В концерне DVB Project утвердили коммерческие требования к поддержке работы служб DVB-I в сетях и системах 5G.

Технический модуль концерна уже начал реализацию проекта по расширению соответствующих технических спецификаций – включая обнаружение услуг DVB-I, а также DVB-DASH – с целью решения задач, связанных с практическим использованием, обозначенных и согласованных Коммерческим модулем.

Ранее в этом месяце Правление DVB одобрило публикацию коммерческих требований (DVB Bluebook C100). Данный документ не только содержит перечень из 70 технических и процедурных требований, но также вводит ключевые элементы сетей и систем 5G, связанных с распределением мультимедиа, включая 5G Broadcast, 5G Media Streaming и другие текущие проекты в рамках 3GPP. В частности, 5G Broadcast на основе LTE предоставляет все функциональные решения для работы классических телевизионных служб, включая сетевые инфраструктуры только для приема, бесплатного вещания и мощные высокопроизводительные сетевые инфраструктуры. Коммерческие требования были разработаны на основе шести смоделированных основных сценариев использования, все из которых задокументированы в приложении к BlueBook C100.

Технологии на основе 5G призваны предоставить поставщикам контента и провайдерам услуг возможность доступа к мобильным устройствам, главным образом через использование устанавливаемых приложений. Вполне возможна также дистрибуция контента посредством сетей 5G на другие типы приёмников, такие как движущиеся автомобили, устройства, подключенные к антеннам, установленным на крыше, или домашние шлюзы на основе 5G. Отдельным преимуществом передачи услуг DVB-I через сети 5G является возможность поддержки интегрированных гибридных услуг DVB-I, то есть, услуг, в рамках которых базовая дистрибуция через широковещательные сети дополняется одноадресной передачей дополнительных сопутствующих услуг, более низкии затраты на распространение контента, улучшение качества и предоставление пользователям дополнительных возможностей.

Предоставленные коммерческие требования были структурированы согласно техническим и процедурным аспектах. В целом, требования касаются наличия спецификаций для поддержки различных режимов работы 5G на основе Rel-16, а именно 5G Broadcast, одноадресной передачи 5G Media Streaming, одновременной доставки одной и той же услуги в обоих режимах и гибридных услуг DVB-I. Во всех случаях ожидается, что в спецификациях будет прописана возможность максимального повторного использования уже существующих технологий DVB и обеспечения чёткой совместимости и сходства с другими системами доставки DVB на основе IP.

Требования сгруппированы в соответствии с различными фазами обслуживания и эксплуатации систем, а именно: обеспечение, объявление и обнаружение, компоненты, дистрибуция и доставка, качество и мониторинг, а также аспекты, связанные со стороной клиента. Несмотря на то, что список требований широкий и подробный, не исключено, что многие из них уже прописаны в существующей спецификации DVB-I или потребуют лишь незначительных расширений. Это преимущество оригинальной архитектуры DVB-I, обеспечивающей работу платформы телевизионных услуг, независимо от уровня доступа.

C100 отдельно затрагивает различные аспекты, связанные с сотрудничеством между различными службами и компаниями, работающими в рамках экосистемы. Это ключевой вопрос для потенциально успешной работы служб DVB через сети 5G, поскольку провайдеры широковещательных услуг и операторы сетей 5G должны сотрудничать друг с другом для эффективного использования функциональных возможностей DVB-I и 5G в рамках дистрибуции услуг DVB-I. Этот аспект прописан в требованиях, где технической группе предлагается предоставить спецификации для сетевых и клиентских интерфейсов и API, чтобы формализовать взаимодействие между этими двумя бизнес-доменами.

Во-вторых, предусматривается, что система дистрибуции DVB-I через сети 5G должна соответствовать общепринятым отраслевым принципам, например, разработанным в 3GPP, 5G-MAG или других организациях, которые создают основы для успешного развёртывания мультимедийных и телевизионных служб, работающих через сети 5G.

Наконец, ещё одним немаловажным аспектом при разработке спецификаций DVB является наличие инструментов верификации и валидации (V&V). Ожидается, что при разработке потребуется тесное взаимодействие с другими организациями, такими как 5G-MAG, 3GPP или DASH-IF, для получения необходимой справочной информации и обеспечения совместимости. Например, недавно созданный проект 5G-MAG Reference Tool может обеспечить синергию с инструментами V&V для работы DVB-I через сети 5G.

Подводя итоги, в консорциуме DVB отмечают, что работа над обновлением соответствующих спецификаций DVB для полной поддержки передачи DVB-I через сети 5G, как ожидается, будет завершена в третьем квартале 2022 года. Однако, учитывая тот факт, что технология 5G также продолжает активно развиваться и совершенствоваться, первый выпуск спецификации передачи DVB-I через 5G может стать лишь отправной точкой в длительной работе по совершенствованию телевизионных служб на основе DVB за счёт использования систем дистрибуции на основе 5G.