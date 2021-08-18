Индустрия широкополосного доступа в развитых странах стремительно входит в новую эпоху. Исследования, проводимые в странах ОЭСР, показывают, что после пандемии Covid развитие оптоволоконных сетей быстро набирает обороты, вытесняя традиционные медно-проводные линии.

О широкополосном доступе

Исследование, проведенное Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показало, насколько быстро эволюционируют сети широкополосного доступа в развивающихся странах. В частности, это происходит из-за необходимости перенести работу и прочие повседневные активности в онлайн во время пандемии Covid-19. В 2020 году число абонентов скоростного оптоволоконного интернета в странах ОЭСР впервые превысило количество подключений по медному кабелю DSL.

Последние публикации на портале, посвящённом развитию широкополосной связи в странах ОЭСР, рассказывают о том, что в период с января по декабрь 2020 года рост количества подписчиков услуг широкополосного доступа достиг рекордной отметки в 21.15 миллиона (в это число вошли как новые подписчики услуг оптоволоконного интернета, так и новые абоненты сетей DSL, кабельных подключений и т.д.). И хотя преобладающей технологией фиксированной широкополосной связи в странах ОЭСР пока остаётся кабель (на долю которого приходится 34% всех подписчиков при росте на 5.6% в 2020 году), оптоволокно неуклонно вытесняет DSL, количество подписчиков которой за последние два года сократилось на 10%.

Помимо этого, на долю оптоволокна сегодня приходится более 30% от всех подписок на услуги фиксированного широкополосного доступа, что на 12% больше, чем было десять лет назад. На сегодняшний день оптоволокно является самой быстрорастущей технологией широкополосной связи: с 2019 по 2020 год количество подписчиков в этом сегменте выросло на 14%. Это существенно опережает общий рост в индустрии фиксированного широкополосного доступа, который за данный период составил 5%.

Если говорить о странах с наиболее быстрым ростом оптоволокна, то, согласно данным исследования, в Австрии, Бельгии, Великобритании, Израиле, Ирландии и Чили рост количества оптоволоконных подключений в 2020 году составил более 50%.

В ОЭСР также указали на рост количества стран, в которых большая часть широкополосных подключений приходится на оптоволокно. При этом доля оптоволокна превысила 50% от общего числа подключений в Исландии, Люксембурге, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии и Финляндии, а в Испании, Корее, Латвии, Литве, Швеции и Японии превышает 70%.

В целом количество абонентов услуг фиксированной широкополосной связи в странах ОЭСР по состоянию на декабрь 2020 года составило 454 миллиона – при 433 миллионах годом ранее. В среднем на каждые 100 жителей этих стран приходится 33.2 подписчика. Лидирует Швейцария с уровнем проникновения 47.5 абонента на 100 человек, за ней следуют Франция (45.6%), Норвегия (44.6%) и Дания (44.2%).

О потреблении данных

Финляндия остаётся чемпионом среди стран ОЭСР по потреблению данных – с общим объёмом потребления данных в 31 гигабайт (ГБ) на абонента в месяц, за ней следуют Австрия (25.8 ГБ), Латвия (23 ГБ), Литва (20.5 ГБ), Исландия (16.7 ГБ), Эстония (16 ГБ), Чили (12.8 ГБ) и Швеция (12 ГБ).

В восьми странах – Коста-Рике, Чешской Республике, Греции, Исландии, Италии, Литве, Испании и Турции – наблюдался значительный рост использования данных – на 45% и более по сравнению с 2020 годом. В среднем в 2020 году пользователи загружали 7.5 ГБ данных в месяц на каждого подписчика. Для сравнения – в 2019 году этот показатель составлял 5.8 ГБ (в разрезе тех стран, по которым были доступны данные).

Использование мобильных данных выросло в 2020 году в среднем более чем на 30% в 35 странах ОЭСР, по которым были доступны данные. При этом 29 стран продемонстрировали рост в данном сегменте более чем на 20%.

О мобильном интернете и M2M

Число абонентов мобильной широкополосной связи в странах ОЭСР выросло за 2020 год почти на 3%. Проникновение мобильного интернета является самым высоким в Японии, Эстонии и Финляндии: количество подписок на 100 жителей составляет в этих странах 185%, 165% и 156% соответственно.

Если говорить о сегменте межмашинной связи (M2M), то, согласно данным ОЭСР, Швеция и Австрия остаются лидерами по количеству SIM-карт M2M на 100 жителей. В Швеции имеется 163 SIM-карты M2M на 100 жителей – это намного выше, чем в большинстве стран ОЭСР, предоставивших данные, – отчасти из-за использования шведским оператором данных SIM-карт в других странах.