Что это такое

Прогресс не стоит на месте, и с каждым годом производители работают над усовершенствованием новых технологий, делая процесс все более экологичным. Так в 2010 году на рынке появилась технология «eSIM». Правда изначально она носила название чуть подлиннее «Embedded Universal Integrated Circuit Card (eUICC)» — от англ. встроенная универсальная интегральная плата. В современном названии осталась только первая букву «e».

Карта eSIM является аналогом привычной пластиковой SIM-карты и хранит в себе все данные, что и предшественница. Теперь для смены номера не нужно идти за SIM-картой, а потом вставлять ее в устройство. Карта eSIM хранит в себе набор зашифрованных цифровых данных и чтобы передать их на устройство, достаточно отсканировать QR-код оператора. После чего даже на устройствах с одним слотом под SIM-карту, могут появиться одновременно несколько номеров телефонов. При этом старая симка будет работать, как и прежде. Чип eSIM находится в плате телефона и его можно перепрограммировать под другого оператора, поддерживающего эту технологию.

Но чтобы карточка eSIM работала, необходимо чтобы устройство поддерживало ее. Этим не могут похвастаться большинство старых моделей телефонов.

Как все начиналось

SIM-карты предназначены для аутентификации устройства в сети. Каждой карте изначально присваивается IMSI-номер, который задает настройки оператора и хранит параметры сети. С каждым годом размер карты становился все меньше, а ее функционал все более продвинутым.

Первые mini-SIM были размером 2,5 х 1,5 см и использовали стандарт сети 2G, 3G. Позднее micro-SIM уменьшились в размере до 1,5 х 1,2 см и стали поддерживать 3G, а затем и 4G. Современная nano-SIM размером всего 1,2 х 0,88 см, поддерживает технологию 3G и 4G. eSIM тоже существует в физическом понятии — в виде чипа размером 5 х 5 мм. Она находится в плате телефона, поэтому ее невозможно увидеть или потрогать, не разобрав телефон.

Идея о внедрении встроенных SIM-карт возникла в 2010 году. Этому способствовала организация GSMA, которая устанавливает стандарты мобильной связи по всему миру.

В мае 2012 года появляется первый автомобиль, использующий технологию eCall. Благодаря которой в авто возможно совершить только экстренный вызов во время аварии.

Следующим устройством, которое стало поддерживать стандарт eSIM, как ни странно оказался не телефон, а часы — Samsung Gear S2, выпущенные в 2015 году.

В 2017 году Apple внедрила технологию в Apple Watch 3, iPad Pro 2, а затем в 2018 году выпустила первый iPhone XR с поддержкой eSIM.

В октябре 2017 года выходит смартфон Google Pixel с поддержкой сервиса Google Fi — виртуальным оператором компании Google.

В феврале 2019 выходит Samsung Galaxy Fold с поддержкой LTE.

Операторы в Европе и США технологию запустили в конце 2018 года.

Как это работает

eSIM программируют еще на стадии сборки телефона. Такой чип позволяет подключить до 5 карт на одном устройстве. Благодаря этому можно легко переключать симки разных операторов: с одной — совершать звонки, а с другой — отправлять сообщения либо заходить в интернет. Но активными могут быть одновременно только 2 из них — eSIM и обычная SIM-карта.

Если карта не нужна, то ее можно отключить в настройках сотовой связи. Но важно то, что отключение не делает ее неактивной полностью. И если согласно договору с оператором тарификация ежедневная, то снятие денег будет происходить точно так же как и при включенной карте.

Одну и ту же eSIM нельзя использовать на двух устройствах одновременно. Чтобы перенести уже установленную симку, необходимо предварительно удалить ее в настройках телефона. И только после этого устанавливать на другом. К одному номеру может быть привязан только один профиль.

Чип в телефоне может перезаписываться многоразово и одновременно хранить данные от разных операторов.

Использование eSIM не дает возможности дублировать номер телефона на другое устройство. После активации eSIM, старая SIM-карта просто перестает работать. Активировать QR-код можно только 2 раза. Поэтому, если карта не нужна, но есть вероятность, что пригодится в будущем, ее нужно просто отключить в списке сетей, но не удалять.

Как подключить

Заказать eSIM абонентам предоплаты можно онлайн. Некоторые операторы Украины просят клиентов, использующих контракт предоставлять свои паспортные данные для смены типа SIM-карты. Поэтому не исключено, что наведаться в офис все же придется.

С помощью eSIM можно заменить уже существующую карту старого образца либо заказать новый номер телефона. Прежде чем произвести замену, нужно перенести все контакты с карты, потому что автоматического переноса контактов на eSIM не предусмотрено.

Этапы подключения

Алгоритм подключения eSIM приблизительно одинаков у разных поставщиков телекоммуникационных услуг.

Убедиться, что устройство сертифицировано, а не завезено в Украину нелегально. Узнать есть ли чип под eSIM в нем. Выбрать оператора сотовой сети и оплатить покупку eSIM. Скопировать все необходимые контакты перед сменой карты. Подключиться к Wi-Fi и добавить новую сеть, отсканировав QR-код из письма от оператора.

Существуют приложения, в которых можно заказать себе SIM-карту любой страны. Такое нововведение будет удобно при сборах в путешествие. Там же сразу указываются тарифы и стоимость такой карты. Это избавляет от лишних проблем с поиском оператора мобильной связи заграницей. Для работы карты в обычном режиме не нужен интернет. Он может понадобиться только при первой активации.

