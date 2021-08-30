В жизни каждого родителя наступает момент, когда на смену погремушкам и плюшевым мишкам приходят более серьезные игрушки, знакомство с которыми не только приносит ребенку радость, но и помогает находить и совершенствовать свои таланты. Особое место среди них занимают музыкальные инструменты — они и слух развивают, и мелкую моторику тренируют.

Сегодня на инструментальном рынке дефицита в товарах для детей нет. Поэтому подобрать нужное оборудование не составит труда. Например, на сайте https://1-m.com.ua/ можно найти хороший синтезатор для подростка и дошкольника.

Популярные бренды синтезаторов для детей

Такие инструменты имеют встроенную систему обучения разных уровней сложности. А различные развлекательные элементы делают процесс освоения нового навыка веселым. Чтобы музыкальные упражнения не раздражали окружающих, предусмотрено подключение наушников.

Casio

Самым известным на сегодняшний день производителем синтезаторов для детей и начинающих является Casio. Модельный ряд серии SA рассчитан на детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. Инструменты оснащаются клавишами, управлять которыми сможет и пятилетний малыш. Лучшие представители семейства — Casio SA 76 и 77. Их функционал включает в себя:

100 музыкальных тембров;

50 стилей;

автоаккомпанемент;

автономное питание от 6 батареек типа АА.

Yamaha

Другим востребованным производителем с мировым именем считается Yamaha. Компания выпускает продукцию с высочайшим качеством звучания. Детские модели имеют подсветку клавиш, подсказки на дисплее, доигрывание пропущенных аккордов. Обучающие синтезаторы Ямаха оснащаются:

тренировочным режимом;

чувствительными клавишами;

набором тембров и стилей;

функцией записи.

Alesis

Еще один бренд, создающий синтезаторы для детей — Alesis. Эта американская компания ориентирована на разработку профессионального музыкального оборудования. Поэтому в качестве обучающих инструментов можно не сомневаться. Предназначенная для новичков модель Alesis Harmony 32 содержит: