В Великобритании учреждён фонд в размере 4 миллиона фунтов стерлингов, которые пойдут на прокладку оптико-волоконных линий через водопроводные трубы. Данный проект позволит покрыть широкополосным интернетом отдалённые районы, а также обеспечить мониторинг водопроводных труб на предмет утечки. Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Правительство Великобритании учредило фонд в размере 4 миллиона фунтов стерлингов, которые должны пойти на поддержку проектов, связанных с прокладкой оптико-волоконных сетей широкополосного доступа через водопроводные трубы, что позволит обеспечить доступ в интернет отдалённым зданиям без необходимости разрытия дорог.

Выделенные денежные средства также будут использованы для проверки устройств контроля, установленных в трубах, которые помогут водопроводным компаниям быстрее выявлять и устранять утечки. Примерно пятая часть воды, поступающей в систему общественного водоснабжения каждый день, теряется из-за утечек, и есть надежда, что установленные датчики помогут водопроводным компаниям выполнять взятые обязательства по сокращению потерь воды вдвое.

Сокращая расходы

Согласно заявлению правительства, на проведение инфраструктурных работ, в частности – на прокладку новых каналов и установку опор, может уходить до четырёх пятых всех затрат отрасли на строительство новых гигабитных широкополосных сетей.

Новый проект призван помочь сократить данные расходы и является частью плана по улучшению широкополосного и мобильного покрытия в сельских районах.

Министр цифровой инфраструктуры Мэтт Уорман сказал: «Стоимость разрытия дорог и выкапывания земли – это самое большое препятствие, с которым сталкиваются телекоммуникационные компании при подключении труднодоступных районов к более качественным сетям широкополосной связи, однако у нас под ногами находится обширная сеть труб, идущих практически к каждому зданию в стране. Поэтому мы обращаемся к блестящим инженерам-новаторам, проживающим в Великобритании, с просьбой помочь нам использовать данную инфраструктуру для достижения двойной цели – обеспечения подачи в дома не только свежей и чистой воды, но и услуг сверхскоростной цифровой связи».

Фонд был учреждён после того, как в июне правительство Великобритании обратилось к специалистам с просьбой предоставить свои наработки касательно возможного использования более миллиона километров подземных коммуникационных каналов для ускорения развёртывания в стране сетей широкополосной связи следующего поколения.

Создание консорциума

Для реализации проекта будет выбран консорциум, в который могут войти телекоммуникационные компании, поставщики коммунальных услуг и инжиниринговые фирмы. Заявки должны быть поданы до 4 октября, и любое предложение потребует получения одобрения Инспекции контроля за качеством питьевой воды.

Электроэнергетические и газовые компании, водопроводные и канализационные сети и телекоммуникационные группы должны до 4 сентября отреагировать на консультации по вопросам изменения нормативных требований, с целью упрощения совместного использования инфраструктуры. Кабели широкополосных сетей уже проложены в водопроводных трубах в других странах, частности – в Испании.

О покрытии

Несмотря на то, что более 96% зданий, расположенных на территории Великобритании, уже имеют доступ к сверхскоростным широкополосным сетям, обеспечивающим скорость загрузки на уровне не менее 24 Мбит/сек, лишь 12% территории Великобритании, согласно данным правительства, имеет доступ к скоростному интернету через волоконные широкополосные сети.

В докладе, опубликованном в прошлом году, было отмечено, что планы правительства обеспечить оптоволоконную широкополосную связь следующего поколения к 2025 году, скорее всего, не будут реализованы в случае, если не будут решены многие вопросы, в том числе – связанные с ценообразованием, и составлены чёткие планы по обеспечению покрытия отдалённых городов и сёл. Эта программа была ключевым обещанием предвыборного манифеста Бориса Джонсона.