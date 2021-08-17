Лучи новых спутников можно перенаправлять, когда аппарат уже на орбите. До сих пор настройка большинства коммерческих спутников была жёсткой и производилась до запуска.

Что произошло

В конце июля в космос запущен первый коммерческий спутник Eutelsat Quantum с функцией полного перепрограммирования. Запуск аппарата ознаменовал начало новой эры связи, которая становится более гибкой. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Особенности Eutelsat Quantum

В отличие от стандартных моделей спутников, которые проектируются и «жёстко» настраиваются на Земле и, соответственно, не могут быть перепрофилированы после выхода на орбиту, спутник Eutelsat Quantum, разработанный британскими инженерами, позволяет пользователям производить перенастройку и адаптацию практически в режиме реального времени.

Спутник был запущен в космос при помощи ракеты Ariane 5, стартовавшей в конце июля с космодрома на территории Французской Гвианы.

Благодаря возможности перепрограммирования непосредственно на орбите на высоте 35 000 километров над поверхностью Земли, спутник Quantum на протяжении всех 15 лет планируемой эксплуатации сможет подстраиваться к изменяющимся запросам в сфере передачи данных и защищённой связи, – сообщили в Европейском космическом агентстве.

Спутник Quantum массой в 3.5 тонны имеет восемь лучей связи, каждый из которых можно перенастраивать, изменяя область покрытия и мощность излучаемого сигнала.

В европейской компании Eutelsat заявляют, что благодаря использованию специально разработанного программного обеспечения, которое предоставляется клиентам, данные изменения можно делать «за считанные минуты».

Это означает, что данный спутник может использоваться для обеспечения мобильного покрытия для обслуживания движущихся объектов, таких как самолеты и морские суда, или создания покрытия в зоне стихийных бедствий или для нужд разовых событий.

Также на фоне растущей озабоченности вопросами цифровой безопасности и возможного использования космоса в военных целях немаловажно отметить тот факт, что спутник Quantum способен точно определять источник сигналов, излучаемых со злым умыслом или без него, и принимать меры по устранению любых помех.

Спутник Quantum будет охватывать своим сигналом большие территории от Западной Африки до Азии.