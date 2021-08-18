SpaceX согласовала условия покупки компании Swarm Technologies, разрабатывающей небольшие спутники для управления службами Интернета вещей.

6 августа компания Swarm, расположенная в Пало-Альто, передала в Федеральную комиссию по связи (FCC) документы, необходимые для получения разрешения на перевод принадлежащих ей спутников под управление компании SpaceX.

Согласно данным документам, компании SpaceX и Swarm согласовали условия слияния 16-го июля. Swarm станет дочерней компанией SpaceX, полностью находящейся в собственности последней.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

Swarm – технологическая компания, получившая известность благодаря создаваемым ею малым спутникам (smallsat). В компании утверждают, что производимые ею спутники являются самыми маленькими коммерческими спутниками из присутствующих на орбите. Масса одного такого спутника составляет 400 грамм.

В Swarm используют данные спутники для поддержки своих служб Интернета вещей – то есть, для подключения и обеспечения связи через интернет различных устройств с другими устройствами. В число таких устройств входят смарт-часы, медицинские датчики, фитнес-трекеры и многое другое.

«Службы Swarm выиграют от увеличения капитализации и получения доступа к ресурсам, которые уже доступны SpaceX, а также от синергии, связанной с приобретением компании поставщиком услуг по проектированию, производству и запуску спутников», – говорится в заявке Swarm.

«SpaceX также выиграет от получения доступа к объектам интеллектуальной собственности и наработкам, созданным командой Swarm, а также от присоединения этой находчивой и эффективной команды к штату SpaceX», – добавили в компании.

Покупка компании Swarm стала последним в серии шагов компании SpaceX, направленных на укрепление своего лидерства в космической гонке. В 2020 году SpaceX запустила на орбиту при помощи своей ракеты Falcon 9 60 спутников Starlink, в результате чего общее количество спутников, запущенных компанией, достигло 835.

С помощью системы Starlink в компании надеются обеспечить широкополосный доступ в интернет по всему миру. В компании Swarm также проявляли интерес к расширению проникновения интернета благодаря использованию небольших спутников, которые, по мнению инженеров компании, могут запускаться с большей эффективностью из-за их небольшого размера и веса.

В августе в компании SpaceX также объявили о заключении с NASA контракта на сумму в 178 миллионов долларов, предусматривающего проведение полёта к Юпитеру. Миссия под названием Europa Clipper запланирована на октябрь 2024 года.