В результате общая сумма инвестиций, вложенных в поддерживаемую Великобританией компанию после того, как она избежала банкротства, достигнет 2.7 миллиарда долларов.

Что произошло

Южнокорейская компания Hanwha, являющаяся одним из крупнейших конгломератов в стране, присоединилась к числу инвесторов поддерживаемой Великобританией компании OneWeb, известной инновационными проектами в сфере спутникового интернета. Hanwha вложила в OneWeb 300 миллионов долларов, получив 8.8% акций компании.

Таким образом, общая сумма инвестиций, вложенных в компанию OneWeb после того, как в прошлом году она избежала банкротства, составила 2.7 миллиарда долларов. Напомним – в минувшем году британское правительство и индийская компания Bharti Global вложили в компанию OneWeb в общей сложности 1 миллиард долларов.

О планах

OneWeb планирует сформировать на низкой околоземной орбите группировку из 648 спутников для предоставления услуг широкополосного доступа по всему миру.

Наряду с компанией Starlink Илона Маска, OneWeb находится в авангарде быстро развивающегося рынка интернета и других услуг, предоставляемых благодаря использованию более дешёвых низколетящих спутников.

Об инвестициях

По словам людей, близких к компании, инвестиции, сделанные Hanwha, предполагают оценку OneWeb в примерно в 3.4 миллиарда долларов и представляют собой существенную премию на фоне последних раундов финансирования.

В общей сложности компании Bharti, после инъекции Hanwha, будет принадлежать примерно 35% акций. Правительство Великобритании, вложившее 500 миллионов долларов в спасение компании от банкротства, будет владеть чуть менее 20%, как и Eutelsat, французский спутниковый оператор, который ранее в этом году инвестировал 550 миллионов долларов.

По словам людей, близких к OneWeb, инвестиции Hanwha заложат основу для финансирования создания второго поколения спутников, обладающих более совершенными возможностями связи и позиционирования, чем те, которые запускаются на орбиту в настоящее время.

Компания Hanwha вкладывает инвестиции через Hanwha Systems, подразделение оборонных систем, которое в прошлом году купило британский стартап Phasor Solutions, занимающийся разработкой спутниковых антенн. Группа получит место в совете правления OneWeb.

Как комментируют

В компании OneWeb заявили, что присоединение одной из ведущих оборонных групп Южной Кореи к числу её акционеров позволит установить отношения с новыми государственными заказчиками и расширит географию присутствия компании.

Исполнительный директор компании OneWeb Нил Мастерсон сказал, что Hanwha также обеспечит группе доступ к «передовым технологиям в сфере безопасности и производства антенн».

Самой же компании Hanwha эти инвестиции помогут реализовать амбиции по выходу на рынок коммерческих космических заказов, который, по оценкам Morgan Stanley, вырастет с примерно 350 миллиардов долларов в 2016 году до 1 триллиона долларов к 2040 году.

«Концепция компании OneWeb направлена на подключение всех людей по всему миру, поэтому спутниковые и антенные технологии Hanwha Systems принесут ей дополнительные преимущества для реализации данных проектов», – сказал президент Hanwha Systems Юн-Чул Ким.

Правительство Великобритании, которому необходимо всячески демонстрировать обществу результаты своего необычного решения спасти компанию-банкрота, приветствовало инвестиции Hanwha.

«Финансовая инъекция компании Hanwha стала последним в серии вотумов доверия компании со стороны рынка, – заявил британский министр по делам бизнеса Кваси Квартенг. – Правительственная доля в OneWeb не только позволяет Великобритании извлечь выгоду из нашего преимущества первопроходца в развёртывании технологий, связанных с использованием низкой околоземной орбиты, но и выведет нашу страну на передовые позиции на рынке малых спутников, который в ближайшие годы ожидает быстрое расширение».

Председатель правления компаний Bharti Enterprises и OneWeb Сунил Бхарти Миттал охарактеризовал Hanwha как «мощного партнера» спутниковой группы.

Инвестиции Hanwha должны быть проведены до первой половины 2022 года при условии получения одобрения со стороны регуляторных органов.

Компания OneWeb, которая имеет на орбите 254 спутника, планирует запустить ограниченную коммерческую услугу в северных регионах в конце текущего года, а к концу 2022 года начать предоставлять услуги на глобальном уровне.