абонентов увеличилась на 22%, а рост потребления составил 57% по сравнению с III кварталом прошлого года, традиционно самым оживленным периодом. Потребления данных в роуминге в апреле-июне 2021 года уже превысило объемы аналогичного периода 2019 года. Наметившаяся тенденция позволяет надеяться, что доходы от роуминга также вернутся к прежнему «до-ковидному» уровню уже в следующем году.

Vodafone отмечает увеличение спроса на услуги на базе Интернета вещей (IoT). Так, количество IoT-пользователей за год увеличилась на 30%. Наиболее популярные на сегодняшний день отрасли применения IoT: безопасность, финансы и розничная торговля, коммунальные услуги, транспорт и логистика.

Также стоит отметить оживление в сегменте мобильного ритейла: по результатам второго квартала Vodafone увеличил рентабельность и выручку от продажи техники в собственной розничной сети.

Капитальные инвестиции Vodafone Украина во II квартале текущего года составили 584 млрд грн и в основном направлены на развитие инфраструктуры высокоскоростного интернета. Общие инвестиции компании в строительство сетей скоростного мобильного интернета составили 30,3 млрд грн.

Акцент на развитие сетей 4G и рост количества дата-пользователей отразился на увеличении потребления дата-услуг и, соответственно, ARPU на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во втором квартале 2021 года показатель составил 83,1 грн.

База клиентов Vodafone во втором квартале 2021 года остается стабильной, на уровне 18,9 млн. При этом наблюдается рост в сегменте контрактных и корпоративных подключений, особенно благодаря увеличению количества новых подключений в сегменте IoT.

lifecell

Оператор lifecell также озвучил финансовые и операционные результаты деятельности за второй квартал 2021 года: рост дохода на 26.4% и EBITDA на 28.5% на годовой основе. lifecell продолжает демонстрировать чистую прибыль и наращивать абонентскую базу во втором квартале 2021 года благодаря эффективной операционной деятельности.

Доход: во втором квартале текущего года доход lifecell увеличился на 26.4% на годовой основе – до 2,017.8 млн грн по сравнению с 1,596.3 млн грн во 2 кв. 2020 г. В основном благодаря расширению абонентской базы и получению более высокого дохода от передачи данных.

EBITDA и маржа EBITDA: во 2 кв. 2021 г. показатель EBITDA вырос на 28.5% на годовой основе – до 1,131.3 млн грн по сравнению с 880.1 млн грн во 2 кв. 2020 г. В результате маржа EBITDA во 2 кв. 2020 г. выросла до 56.1% по сравнению с 55.1% в аналогичном периоде 2020 г. Это произошло в основном благодаря значительному росту дохода.

Капитальные инвестиции: во 2 квартале 2021 г. капитальные инвестиции увеличились на 124.2% ― до 988.1 млн грн по сравнению с 440.8 млн грн во 2 кв. 2020 г.

Чистая прибыль/убыток: во 2 квартале 2021 г. lifecell зафиксировал чистую прибыль в размере 116.0 млн грн по сравнению с 34.0 млн грн чистого убытка в 2020 г.

Абонентская база: активная 3-месячная абонентская база во втором квартале 2021 г. выросла на 10.5% на годовой основе ― до 8.4 млн (по сравнению с 7.6 млн во 2 кв. 2020 г.) во многом благодаря региональным тарифным планам, качественному наполнению пакетов услуг и ориентации на удержание клиентов.

Активная 3-месячная абонентская база 4.5G-пользователей выросла на 49% на годовой основе и составила 69% от общего количества дата-пользователей по состоянию на конец 2 кв. 2021 г. Увеличение количества 4.5G-пользователей способствовало увеличению потребления дата-трафика. Соответственно, в 2 кв. 2021 г. среднее месячное потребление данных на одного пользователя выросло на 25% на годовой основе.

ARPU и MOU: в отчетном периоде активный 3-месячный ARPU вырос на 16.5% на годовой основе и составил 81.9 грн по сравнению с показателем в 70.3 грн во 2 кв. 2020 г. В основном благодаря увеличению потребления данных. В то же время показатель активного 12-месячного MoU вырос на 6.3% на годовой основе – до 186.8 мин. (по сравнению с 175.8 минутами во 2 кв. 2020 г.).

lifecell оставался лидером по показателю проникновения смартфонов в сети, который на конец второго квартала этого года достиг 82.3%. Согласно глобальной стратегии цифровых услуг Turkcell, lifecell продолжал уделять особое внимание развитию диджитал-услуг – в частности, оператор представил для детей учебно-развлекательную услугу «Розумники».