Часто код приходит прямо на телефон, в таком случае можно делать настройку сети в ручную. Либо сделать скрин и отсканировать QR с другого устройства, чтобы упростить процесс подключения.

Кто предоставляет услугу

Изначально операторы предоставляли замену существующей симки на eSIM только для абонентов с тарифами предоплаты. В 2021 году появилась возможность подключения и для контракта. Первым оператором в Украине, который стал использовать eSIM, был 3Mob. Сейчас уже большинство ведущих операторов Украины предоставляют такую возможность.

Киевстар

Киевстар один из немногих, кто переводит своих абонентов на новые eSIM бесплатно. Компания предлагает заменить уже существующую карту на eSIM, либо получить новый номер телефона. Но на официальном сайте указано, что в данный момент ведутся технические работы и подключиться абонентам предоплаты можно будет после 10 октября 2021 года. Контрактные абоненты могут использовать веб-версию Мой Киевстар или обратиться в офис для получения QR-кода.

Абоненты предоплаты после указанных дат могут сделать переход через приложение Мой Киевстар. Обязательное условие — предварительно оплатить счет по тарифу на 4 недели.

Vodafone

eSIM Vodafone работает только на официально зарегистрированных в Украине телефонах, с «серыми» будут возникать проблемы. Абоненты предоплаты могут купить новую карту с тарифом SuperNet Pro, который можно будет заменить на другой после активации.

Пользователи контракта должны будут также обратиться в магазин Vodafone после приобретения eSIM с паспортом и ИНН.

Также услугой могут воспользоваться и корпоративные клиенты, обратившись с документами в офис Vodafone или к менеджеру по обслуживанию.

Стоимость eSIM для замены существующего номера — 100 грн.

ESIM с новым номером и тарифом — 150 грн (столько же денег будет и на счету после активации).

lifecell

Оператор предлагает абонентам eSIM с возможностью выбора любого тарифа. Стоимость — 150 грн, на бонусном счете 150 грн. После покупки на электронную почту приходит файл с QR-кодом. Приобрести можно в интернет-магазине либо в терминале Easy Pay.

3Mob

Это первый в Украине оператор, который стал предоставлять eSIM своим абонентам. Новую карту можно заказать на сайте оператора за 250 грн. При этом должны быть погашены все невыплаченные задолженности за текущий и предыдущий месяц.

Преимущества

eSim избавит от проблем, которые возможны с обычными SIM-картами. Ее не нужно доставать и менять на другую карту, ее невозможно повредить и нет необходимости производить замену, чтобы повысить уровень сигнала интернета.

Если в телефоне встроен чип eSIM, но нет слота Dual SIM, все равно можно пользоваться двумя номерами.

Данные хранятся в облаке и их можно перенести на другое устройство.

Если телефон украдут, то выкинуть прежнюю симку и спокойно пользоваться с другой не получится. Данные карты защищены, и стереть может ее только тот, кто знает пин-код.

Недостатки

Перенести eSIM на другое устройство сложнее, чем переставить SIM-карту.

У большинства сотовых операторов возможно использовать один и тот же QR-код активации карты не более 2 раз.

Может работать только одна eSIM.

Если в одно и то же время звонят на SIM-карту и на eSIM, то она перестает быть активной и не работает на второй линии. После абоненту приходит сообщение о пропущенном звонке.

Сохранённые контакты на симке не переносятся автоматически на eSIM.

Не смартфоном единым

Технология eSIM доступна не только на телефонах, но и на смарт-часах и iPad. Правда, пока работу часов украинские операторы не могут гарантировать.

На 01.03.2021 eSIM поддерживают:

iPhone 11/12/XR/XS/SE, iPhone 11/12 Pro, iPhone 11/12 Pro Max, iPhone XS Max, iPhone 12 mini.

iPad 2019, iPad Air 2019, iPad mini S, iPad Pro 11/12.9.

Samsung Galaxy S21 Ultra, S20/S20+, S20 Ultra, Samsung Galaxy S21/S21+, Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Note 20/Note 20 Ultra.

Google Pixel 3/3a/3 XL/3a XL, Pixel 4/4a/4 XL, Pixel 5.

Motorola RAZR, RAZR 5G.

Huawei P40/P40 Pro, Mate 40/Mate 40 Pro, Mate Xs.

Microsoft Surface Duo.

HP Spectre Folio Lenovo Yoga 630, Gemini PDA, Xiaomi Mi Watch.

OPPO Find X3 Pro — первый флагман с поддержкой сети 5G на eSIM, разработанный компанией OPPO и Thales.

Список постоянно меняется. Чтобы узнать, работает ли eSIM на устройстве вне списка, можно обратиться к инструкции девайса. Также в некоторых странах планируется использовать Интернет-вещей с поддержкой eSIM.

На данный момент большинство современных устройств имеют и eSIM, и физическую SIM-карту. Но возможно скоро будут выпускать смартфоны только с eSIM. Это позволит освободить место в телефоне под дополнительные платы с расширенными функциями в будущем, но станет угрозой для салонов мобильной связи, потому как в них могут перестать нуждаться. По оценкам агентства Juniper Research, к 2025 году количество eSIM достигнет до 3,4 млрд. штук.