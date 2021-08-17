Новая социальная платформа NUTSon доступна для скачивания на Google Play и App Store. Объем первоначальных инвестиций в разработку составил $1,5 млн.
О платформе
NUTSon представляет собой платформу коротких видео на базе Android и iOS с уникальными алгоритмами продвижения блогеров и мощным функционалом для заработка.
Приложение позволяет создателям контента моментально монетизироваться, а зрителям — управлять качеством контента, в том числе за счет инструментов прямой монетизации.
Причем быстро заработать могут даже блогеры с небольшим количеством подписчиков. Это является ключевым преимуществом NUTSon перед конкурентами (YouTube, TikTok, Instagram и другими).
О функционале
В функционал платформы заложено четыре основных механики:
- создание креативных роликов с применением эффектов, масок и музыки;
- челленджи с призовым фондом и без;
- система сбора средств;
- прямые эфиры для проведения челленджей и баттлов с возможностью принимать донаты от своих подписчиков (две последние механики не включены в официальный релиз и появятся позже).
Если в существующих социальных сетях высокие доходы имеют только пользователи с миллионами подписчиков, то в NUTSon можно зарабатывать с нуля.
Стать инициатором челленджа с денежным призовым фондом, сбора средств или донатов в прямых эфирах может любой пользователь, независимо от количества его подписчиков. Участники соцсети сами решают, какой контент достоин оплаты и в каком размере.
Об инвестициях и планах
Первый раунд инвестиций проходил в марте 2020 года. Привлеченные по его итогам средства были направлены на разработку пилотной версии платформы, рассчитанной на аудиторию России и стран СНГ. В мае 2021 года разработчики NUTSon закончили альфа-тестирование и анонсировали второй раунд привлечения инвестиций.
В ближайших планах разработчиков NUTSon запуск версии с инструментами для фандингов и прямых эфиров, в среднесрочных планах — выход на зарубежные рынки Канады, Бразилии, Турции, Индии и Индонезии.