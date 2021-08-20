Бренд Xiaomi известен, как производитель смартфонов и другой мелкой смарт-техники. А вот телевизоры Xiaomi в новинку — первый «голубой экран» компания выпустила только в 2019 году и сразу завоевала доверие покупателей, предложив выгодное соотношение бюджетной цены и небюджетного качества.

Мы решили подробнее разобраться в преимуществах смарт-телевизоров китайской марки. Перед вами — 7 весомых причин установить такой в своей гостиной.

Универсальное устройство для времяпрепровождения

Поскольку в гостиной семья проводит больше всего времени и в этой комнате собираются гости — телевизор в ней становится главным объектом для развлечений. «Сяоми» с этой задачей справляется на ура, имея множество портов для подключения разных девайсов, а именно:

игровой консоли;

телеприставки;

персонального компьютера;

интернета;

USB-девайса;

внешних динамиков.

Изображение 4К Ultra HD

Формат Ultra HD транслирует каждый параметр вдвое лучше в любой плоскости, чем его предшественник «фул аш ди». Дисплей передает реалистичное изображение в мельчайших деталях — приключенческий фильм захватит дух, а маленький почемучка досконально изучит всех жителей подводного мира по «Дискавери».

Звук как в кинотеатре

Понимаем, что одной супер детальной картинки мало, нужен мощный звук. Xiaomi воспроизводят глубокие басы и чистые высокие частоты.

Мощность встроенной стереодинамики — 8 Вт. Простыми словами: звучание великолепное.

Для быстрого управления звуковыми настройками есть пульт на 12 кнопок, который даже распознает голосовые команды.

Трансляция со смартфона

Благодаря опции Chromecast, с дисплея телефона можно вывести на телевизор снятые на мобильный телефон видео и фото в масштабе и слушать музыку из памяти телефона.

ОС Андроид

По сравнению с другими операционными системами (Tizen и WebOS), у Android больше доступных приложений в Google Play, адаптированных под ТВ-формат. Телевизор взаимодействует со смартфонами на этой же ОС.

Для подключения iOS-устройств потребуется дополнительное приложение. Так что и владельцы «яблок» могут рассматривать эту ТВ-технику.

Стильный дизайн

Огромный экран дизайнеры рассматривают как центральный элемент интерьера. Некоторые современные устройства умеют становиться картиной, показывая в выключенном состоянии полотно художника, или «сливаются» со стеной.

«Сяоми» пока не такие искусные, хотя внешне выглядят необычно — бесшовный корпус в стильной отделке. Достойная конкуренция черным пластиковым «коробкам».

Невысокая стоимость

Модели бренда стоят от 6499 грн (за Mi TV 4A 32˝ International). При минимальной цене техники пользователь получает неплохие характеристики, свойственные дорогим разрекламированным брендам.