На сегодняшний день борьба за зрителя из оккупированной территории и прилегающих к ней районов ведётся на уровне самой архаичной технологии распространения сигнала – эфирного аналогового/цифрового телевидения. Есть другие варианты?

На развитие эфирного приграничного вещания с обеих сторон (как Украина, так и оккупационные «власти») задействовали значительные ресурсы: строились вышки, мультиплексы с обеих сторон наполнялись контентом, в том числе, и на основании временных разрешений на вещание (Нацсовет по телевидению и радиовещанию в 2020 году выдал более ста разрешений на временное вещание). Увы, сейчас возможности наращивания количества вышек и мультиплексов исчерпаны, а в некоторых районах страны сигнал просто глушится противником. Проникновение же на территорию противника ограничено законами физики – примерно 45 километров от вышки. Но даже не в этом главная проблема. Главная проблема в том, что домохозяйство с эфирной антенной может смотреть и российское, и украинское Т2 одновременно.

Безусловно, более удобным ресурсом для доставки телеконтента было бы использование спутника – технологии, которая не ограничена территориально и не может быть избирательно заглушена.

Традиционно украинские каналы размещались в открытом виде на трёх спутниках: Amos, Astra, Hotbird. При этом российские каналы частично присутствовали на Hotbird. Наибольшее же количество российских каналов располагалось на 36 градусе (в большинстве своём они были кодированы).

Большой потерей для зрителей на оккупированных территориях стало кодирование телеканалов ведущих украинских медиагрупп на спутнике.

К сожалению, процесс кодирования необратим. В тоже время спутниковые платформы и правообладатели понимают, что, хотя юридически территория ОДЛО и Крыма является территорией Украины, однако продавать там свои услуги нереально. Поэтому и правообладатели, и спутниковые платформы не против того что бы их контент был доступен на оккупированных территориях.

Есть ли техническое решение, которое бы позволило декодировать сигнал на локальных территориях? Как оказывается есть и достаточно несложное.

В Украине всего две DTH-платформы, и обе для доступа реализуют так называемые «операторские» боксы с проприетарной прошивкой, которая постоянно дорабатывается.

Таким образом, операторы могут заказать доработку ПО, которое бы снимало кодирование сигнала на определённой территории. Техническую проблему с тем, чтобы программное обеспечение определяло, где находится приставка, можно решить либо присоединением к приставке GPS-модуля или WiFi-модуля с подключением к интернету.

В любом случае техническое решение есть, проблема в том, кто заплатит за это техническое решение и за сами «доработанные» приставки. Ведь медиагруппы готовы жертвовать заработком на подписке абонентов с ОРДЛО и Крыма, но не готовы спонсировать бесплатное распространение специальных приставок.

Конечно, в этой ситуации логично было бы, чтобы государство закупило партию таких приставок и распространяло их на приграничной территории. Но, к сожалению, Министерство информационной политики Украины, прямой и единственной задачей которого было решение таких вопросов, объединили с Министерством культуры, у которого огромное количество задач – от распределения финансирования на производство патриотического продукта до выдачи согласований застройщикам. Конечно, работа с информационной политикой неблагодарная и недоходная.

Вполне возможно, что этим вопросом могло бы заняться Мининтеграции, которое одной из своих целей ставит «обеспечение информационного суверенитета на территории Донецкой, Луганской областей и АР Крым».

Было бы хорошо провести по этому вопросу круглый стол с участием Министерства культуры, Мининтеграции и Национального совета по телевидению и радиовещанию, пригласив так же медиагруппы и представителей двух DTH платформ и производителей приставок.