Microsoft предложила новое решение для борьбы с пиратством — систему Argus, основанную на технологии блокчейна, — сообщает TorrentFreak. Она позволяет пользователю сообщать о краже контента в обмен на вознаграждение.

Argus — это прозрачная система, построенная на Ethereum (криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна), которая дает возможность анонимно сообщить о пиратстве и получить награду за успешную пометку.

Это работает так. Краденый контент отслеживается до источника с помощью уникального водяного знака, который соответствует секретному коду. Когда сообщается о пиратской копии, статус источника (лицензиата) меняется на «обвиняемый». В системе предусмотрена возможность обжалования, но если это не удается, статус обвиняемого меняется на «виновен». Также в Argus есть меры защиты, снижающие стимулы, чтобы информатор не сообщал об одном и том же контенте несколько раз под новыми псевдонимами.

Дмитрий Левин, руководитель Центра мониторинга контента Инициативы «‎Чистое небо», комментирует: «Меня как человека, который непосредственно на практике борется с воровством контента правообладателя, всегда радуют новости о новых методах борьбы с пиратством. Очень важно находится постоянно в движении и совершенствовать свои рабочие инструменты, поскольку пираты также не стоят на месте. Будет интересно наблюдать за данным кейсом на практике и его результатом, особенно, если его в будущем начнут использовать в борьбе с пиратством аудиовизуального контента‎».

Кроме Microsoft, в разработке Argus участвуют также исследователи из Alibaba и Университета Карнеги-Меллона. Создатели утверждают, что эта технология лучше, чем устаревшие кампании по информированию о пиратстве, поскольку она прозрачна. Описание технологических нюансов работы Argus есть в документе, опубликованном исследовательским отделом Mocrosoft. По словам исследователей, стоимость использования блокчейна относительно невысока.

Технологический гигант ожидает высокую эффективность Argus в борьбе с пиратством. Теоретически эта система будет работать с различными типами контента, включая изображения, аудио и программное обеспечение. Однако пока неизвестно, планирует ли Microsoft протестировать систему в реальных условиях.