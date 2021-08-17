В августе на MEGOGO стартовал показ матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. Медиасервис рассказывает читателям Mediasat о деталях просмотра и новинках для зрителей.

Напомним, MEGOGO стал эксклюзивным транслятором матчей Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА сезонов 2021–2024 годов в Украине, начиная с сезона 2021/2022.

Новые интерактивные каналы

Специально к старту нового сезона, MEGOGO расширил количество интерактивных каналов. На медиасервисе появились три собственных футбольных канала – MEGOGO Футбол 1, MEGOGO Футбол 2 и MEGOGO Футбол 3. На каналах сосредоточен не только показ событий УЕФА, но и La Liga, Ligue 1, итальянская Серия А, Чемпионат Бразилии и другие топовые футбольные события, просмотр которых эксклюзивно доступен в Украине только на MEGOGO. Канал MEGOGO Футбол 2 начал свою работу 9 августа, а MEGOGO Футбол 3 – 16 августа. Кроме того MEGOGO запускает специальные поп-ап каналы MEGOGO Футбол, которые работают на время проведения матчей еврокубков. Отметим, что ранее медиасервис имел собственный футбольный канал MEGOGO Футбол.

Футбол в 4K

MEGOGO продолжаtn предлагать зрителю просмотр матчей в 4K-качестве. Сейчас запланирован показ по меньшей мере одного матча каждого тура еврокубков. Трансляция осуществляется на отдельном поп-ап канале MEGOGO Футбол 4K. Добавим, что просмотр матчей в 4K возможен только на устройствах, которые имеют поддержку данного стандарта.

Новый футбольный контент

С этого сезона зрителям будет предложен просмотр матчей в новом, сокращенном формате. То есть, пользователь сможет просмотреть событие в 15-минутном видео. Формат считается особенно удобным, когда одновременно происходит несколько событий. К примеру, зритель может смотреть футбольный матч одной любимой команды, несмотря на то, что в этот момент играет другая. Но после появится возможность увидеть событие в сокращенном варианте – без пауз, остановок, противоречивых моментов – только самое главное.

Новые спортивные голоса

Медиасервис MEGOGO усилил команду футбольных комментаторов, поэтому зрители смогут услышать, как знакомые, так и совершенно новые спортивные голоса. Матчи будут комментировать Вадим Скичко, Роман Бебех, Виталий Кравченко, Сергей Лукьяненко, Роберто Моралес и другие.

В частности, первый поединок 4-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА «Монако» — «Шахтёр», будут комментировать Роберто Моралес и Виталий Кравченко.

Студии с экспертами и гостями

К некоторым событиям УЕФА MEGOGO готовит ряд эксклюзивных студий с известными экспертами и футбольными звездами, накануне матчей. Студийное вещание будет сосредоточено на матчах с участием украинских команд. Студии запланированы сразу с места события, то есть непосредственно на стадионе.

MEGOGO уже приготовил эксклюзивную студию, которая будет вещать накануне, в перерыве и после матча «Монако» — «Шахтёр» (17 августа). Начало студии в 20:55.

Ведущий Роман Кадемин вместе с приглашенными экспертами: заслуженным тренером Украины Вячеславом Грозным и топовым футбольным экспертом Дмитрием Герчиковым, проанализируют, насколько команды готовы к очному противостоянию. Их коллегами по эфиру станут комментаторы матча Роберто Моралес и Виталий Кравченко, которые время от времени будут включаться в разговор с экспертами. Зрителям будут предложены материалы о новичках «Шахтёра» — Траоре, Педриньо, Марлоне, а также главного тренера команды итальянца Де Дзерби.

Не останется в стороне и соперник «горняков». «Монако» — бронзовый призер прошлого чемпионата, однако этот сезон подопечные Нико Ковача начали с ничьей и поражения. Насколько это повлияет на них в игре с украинской командой и смогут ли «монегаски» перестроиться и настроиться на матч в рамках Лиги Чемпионов? Эти и другие темы обсудят эксперты в студии перед важной игрой

Просмотр событий УЕФА доступен в подписках «Спорт» и «Максимальная». Для удобства пользователей, просмотр событий возможет как на специальных каналах, так и в разделе «Спорт» на MEGOGO.