Новая социальная платформа NUTSon доступна для скачивания на Google Play и App Store. Объем первоначальных инвестиций в разработку составил $1,5 млн.

О платформе

NUTSon представляет собой платформу коротких видео на базе Android и iOS с уникальными алгоритмами продвижения блогеров и мощным функционалом для заработка.

Приложение позволяет создателям контента моментально монетизироваться, а зрителям — управлять качеством контента, в том числе за счет инструментов прямой монетизации.

Причем быстро заработать могут даже блогеры с небольшим количеством подписчиков. Это является ключевым преимуществом NUTSon перед конкурентами (YouTube, TikTok, Instagram и другими).

О функционале

В функционал платформы заложено четыре основных механики:

создание креативных роликов с применением эффектов, масок и музыки;

челленджи с призовым фондом и без;

система сбора средств;

прямые эфиры для проведения челленджей и баттлов с возможностью принимать донаты от своих подписчиков (две последние механики не включены в официальный релиз и появятся позже).

Если в существующих социальных сетях высокие доходы имеют только пользователи с миллионами подписчиков, то в NUTSon можно зарабатывать с нуля.

Стать инициатором челленджа с денежным призовым фондом, сбора средств или донатов в прямых эфирах может любой пользователь, независимо от количества его подписчиков. Участники соцсети сами решают, какой контент достоин оплаты и в каком размере.

Об инвестициях и планах

Первый раунд инвестиций проходил в марте 2020 года. Привлеченные по его итогам средства были направлены на разработку пилотной версии платформы, рассчитанной на аудиторию России и стран СНГ. В мае 2021 года разработчики NUTSon закончили альфа-тестирование и анонсировали второй раунд привлечения инвестиций.

В ближайших планах разработчиков NUTSon запуск версии с инструментами для фандингов и прямых эфиров, в среднесрочных планах — выход на зарубежные рынки Канады, Бразилии, Турции, Индии и Индонезии.