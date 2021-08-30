Услуга будет предлагаться в режиме прямой трансляции и видео по запросу.

В Real Madrid планируют собрать всё производство контента в специальной выделенной студии.

В испанском футбольном клубе ищут 6 миллионов евро для финансирования проекта.

Ведущий испанский футбольный клуб Real Madrid планирует реорганизовать свой клубный телеканал, вещающий в испанской сети эфирного цифрового телевидения (DTT), создав на его базе новую потоковую платформу (ОТТ). Об этом сообщают Свежие Новости Спорта.

Выступающий в Ла Лиге клуб надеется получить финансирование в размерах до 8 миллионов евро (9.3 миллиона долларов) в рамках испанского проекта «Аудиовизуальный Центр», который направлен на усиление производства аудиовизуального контента в стране. Эти деньги и планируется направить на реформирование Real Madrid TV.

Проектом, который, по слухам, получил название «Real Madrid Digital Factory», предусматривается, что обновлённый телеканал будет предлагать прямые трансляции и контент по запросу для просмотра на всех устройствах и платформах, включая мобильные гаджеты, онлайн и Smart TV. В европейской прессе также пишут, что облачное распространение услуги будет осуществляться при поддержке искусственного интеллекта (AI).

Также сообщается, что в Real Madrid планируют объединить всё производство контента в специальной выделенной студии, что, по мнению руководства клуба, поможет расширить предложение для болельщиков.

Ранее в этом месяце Real Madrid заключил соглашение о партнёрстве с американской медиакомпанией Cinedigm, благодаря которому испанский телеканал клуба станет доступен на территории США и Канады, где его можно будет смотреть на платформах линейного и рекламного видео по запросу (AVOD).

Данная новость появилась после того, как Ла Лига сделала ещё один шаг к получению значительных инвестиций от частной инвестиционной компании CVC после того, как сделку одобрили 38 из 42 клубов двух ведущих футбольных дивизионов Испании. Real Madrid, в котором уже пригрозили подать в суд, чтобы помешать заключению сделки, проголосовал против данного предложения.