Продукция Apple любима миллионами людей. Это один из самых популярных брендов, который презентует новые смартфоны раз в год. Главные особенности устройств – впечатляющая производительность и многолетняя поддержка, отличающие его от других смартфонов.

Разновидности

Все телефоны Эппл можно разделить на две группы – новые и бывшие в употреблении. Купить айфон в рассрочку можно как новый, так и б/у.

Б/у

Данные смартфоны зачастую продают частные лица. Но изредка они встречаются и в авторизованных магазинах. Б/у модели айфонов стоят дешевле, чем новые, но по характеристикам не отстают от современных смартфонов других брендов.

Новые

Их принято делить на три группы:

Оригинальные. Соответствуют смартфонам, продающимся в официальных магазинах.

Обменные. Данные устройства выдаются взамен сломанных. Они новые, но с сокращенной гарантией.

Прошедшие восстановление. Это б/у смартфоны, которые чинили в сервисном центре. На них выдается гарантия.

Продавцы предпочитают не указывать, какой именно они продают айфон, называя его «новым».

Оригинальный представляет собой айфон, продающийся в запечатанной заводской упаковке. Его никогда не вскрывали и не использовали. Распознать iPhone можно с помощью номера модели, указанного на коробке. Если это оригинальная модель – номер будет начинаться с буквы M.

Обменные выдаются авторизованным сервисом взамен поломанного. Телефон должен быть не активированным и не использованным. У него есть три особенности:

номер начинается с N;

присутствует остаточная гарантия;

продается без аксессуаров либо с неоригинальными аналогами.

Если продавец утверждает, что устройство новое, а в номере модели указана буква «N», вас пытаются обмануть. Кроме того, гарантия на телефон начинает действовать с момента обмена.

К восстановленным относятся смартфоны, которые были возвращены на завод или в магазин. Зачастую это связано с браком или обменом на современную модель. При получении смартфона на обмен компания заменяет практически все составляющие телефона, поэтому восстановленные телефоны не отличаются от оригинальных. Единственное отличие – сокращенная гарантия.

Во время покупки смартфона стоит внимательно осмотреть номер модели на коробке, обратив внимание на первую букву и страну предназначения. Кроме того, следует проверить серийный номер на официальном сайте компании.

Выгодная покупка iPhone

В интернет-магазине Yellow можно приобрести любую модель от компании Apple по невысокой цене. Доставка совершается по всей Украине, а в Киеве и Днепре устройство можно забрать самовывозом. Еще один плюс магазина – то, что можно купить айфон в рассрочку и кредит, получив гарантию.