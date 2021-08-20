Технология, которую вы используете в качестве основы вашего бизнеса, играет важную роль в обеспечении успеха, безопасности, конфиденциальности и масштабируемости. Хостинг web-сайтов – одна из таких технологий, которой очень часто придают недостаточно важности.

Когда встаёт вопрос о хостинге, большая часть компаний начинает с базовых вариантов, останавливаясь на виртуальных серверах (которые являются самыми бюджетными). И лишь позднее они понимают, что им стоит переключиться на лучший, более безопасный и персонализированный тип хостинга.

Хостинг с использованием виртуального частного сервера (VPS) предоставляет возможность использования виртуального сервера с собственным процессором, хранилищем данных и оперативной памятью. Выбирая VPS-хостинг, вы получаете множество преимуществ, которые отсутствуют в случае с виртуальным хостингом. Стоимость такой услуги не столь высока, при этом она даёт вам намного больше, чем виртуальный хостинг, благодаря чему это – идеальный выбор для малого бизнеса, которому требуется частный виртуальный сервер. Более подробно о различных тарифных планах хостинг-услуг читайте тут, а пока давайте подробнее остановимся на VPS-хостинге.

Почему следует перейти на VPS-хостинг? Что это такое, и какие выгоды ждут компанию в случае такого перехода?

Давайте рассмотрим.

Безопасность

Первая причина, по которой стоит немедленно перейти на VPS хостинг, заключается в том, что он обеспечивает безопасность. Виртуальному хостингу свойственны серьёзные проблемы с безопасностью. Даже если вы остановили высокий уровень безопасности в рамках услуги виртуального хостинга, чья-то халатность всё равно может привести к взлому. Вы используете сервер совместно с несколькими другими пользователями, и если хакеры получают доступ к одной из учётных записей пользователей, им становятся доступными и все прочие все учётные записи на сервере.

VPS-хостинг так не работает. Наличие у вас собственного сервера означает, что он принадлежит именно вам, а это значительно повышает безопасность работы. Ваши данные хранятся отдельно и конфиденциально на виртуальном сервере и никому не передаются. Вы получаете доступ администратора к своему серверу и даже root-доступ к нему.

В случае взлома учётной записи одного пользователя хакеры не смогут получить доступ к другим виртуальным серверам. Вам не придётся платить за ошибку других пользователей.

Производительность работы web-сайта

Скорость работы web-сайта — один из ключевых показателей, связанный с несколькими другими ключевыми показателями. К примеру, 46% людей утверждают, что ожидание загрузки web-страниц — это то, что им совершенно не нравится. Установлено, что задержка времени загрузки в 100 миллисекунд снижает коэффициент конверсии на 7%, а медленные web-сайты имеют высокий показатель отказов, поскольку посетители не любят ждать, и уходят с вашего web-сайта, если он загружается слишком долго.

Существует несколько способов улучшения производительность web-сайта и времени загрузки, однако, всё зависит от вашего хоста. Если вы используете медленный хостинг-сервер, то что бы вы ни делали, скорость работы вашего сайта не улучшится.

VPS-хостинг решает именно эту проблему. Он повышает производительность вашего web-сайта, предоставляя вам собственные выделенные ресурсы с виртуальным сервером. Уже сам по себе переход на VPS-хостинг в значительной степени решит проблемы со скоростью работы web-сайта без принятия каких-либо других мер.

Масштабируемость

Одним из ключевых преимуществ VPS хостинга является его полная масштабируемость в сочетании с гибкостью.

По мере роста вашего бизнеса вы начинаете сталкиваться с большими объёмами трафика, и это требует корректировок вашего тарифного плана. Вам необходимо добавить ресурсы и перейти на план выделенного хостинга, чтобы улучшить обслуживание своих клиентов. Вы можете легко добавлять серверы и ресурсы (ОЗУ, SSD и т.д.) по мере роста вашего бизнеса.

В случаях, когда вы хотите удалить серверы или минимизировать ресурсы, вы также можете легко это сделать. Бывают случаи, когда вам необходимо переместить web-сайт, объединить web-сайты, использовать перенаправления, продать бизнес и т.д., и в таких случаях вам может одномоментно потребоваться меньшее количество ресурсов хостинга, и VPS-хостинг позволяет решить эту проблему.

Такая гибкость делает VPS-хостинг идеальным выбором для бизнеса любого типа. Вы не получите этого, пользуясь виртуальным хостингом, где единственный вариант заключается в смене хостинговой компании или тарифного плана по мере роста бизнеса.

Заключение

VPS-хостинг стоит недорого. Это вполне доступное решение, и разница в стоимости между виртуальным хостингом и VPS-хостингом – минимальна. Не рискуйте безопасностью, производительностью и масштабируемостью своего web-сайта, решив сэкономить несколько долларов.

Вопросы безопасности и конфиденциальности являются сегодня, пожалуй, самой важной проблемой для бизнеса во всём мире. Не подвергайте свой web-сайт риску ради получения временной краткосрочной денежной выгоды.