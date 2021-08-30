Развитие технологий позволяет обновлять устройства и пользоваться последними разработками. Геймерам особенно важно, чтобы ноутбук поспевал за новинками в сфере игр. От того, насколько производительна система, напрямую зависит качество изображения и отсутствие подвисаний при одновременном использовании нескольких приложений. Чтобы они на устройстве отличались хорошей графикой и запускались бесперебойно, можно купить игровой ноутбук в АЛЛО. Большой ассортимент гаджетов позволяет выбрать подходящий.

Какие улучшения коснулись игровых ноутбуков?

Сегмент геймерских девайсов постоянно увеличивается благодаря их универсальности: высокая производительность может использоваться не только во время досуга, но и для работы или учебы. Такая тенденция породила еще одну – основные разработки направляются производителями в данный вид техники.

Игровые ноутбуки за последнее время улучшились:

многие устройства оснащаются быстрым IPS-экраном с широким цветовым охватом и увеличенными углами обзора взамен TN-матрицы;

кроме 6-ядерных, появились экземпляры с 16-поточным мобильным процессором;

снижается энергопотребление устройств при исправной работе охлаждающей системы;

в девайсах предусматривается USB 3.1 Type-C, что позволяет подсоединять видеокарту.

Разработки будущего: чего ждать геймерам?

Производители при создании игровых ноутбуков вероятно будут делать акцент на увеличении прочности корпуса. Также требует улучшений охлаждение устройства при работе на максимальных частотах.