Новая технология, разработанная японскими инженерами, позволила значительно превысить скорость передачи данных, побив прежний мировой рекорд. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Команда из японского института NICT, проводившая эксперимент, смогла достичь скорости передачи данных в 319 терабит в секунду (Тбит/сек) при использовании оптического кабеля протяжённостью более 3 000 километров.

Таким образом, был не только побит прежний мировой рекорд скорости передачи данных, который также выглядел впечатляюще – 178 Тбит/сек, но также было представлено технологическое решение с использованием существующей инфраструктуры. Это означает, что для запуска технологии потребуется лишь незначительная модернизация оборудования.

Новый рекорд был установлен группой ученых и инженеров, работающей под руководством физика Бенджамина Путтнэма из Японского национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT), и основан на предыдущих наработках, в которых также участвовал NICT, когда был установлен прежний рекорд скорости – 172 Тбит/сек, о котором было объявлено в прошлом году.

Особенности технологии

В процессе предыдущего эксперимента использовалось спаренное трёхжильное оптическое волокно – технология, которая предусматривает передачу данных по трём оптоволоконным трубкам, а не по одной, как предусмотрено текущим стандартом. Данная технология позволяет уменьшить искажение сигнала при передаче его на большие расстояния. Для эксперимента, который позволил добиться 319-терабитной скорости, использовалась аналогичная технология, но с четырьмя ядрами.

Данные передаются с использованием технологии, известной как мультиплексирование с разделением по длине волны. Поток излучается лазером, который разделяет сигналы на 552 канала и отправляет их по четырём жилам оптического волокна.

Усилители, расположенные с интервалом в 70 километров по оптоволокну, повышают мощность сигнала, дабы минимизировать потери при передаче на большие расстояния. Это усилители двух новых типов, покрытые редкоземельными элементами – тулием и эрбием.

В целом, средняя скорость передачи данных по одному каналу составляла около 145 гигабит в секунду для каждого ядра и около 580 гигабит в секунду для всех четырёх ядер вместе взятых. И это безумно быстро, учитывая все обстоятельства эксперимента.

Рекордная скорость 319 терабит была достигнута при использовании максимальных 552 каналов, разделённых согласно длине волны.

«Оболочка, в которую заключены все четыре сердцевины оптического волокна, имеет тот же диаметр, что и стандартное одножильное оптическое волокно, что является дополнительным стимулирующим фактором для быстрого внедрения SDM-волокон в высокопроизводительных и междугородных линиях связи, поскольку данное решение совместимо с традиционной кабельной инфраструктурой и, как ожидается, механическая надёжность такого решения будет сопоставима с однорежимными волокнами», – отметили исследователи.

Команда планирует продолжить работу над своей системой передачи данных на большие расстояния в надежде увеличить пропускную способность и расширить диапазон передачи.